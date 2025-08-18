You are Here
আমরা সাফারি আছি … নেদারল্যান্ডসে | নেদারল্যান্ডসের ছুটি
আমরা সাফারি আছি … নেদারল্যান্ডসে | নেদারল্যান্ডসের ছুটি


টিআমাদের প্রথম সন্ধ্যায় বেকস বার্গেন সাফারি রিসর্টে একটি মুহূর্তটি এখানে রয়েছে যা আমাদের সকলকে আমাদের ট্র্যাকগুলিতে মারা যায়। বাচ্চারা তাদের কাঠের বঙ্ক বিছানায় রেখে যাওয়া ওয়েলকাম প্যাকগুলি থেকে খাকি সাফারি টুপি পরে রয়েছে এবং আমরা “সাভানা” এর প্যানোরামিক ভিউ সহ আমাদের হোটেল ঘরের বারান্দায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছি।

এই উন্নত অবস্থান থেকে, আমরা নেদারল্যান্ডসের দক্ষিণে এই 10 দিনের ছুটির দিনে আমাদের প্রতিবেশীদের অধ্যয়ন করছি: নুবিয়ান জিরাফস, হোয়াইট গণ্ডার, অ্যান্টেলোপ, জেব্রা এবং উটস্টিচস, সমস্তই আমাদের সামনে সমভূমিতে মিলিত হয়েছে। আলো ম্লান হয়ে যাচ্ছে এবং একটি হিটওয়েভ বেকস বার্গেনের আফ্রিকান থিম বাড়িয়ে তুলছে। আর্দ্রতায়, আমাদের ঘরে ব্রোশিওর দ্বারা সহায়তায় আমাদের অনিচ্ছাকৃত প্রাণী কুইজ একটি নিম্ন, মেনাকিং রাম্বল দ্বারা থামানো হয়।

সাধারণ জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যেতে প্রসঙ্গে কিছুটা সময় লাগে। আমরা যে বজ্রপাতটি শুনছি তা হ’ল আমাদের আবাসনের ঠিক পিছনে থাকা সিংহের প্যাক থেকে গর্জন। আমরা সকলেই নিঃশব্দে পড়ে যাই, প্রকৃতির অন্যতম প্রাথমিক শব্দকে শোষণ করে।

এটি সাফারির জন্য একটি অস্বাভাবিক জায়গা বলে মনে হতে পারে-টিলবার্গের পরিমিত শহর এবং শিল্প আইডহোভেনের 20 মাইল পশ্চিমে-তবে এটি একটি সাফারি হলিডে নেদারল্যান্ডস-স্টাইল, যেখানে আমাদের গ্রহের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কাছে যেতে আপনাকে আফ্রিকার দিকে উড়তে হবে না।

সাফারি হোটেলের ঘরে লেখকের বাচ্চারা। ফটোগ্রাফি: নাজিয়া পারভেন

120-হেক্টর রিসর্টটি আন্তঃসংযুক্ত সাইটগুলির একটি গ্রুপ, একটি হোটেল, লজ, শ্যালেট এবং কটেজগুলি সমন্বিত করে বন্যজীবনে পূর্ণ বেশ কয়েকটি খোলা সমভূমি উপেক্ষা করে; সাফারি পার্ক, যা অতিথিরা রিসর্ট থেকে একটি সংযোগকারী গেটের মাধ্যমে পায়ে হেঁটে অন্বেষণ করতে পারে; সমস্ত বাজেটের জন্য একটি সৈকত, আরও লজ এবং একটি ক্যাম্পসাইট সহ একটি লেকসাইড রিসর্ট; এবং স্পিল্যান্ড থিম পার্ক – ইনডোর এবং আউটডোর রাইডস, স্লাইড এবং গেমস সহ।

রিসর্ট আছে শক্তিশালী সংরক্ষণের শংসাপত্রগুলিযুক্তরাজ্যের চেস্টার চিড়িয়াখানা সহ 300 টিরও বেশি চিড়িয়াখানা, অ্যাকোয়ারিয়াম এবং পার্কগুলির একটি ইউরোপ-বিস্তৃত নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে এখানে সুরক্ষিত “দুর্বল” বা “বুনোতে বিলুপ্ত” মনোনীত অনেক প্রজাতির সাথে। রেঞ্জাররা আমাদের জানায় যে বেকস বার্গেনে বসবাসরত সমস্ত প্রাণী এখানে জন্মগ্রহণ করেছিল বা অন্য চিড়িয়াখানা থেকে পার্কে চলে এসেছিল; কাউকে বন্য থেকে নেওয়া হয়নি।

