‘আমরা সাইটে বিল্ডারদের চাই, ফর্মগুলি পূরণ না করে’: আলবানিজ সরকার হোম বিল্ডিং বাড়াতে বিডে লাল টেপ কেটে দেয় | আবাসন

আলবেনেস সরকার অস্ট্রেলিয়ার আবাসন সংকট মোকাবেলার প্রয়াসে নতুন বাড়ির জন্য লাল টেপ এবং দ্রুত ট্র্যাক পরিবেশগত অনুমোদন কেটে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
শনিবার, সরকার জাতীয় নির্মাণ কোডে আরও আবাসিক পরিবর্তনগুলি বিরতি দেওয়ার এবং পরিবেশ সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইনের অধীনে ২ 26,০০০ এরও বেশি বাড়ির মূল্যায়নকে আরও সহজ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।
এই ঘোষণাটি এই সপ্তাহে অর্থনৈতিক সংস্কার গোলটেবিলকে অনুসরণ করে, যেখানে আবাসন ছিল ফোকাস। সরকারের মতে, এখানে বিস্তৃত sens ক্যমত্য ছিল যে “কমনসেন্স পরিবর্তনগুলি নির্মাতাদের জন্য নিয়ন্ত্রক বোঝা হ্রাস করতে পারে এবং আবাসন সরবরাহকে বাড়িয়ে তুলতে পারে”।
সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে, “অস্ট্রেলিয়ায় অনেক বেশি নির্মাতাদের জন্য একটি বাড়ির চেয়ে কোনও বাড়ির অনুমোদন পেতে বেশি সময় লাগে,” সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে।
সরকার বলেছে যে জাতীয় নির্মাণ কোডে আরও পরিবর্তন বিরতি দেওয়ার জন্য তারা রাজ্য ও অঞ্চলগুলির সাথে কাজ করবে। এরপরে এটি থ্রি-ভলিউম, 2000-পৃষ্ঠার কোডটি ব্যবহারে ট্রেডি, ছোট ব্যবসা এবং পরিবারগুলিকে সহায়তা করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সহ কোডটি সহজ করার উপায়গুলির বিষয়ে পরামর্শ করবে।
আবাসন মূল্যায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিবেশ বিভাগের মধ্যে একটি নতুন “ধর্মঘট দল” প্রতিষ্ঠিত হবে, “এআইকে” সরলকরণ এবং গতি-মূল্যায়ন এবং অনুমোদনের “জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে।
আবাসনমন্ত্রী ক্লেয়ার ও’নিল বলেছেন, “এই দেশে একটি বাড়ি তৈরি করা খুব কঠিন।
“তৈরির ক্ষেত্রে একটি প্রজন্মের একটি আবাসন সংকটের মাঝামাঝি সময়ে, আমরা নির্মাতাদের ভবিষ্যতের ভাল মানের ঘর তৈরি করতে চাই – কীভাবে আরও একটি নিয়মকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা নির্ধারণ না করে।”
পরিবেশমন্ত্রী মারে ওয়াট বলেছেন, ব্যবস্থাগুলি আরও দ্রুত নতুন বাড়িগুলি আনলক করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবে। “দ্রুত ট্র্যাকড প্রকল্পগুলি সমস্ত পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা মেটাতে প্রয়োজনীয় থাকবে,” তিনি বলেছিলেন।
ফেডারেল সরকার বলেছে যে এটি অন্যান্য আবাসন সংস্কার ধারণারও অগ্রগতি করবে, যেমন তদারকি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা অপসারণ এবং প্রিফাব হাউজিংয়ের মতো আধুনিক নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণকে বাড়ানো।
অস্ট্রেলিয়ার সম্পত্তি কাউন্সিল, যা দ্রুত পরিবেশগত অনুমোদনের পক্ষে এবং পরিকল্পনায় এআই গ্রহণের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছে, এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে।
চিফ এক্সিকিউটিভ মাইক জোরবাস এই ঘোষণাগুলিকে “বুদ্ধিমান” এবং আবাসন সরবরাহের জন্য একটি “জয়” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
“আসুন আমরা এআইকে টার্বোচার্জিং হাউজিং ডেলিভারি কাজ করার জন্যও রাখি। পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় এআইয়ের একটি স্মার্ট রোলআউট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের তাদের প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা দেবে এবং নতুন বাড়ি সরবরাহে মূল্যবান সময় সাশ্রয় করবে,” তিনি বলেছিলেন।
গোলটেবিলের পাশে এই সপ্তাহে বক্তব্য রেখে নিউ সাউথ ওয়েলসের কোষাধ্যক্ষ ড্যানিয়েল মুকি জাতীয় নির্মাণ কোডে নতুন ফেডারেল বিধিমালা যুক্ত করার ক্ষেত্রে একটি বিরতি সমর্থন করে বলেছিলেন যে এটি “অবশ্যই” আরও বাড়ী তৈরি হবে।
“যদি জাতীয় কোড হিমায়িত হয় তবে এটি আমাদের জাতীয় মান এবং রাষ্ট্রীয় মানগুলির মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলি পরিষ্কার করার জন্য আরও কিছুটা সময় দেয়,” তিনি এই সপ্তাহে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন। “তবে সমানভাবে, এটি এখনই তৈরি করতে চাইছে এমন লোকদের প্রচুর আত্মবিশ্বাস দেবে।”
তবে প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী এড হুসিক এই সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি কোডটিতে বিরতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন।
হুসিক বলেছিলেন, প্রাক্তন জোট সরকার নতুন হোম বিল্ডিং বিধিমালা হিমশীতল করেছিল, কেবলমাত্র অল্প সময়ের মধ্যে পরিবর্তনগুলির মধ্যে ছুটে যাওয়ার জন্য। “যে সমস্ত লোকেরা প্রবীণ বাড়িতে বাস করেছেন তারা প্রবিধানগুলির সাথে বাস করেছেন যেগুলি এতটা দৃ strong ় ছিল না কেন তা বুঝতে পারে না যে দায়বদ্ধতা কেন এমন সমস্যা।”
মঙ্গলবার, অস্ট্রেলিয়ান সংরক্ষণ ফাউন্ডেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ, কেলি ও’শানাসি পরিবেশগত আইন সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছিলেন – জাতীয় পরিবেশের মান, একটি স্বাধীন জাতীয় ইপিএ এবং সরকারগুলির মধ্যে আরও ভাল সমন্বয় সহ – তিনি গোলটেবিল সেশনের একটিতে যাওয়ার সময়।
“দ্রুত সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আরও শক্তিশালী প্রকৃতি সুরক্ষা। অস্ট্রেলিয়ার ব্যর্থ জাতীয় প্রকৃতি আইন উভয়কেই সহায়তা করে না,” তিনি বলেছিলেন।
“জাতীয় প্রকৃতি আইনে কোনও সংজ্ঞায়িত ফলাফল বা স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান নেই এমন একাধিক সংশ্লেষিত প্রক্রিয়া রয়েছে – ধীর, অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত এবং বাস্তুসংস্থানীয় এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের একটি রেসিপি।”