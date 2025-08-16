রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 16 ই আগস্ট ক্রেমলিনে একটি সভা করেন, যেখানে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্ব, রাজ্য ডুমা, রাষ্ট্রপতি প্রশাসন এবং বিভিন্ন বিভাগের সাথে আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এটি ক্রেমলিন প্রেস সার্ভিস দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
পুতিন তার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরকে “সময়োপযোগী এবং খুব দরকারী” বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে, “ইউক্রেনীয় সংকট” সম্পর্কে রাশিয়ার অবস্থান বর্ণনা করার জন্য তিনি “শান্তভাবে” এবং “বিশদ” করার সুযোগ পেয়েছিলেন।
অবশ্যই, আমরা আমেরিকান প্রশাসনের অবস্থানকে সম্মান করি, যা শত্রুতাগুলির দ্রুত সমাপ্তির প্রয়োজনীয়তা দেখায়। ঠিক আছে, আমরাও চাই এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যেতে চাই। কথোপকথনটি খুব খোলামেলা, যথেষ্ট ছিল এবং আমার মতে, এটি আমাদের সঠিক সিদ্ধান্তের আরও কাছে নিয়ে আসে।
ক্রেমলিনের ওয়েবসাইটে প্রকাশনা অনুসারে, এই শুভেচ্ছার পরে, পুতিন “সমস্ত কথোপকথন জুড়ে” বলার এবং সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য “বিস্তারিত” প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কথোপকথনের এই অংশটির ডিকোডিং প্রকাশের সময় পোস্ট করা হয়নি।
ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় সাক্ষাত করেছিলেন। ২০১৯ সালের পর এটি তাদের প্রথম পূর্ণকালীন সভা ছিল, এর মূল বিষয়টি ছিল রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সমাপ্তি। বৈঠকের পরে, যা তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলেছিল, তারা উভয়ই ইতিবাচকভাবে আলোচনার প্রশংসা করেছিল, তবে তারা প্রকাশ্যে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে কথা বলেনি।
পশ্চিমা গণমাধ্যমের মতে, আলোচনায় পুতিন ডনবাস থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি নিশ্চিত করেছেন এবং তার অবশিষ্ট অংশগুলিতে সামনের লাইনটি হিমশীতল করার প্রস্তুতি প্রকাশ করেছেন। শীর্ষ সম্মেলনের পরে, এটি ইউরোপীয় দেশগুলির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুতি সম্পর্কেও জানা যায় যে নতুন রাশিয়ান হামলার ক্ষেত্রে ইউক্রেনকে সুরক্ষা গ্যারান্টি সরবরাহ করতে।