ডাচদের পারিবারিক ছুটির দিনে একটি বিশেষ, উপযুক্ত পন্থা রয়েছে, বাচ্চাদের জন্য চিন্তাভাবনা করে ডিজাইন করা কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নান্দনিক এবং বিলাসবহুল ছোঁয়ায় আপস না করে এবং বেকস বার্গেনও ব্যতিক্রম নয়-এটি আমাদের সাত-11 বছর বয়সী এবং মার্কিন পিতামাতার সাথেও হিট। এক ঘরে কাস্টম-তৈরি বঙ্ক বিছানা, অন্য স্নানের মধ্যে ভিজতে গিয়ে প্রাণীদের দৃশ্য সহ একটি ছবির উইন্ডো: বিশদে মনোযোগ দিন এবং বাচ্চাদের বিনোদন দেওয়ার জন্য প্রচুর।

যে কেউ থাকার জন্য, গাড়ি, বাসে বা – আমাদের প্রিয় – হাঁটার ট্রেইলগুলিতে প্রচুর সাফারি পার্কে বিনামূল্যে সীমাহীন অ্যাক্সেস রয়েছে। নিয়মিত চিড়িয়াখানায় একক ব্যয়বহুল ভ্রমণের বিপরীতে, আমরা যতটা সম্ভব 100 টি প্লাস প্রাণী প্রজাতির উপভোগ করতে এবং আমাদের নিজস্ব গতিতে উপভোগ করতে পুনরাবৃত্তি করতে পারি।

হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে একটি দুর্দান্ত আমুর (সাইবেরিয়ান) বাঘ, ফ্রিস্টাইলিং রিং-লেজযুক্ত লেমুরস আমাদের মাথার উপরে কেটে ফেলা, খাবারের উপর ঝাপটানো গণ্ডার লকিং শিং এবং আফ্রিকান হাতির পরিবারগুলির শান্ত অনুগ্রহ।

গাইডেড ট্যুর সহ ছোট “ফেরি” নৌকাগুলি (ডাচ ভাষায়) জোন থেকে জোনে যাত্রীদের নিয়ে যায়, যেখানে আমরা দুটি ইরিডেসেন্ট কিংফিশারদের বিরল দর্শন পাই – আরও দর্শনীয় জন্তুদের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত হাইলাইট। আমাদের থাকার শেষে, বলপয়েন্ট পেন টিক্সে আচ্ছাদিত একটি ব্যাটার মানচিত্রটি দুটি বাচ্চাকে স্মৃতি দিয়ে ঝাঁকুনির প্রমাণ।

সিংহগুলি আবাসনের কাছাকাছি বাস করে এবং দর্শনার্থীরা তাদের খাওয়ানো সেশনগুলি দেখতে পারেন

আমরা পাখিদের শিকারের ডিসপ্লে পছন্দ করি, শকুন, ag গল, পেঁচা এবং স্টর্কস আমাদের মাথার উপর দিয়ে নীচে ঝাঁকুনি দিয়ে, মধ্য-বাতাসে তাদের জন্য নিক্ষিপ্ত খাবারটি ধরতে থাকে। এখানে নির্ধারিত সিংহ খাওয়ানো সেশনগুলি রয়েছে এবং আমরা সীলমোহরের খাবারের সময় জুড়ে হোঁচট খেয়েছি, হেসে হেসে তিনটি ব্লুবারি স্তন্যপায়ী প্রাণীরা হ্রদ থেকে এবং বালির দিকে কৌতুকপূর্ণভাবে ঝাঁকুনি দেয়।

প্রতি ব্যক্তি অতিরিক্ত € 17.50 (15 ডলার) এর জন্য, একটি গাইড সহ 45 মিনিটের “গেম ড্রাইভ” এর বিকল্পও রয়েছে-মূল গাড়ির ট্রেইলগুলি থেকে দূরে এবং ব্যক্তিগতভাবে উঠতে আমাদের দুর্দান্ত ইভা-আমাদের দুর্দান্ত ইভা। আমরা আলফা পুরুষ জিরাফ জিম এবং তার হারেমের সাথে দেখা করি এবং পালটি আমাদের ক্রুজারের ছাদটি তাদের দৈত্য জিহ্বা দিয়ে চাটায়, আমাদের সাত বছর বয়সী অবাক করে দিয়ে তার ক্যামেরাটি বারবার ক্লিক করে।

এখানে এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ব্যয় করা সহজ, কমপ্লেক্সের প্রতিটি কোণটি অন্বেষণ করে, সাফারি পার্কের প্রাণীকে টিকিয়ে রাখা, ইনডোর পুলে সাঁতার কাটা এবং রাইডিং বাইকগুলি (সাইটে ভাড়া নেওয়ার জন্য উপলব্ধ) খেলার মাঠে। সন্ধ্যা ইনডোর বোলিংয়ের জন্য, একাধিক রেস্তোঁরাগুলির একটিতে খাওয়া বা লজে ফিরে শিথিল করা।

