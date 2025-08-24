আমরা যদি এমডিএএস – গুপ্পানের জন্য নথি মুদ্রণ বন্ধ করে দিই তবে সেখানে চাকরির ব্যাপক ক্ষতি হবে

গুটেনবার্গ প্রিন্ট প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইজেরিয়া (গুপ্পান) হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে বেসরকারী খাতকে সরকারী নথি মুদ্রণ করা থেকে বিরত করার জন্য ফেডারেল সরকারের যে কোনও পরিকল্পনা কেবল বিশাল চাকরি ক্ষতিগ্রস্থ হবে না, তবে আরও বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের খাতটিতে বিনিয়োগ থেকে বিরত রাখবে।
বৃহস্পতিবার অ্যাডেকুনলে অ্যাডবাম্বো এবং গুপানের রাষ্ট্রপতি এবং জাতীয় সচিব, সমিতির স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে, সমিতিটি বলেছেন, অর্থনৈতিক টেকসইতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ছাড়াই জাতীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে প্রিন্ট পেশাদার এবং ব্যবসায়ীদের সাথে একটি সহযোগী পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত।
মিডিয়া রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে মন্ত্রনালয়, বিভাগ এবং সংস্থাগুলি বেসরকারী মুদ্রণ সংস্থাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করতে এবং ফেডারেল সরকার প্রিন্টিং প্রেসের উপর একচেটিয়াভাবে নির্ভর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গুপানের মতে, যদি নির্দেশটি মেনে চলে, তবে এটি “হাজার হাজার চাকরির ক্ষতি হবে; ট্রিলিয়ন রিডানড্যান্টের জন্য বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ রেন্ডার করে; ভবিষ্যতের বিনিয়োগকারীদের নাইজেরিয়ার মুদ্রণ এবং মিত্র শিল্পগুলিতে সংস্থান করা থেকে বিরত রাখে; এবং ফেডারেল সরকার প্রিন্টিং প্রেসের উপর অনির্বচনীয় চাপ স্থাপন করে, বর্তমানে তার প্রিন্টওয়াইডের প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, মেটের জন্য মেটাগুলির প্রয়োজন রয়েছে।
“যদিও আমরা সংবেদনশীল নথিগুলির গোপনীয়তা এবং অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়ে ফেডারেল সরকারের সত্যিকারের উদ্বেগকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা করি, আমাদের অবশ্যই জোর দিতে হবে যে বেসরকারী মুদ্রকগুলির উপর এই কম্বল সীমাবদ্ধতা অন্যায়, অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকারক এবং নাইজেরিয়ার উন্নয়নের লক্ষ্যের প্রতি প্রতিরোধমূলক।
“কয়েক দশক ধরে, গুপ্পান এবং অন্যান্য মুদ্রণ সংগঠিত খাতের সদস্যরা আধুনিক প্রিন্টিং অবকাঠামো, কাটিং-এজ সরঞ্জাম, কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব, শিল্প বৃদ্ধি এবং চাকরির সৃষ্টিতে সরকারের নীতিমালার সাথে একত্রিত করার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ট্রিলিয়ন নায়রা বিনিয়োগ করেছেন।
এই বিনিয়োগগুলি ভাল বিশ্বাসে এবং স্পষ্ট বোঝার সাথে করা হয়েছিল যে বেসরকারী খাতটি জাতীয় উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।
“বেসরকারী প্রিন্টিং সেক্টর ধারাবাহিকভাবে এই ব্যবধানটি সরবরাহ করে দক্ষতা, সময়োপযোগীতা, গোপনীয়তা এবং পেশাদার শ্রেষ্ঠত্ব সরবরাহ করে সরকারী নথি-স্বতন্ত্র জাতীয় নির্বাচন কমিশন আইএনইসি একটি সংস্থা হিসাবে আইএনইসি-র প্রযোজনায় সাধারণ রেফারেন্স।”
বেসরকারী খাতকে ফেডারেল সরকারী নথি মুদ্রণ থেকে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়ার পরিবর্তে, গুপ্পান ফেডারেল সরকারকে অ-শৃঙ্খলাযুক্ত মুদ্রণ চাকরিগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষিত এবং প্রত্যয়িত বেসরকারী সংস্থাগুলিতে আউটসোর্সড করার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশনাটি পর্যালোচনা করে আরও সুষম পদ্ধতি অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যখন সরঞ্জাম এবং মানবিক ক্ষমতাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে সরকারের জন্য সংবেদনশীল উপকরণ সংরক্ষণের জন্য।
“ফাঁস রোধ করতে, সম্মতি নিশ্চিত করতে এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে সরকারী চুক্তিগুলি পরিচালনা করে বেসরকারী প্রিন্টারগুলির জন্য লাইসেন্সিং এবং সুরক্ষা ছাড়পত্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
“গুপ্পান, সিভিল সার্ভিস প্রতিনিধি এবং সুরক্ষা সংস্থা সহ স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করা – প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজকে দমন না করে জাতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করে এমন নীতিগুলি ডিজাইনের জন্য গঠনমূলক সংলাপে।
“ক্ষমতা ও সামর্থ্য দ্বারা শ্রেণিবদ্ধ নিবন্ধিত বেসরকারী মুদ্রণ সংস্থাগুলির কাঠামোগত ডাটাবেস ব্যবহার করার সময় সরকারী প্রিন্টারের মাধ্যমে সমস্ত সরকারী মুদ্রণ চাকরি রাউটিং করা। চুক্তিগুলি তখন প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহের নির্দেশিকাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দরপত্রের মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে পুরষ্কার দেওয়া উচিত।
“এই কাঠামোটি কেবল জাতীয় সুরক্ষা রক্ষা করবে না তবে চুক্তির ন্যায্য বিতরণও নিশ্চিত করবে, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা উত্সাহিত করবে এবং শিল্প-বিস্তৃত প্রবৃদ্ধিকে চালিত করবে। ছোট সংস্থাগুলিকে স্কেল বাড়ানোর ক্ষমতা দেওয়া হবে, বৃহত্তর সংস্থাগুলি বিশ্বব্যাপী মান বজায় রাখার জন্য চ্যালেঞ্জ জানানো হবে এবং সামগ্রিক শিল্প পেশাদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করা হবে,” প্রিন্টাররা জোর দিয়েছিলেন। ”
গুপ্পান জোর দিয়েছিলেন যে মুদ্রণ শিল্পটি নাইজেরিয়ার অর্থনীতির কৌশলগত স্তম্ভ হিসাবে রয়ে গেছে – শিক্ষা, তথ্য প্রচার, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ এবং কর্মসংস্থান প্রজন্মকে সমর্থন করে।
“বেসরকারী সংস্থাগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বাদ দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ খাতকে পঙ্গু করে দেবে এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য এবং চাকরি সৃষ্টির ফেডারেল সরকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হ্রাস করবে,” গুপ্পান বলেছিলেন।