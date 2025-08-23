“আমরা যখন নলিউডে শুরু করেছিলাম তখন আমরা স্বপ্নের সাথে কেবল উত্সাহী মেয়ে ছিলাম” – রিতা ডমিনিক জেনেভিউ এনএনএজির সাথে ফটো শেয়ার করেছেন কারণ তিনি তাদের যাত্রায় প্রতিফলিত হন

নলিউড অভিনেত্রী রিতা ডমিনিক জেনেভিউ নানজির সাথে তাঁর যাত্রার প্রতিফলন করছেন।
এক মাস আগে তার 50 তম জন্মদিনে নিজের এবং অভিনেত্রীর একটি ছবি ভাগ করে নেওয়ার জন্য তার ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় নিয়ে গিয়ে রিতা উল্লেখ করেছিলেন যে কীভাবে তারা নলিউডে তাদের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, তারা স্বপ্নের সাথে কেবল উত্সাহী মেয়ে ছিল। তিনি বলেছিলেন যে তাদের সামনে অবিশ্বাস্য যাত্রা বা কীভাবে শিল্পটি বিশ্বকে স্পর্শ করতে বাড়বে সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই।
রিতা আরও যোগ করেছেন যে চারপাশে তাকানো এবং তারা কতদূর এসে গেছে তা দেখে গর্বের সাথে তার হৃদয় ভরে গেছে, এবং যাই হোক না কেন, তারা একা হাঁটেনি।
“যখন আমরা এই সমস্ত বছর আগে নলিউডে শুরু করেছি, তখন আমরা কেবল একটি স্বপ্নের সাথে উত্সাহী মেয়ে ছিলাম। আমাদের সামনে অবিশ্বাস্য যাত্রা বা কীভাবে আমাদের শিল্প পুরো বিশ্বকে স্পর্শ করতে বাড়বে তা আমাদের কোনও ধারণা ছিল না today
কেমি ফিলানি জুলাইয়ে জানিয়েছিলেন যে রিতা যখন ৫০ বছর বয়সে পরিণত হয়েছিল, তখন তিনি তার নতুন মাইলফলক উপলক্ষে লন্ডনে একটি পার্টি নিক্ষেপ করেছিলেন।
জেনেভিভ এনএনএজি সহ তাঁর কয়েকজন সহকর্মী জন্মদিনের জন্য উঠেছিলেন। একটি ভাইরাল ক্লিপে, রিতা জেনেভিউয়ের কোলে বসে ধরা পড়েছিল, যারা পিছন থেকে তার কাছে শক্তভাবে চেপে ধরেছিল। ভিডিওটি তাদের বয়সহীন চেহারার উপর অনেকগুলি ঝাঁকুনি ফেলেছে।
গত বছর একটি সাক্ষাত্কার, রিতা প্রকাশ করেছিলেন যে কেন তিনি লন্ডনের একজন তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার জন্য কোনও সময়ে অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছিলেন। মুভি তারকা, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি একটি অন্ধকার সময় পেরিয়ে যাচ্ছেন এবং তার বন্ধুদের সাথে পড়েছিলেন, যাকে তিনি পরিবার হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। এই হিসাবে, তিনি শিল্প থেকে বিরতি নিয়েছিলেন কারণ তাকে বেরিয়ে আসা এবং সেই জায়গাটি এক মিনিটের জন্য রেখে দেওয়া দরকার।
জয় 997 এফএম ঘানার সাথে একটি ভিন্ন সাক্ষাত্কারে ডমিনিক প্রকাশ করেছেন যে একদল প্ররোচিত বিপণনকারী তাকে নলিউডের সিনেমাগুলিতে বৈশিষ্ট্যযুক্ত থেকে নিষিদ্ধ করেছিল। শি যোগ করেছেন যে তিনি চলচ্চিত্রের অবস্থানগুলিতে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন কারণ তিনি শিল্পে একটি নতুন বিকাশ আনার চেষ্টা করেছিলেন।