আমরা কয়েকবার স্পিলল্যান্ড থিম পার্কটি ঘুরে দেখি-ফেয়ারগ্রাউন্ড-স্টাইলের রাইডস, হ্রদে পেডালোস, গো-কার্টস এবং বাউন্সি দুর্গগুলি সহ একটি উজ্জ্বলভাবে স্বাস্থ্যকর বহিরঙ্গন এবং ইনডোর ক্রিয়াকলাপ কেন্দ্র।

আমরা নিকটবর্তী টিলবার্গে (গাড়িতে 15 মিনিট; একটি বাইকে 25 মিনিট) টেকওয়ে পিজ্জা, মুদি শপিং এবং একটি দিন দোকান এবং বাজারগুলি অনুধাবন করে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য একটি traditional তিহ্যবাহী ডাচ প্যানকেক হাউস পরিদর্শন করে। আমস্টারডামে এক দিনের ভ্রমণের জন্যও সময় রয়েছে (টিলবার্গ থেকে ট্রেনে 90 মিনিটেরও কম), যেখানে আমরা খালের সেতুগুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভিনটেজ অ্যান্টিক স্টোর সহ সুন্দর রাস্তাগুলি বরাবর ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রামটি চালু এবং বন্ধ করে দিয়েছি। আমাদের সবচেয়ে কম বয়সী সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তিনি সুন্দর ডাচ রাজধানীতে যেতে চান যাতে তিনি প্রতিদিন কাজ করতে তার বাইক চালাতে পারেন।

আপনি নৌকায় করে রিসর্টটি ঘুরে দেখতে পারেন। ফটোগ্রাফ: উইনেক হোফল্যান্ড

পার্কে ফিরে আমরা হোটেল এবং রিসর্টের মধ্যে আমাদের থাকার বিভাজন করেছি। আমাদের প্রথম কয়েক দিন হোটেলের একটি সাভান কক্ষে রয়েছে, যারা রিসর্টের অনেক à লা কার্টে, বুফে বা সূক্ষ্ম ডাইনিং রেস্তোঁরাগুলিতে খেতে চান এমন অতিথিদের কাছে প্রস্তুত।

তারপরে আমরা বড় “মাসাই মারা সমতল” দৃশ্যের সাথে সাফারি রিসর্টের “শীর্ষে” একটি সাভান লজে চলে যাই। বিচ্ছিন্ন লজগুলি পূর্ণ রান্নাঘরের সাথে আরও প্রশস্ত, স্ব-ক্যাটারিং পরিবারের জন্য আদর্শ। কারও কারও কাছে সওনাও রয়েছে। সাইটে একটি ছোট মুদি দোকান থাকা অবস্থায়, কাছাকাছি টিলবার্গে প্রচুর পরিমাণে সুপারমার্কেট রয়েছে।

আমাদের টিপটি হ’ল আপনি যদি হোটেলে থাকেন তবে প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং রাতের খাবারের জন্য উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য বাজেট করা হবে। আমাদের প্রথম হোটেল ঘর থেকে সমভূমির বারান্দা দৃশ্যটি দর্শনীয় হলেও, খাওয়ার অতিরিক্ত ব্যয় স্ব-ক্যাটারিং লজকে আরও বেশি সাশ্রয়ী করে তোলে।

পিতা বা মাতা হিসাবে রাজত্ব করার আগে প্রাণীদের প্রতি আমাদের আকর্ষণগুলি কি এমন কোনও নির্দিষ্ট বয়স রয়েছে? আমি যে কোনও শিশু প্রাক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য বলব-স্ব-সচেতন কৌতূহল এবং অন্তর্নিহিত চোখের রোলস কিক ইন করার আগে-বেকস বার্গেন একটি উল্লেখযোগ্য পারিবারিক ছুটি, বিশেষত প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য।

“নেদারল্যান্ডসে একটি সাফারি?” আপনার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করবে, আগ্রহী এবং সম্ভবত কিছুটা সংশয়ী: “এটি কীভাবে কাজ করে?” বরাবরের মতো, ডাচ পরিবারের অবকাশ সহ, এটি কেবল।

ট্রিপ সরবরাহ করা হয়েছিল ছোট্ট ছুটির দিনগুলি এবং বেকস বার্গেন সাফারি রিসর্ট। একটি সাত-রাতের লজ থাকুন দুটি প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুটি সন্তানের জন্য পর্যটন কর সহ 1,731 ডলার (1,500 ডলার) থেকে শুরু হয়



