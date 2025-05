আমরা সিএসএস পড়ার ক্রম সম্পর্কে কী জানি (এখন পর্যন্ত)

দ্য reading-flow এবং reading-order প্রস্তাবিত সিএসএস বৈশিষ্ট্যগুলি ডিওএম গাছের এইচটিএমএল উপাদানগুলির উত্স ক্রম নির্দিষ্ট করার জন্য বা সহজ শর্তে ডিজাইন করা হয়েছে, কীভাবে অ্যাক্সেসযোগ্যতা সরঞ্জামগুলি উপাদানগুলির ক্রমকে অগ্রাহ্য করে। ফোকাসযোগ্য উপাদানগুলির ফোকাস অর্ডারটি ভিজ্যুয়াল ক্রমের সাথে মেলে আপনি এগুলি ব্যবহার করবেন, ওয়েব সামগ্রী অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইনগুলিতে বর্ণিত হিসাবে (ডাব্লুসিএজি ২.২)।

আরও ভাল ধারণা পেতে, আসুন কেবল ডুব দিন!

(ওহ, এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি ক্রোম 137 বা তার বেশি ব্যবহার করছেন))

reading-flow ফ্লেক্স, গ্রিড বা ব্লক লেআউটে এইচটিএমএল উপাদানগুলির উত্স ক্রম নির্ধারণ করে। আবার, এটি মূলত অ্যাক্সেসযোগ্যতার সরঞ্জামগুলি ব্যবহারকারীদের সঠিক ফোকাস অর্ডার সরবরাহ করতে সহায়তা করে।

ডিফল্ট মান হয় normal (তাই, reading-flow: normal )। অন্যান্য বৈধ মানগুলির মধ্যে রয়েছে:

flex-visual

flex-flow

grid-rows

grid-columns

grid-order

source-order

আসুন শুরু করা যাক flex-visual মান। পাঁচটি লিঙ্ক সহ একটি ফ্লেক্স সারিটি কল্পনা করুন। ধরে নিচ্ছি যে পড়ার দিকটি বাম-থেকে-ডান (উপায় দ্বারা আপনি ক্যান সাথে পড়ার দিক পরিবর্তন করুন direction সিএসএস সম্পত্তি), এটি এর মতো কিছু দেখতে হবে:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

এখন, যদি আমরা আবেদন করি flex-direction: row-reverse লিঙ্কগুলি 5-4-3-2-1 প্রদর্শিত হয়। যদিও সমস্যাটি হ’ল ফোকাস অর্ডারটি এখনও 1 (তাদের মাধ্যমে ট্যাব!) থেকে শুরু হয়, যা বাম থেকে ডানদিকে পড়ে এমন কারও পক্ষে দৃশ্যত ভুল।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

তবে আমরা যদি আবেদন করি reading-flow: flex-visual ফোকাস অর্ডারটিও 5-4-3-2-1 হয়ে যায়, ভিজ্যুয়াল অর্ডারটির সাথে মেলে (যা একটি অ্যাক্সেসযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা!):

<div> <a>1</a> <a>2</a> <a>3</a> <a>4</a> <a>5</a> </div>

div { display: flex; flex-direction: row-reverse; reading-flow: flex-visual; }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

ডিফল্ট ফ্লেক্স আচরণ প্রয়োগ করতে, reading-flow: flex-flow আপনি যা খুঁজছেন তা কি। এটি খুব অনুরূপ reading-flow: normal ধারকটি ব্যতীত একটি পঠন প্রবাহের ধারক হিসাবে রয়ে গেছে, যা প্রয়োজন reading-order (আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এটিতে ডুব দেব)।

আপাতত, গ্রিড-ওয়াই মানগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক। নীচের গ্রিডে, গ্রিড আইটেমগুলি সমস্ত ঝাঁকুনিতে রয়েছে এবং তাই ফোকাস অর্ডারটি পুরো জায়গা জুড়ে।

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

আমরা এটি দুটি উপায়ে ঠিক করতে পারি। একটি উপায় যে reading-flow: grid-rows আপনি যেমনটি প্রত্যাশা করতেন তেমন সারি-সারি ফোকাস অর্ডার স্থাপন করবেন:

<div> <a>1</a> <a>2</a> <a>3</a> <a>4</a> <a>5</a> <a>6</a> <a>7</a> <a>8</a> <a>9</a> <a>10</a> <a>11</a> <a>12</a> </div>

div { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, 1fr); grid-auto-rows: 100px; reading-flow: grid-rows; a:nth-child(2) { grid-row: 2 / 4; grid-column: 3; } a:nth-child(5) { grid-row: 1 / 3; grid-column: 1 / 3; } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

বা, reading-flow: grid-columns একটি কলাম বাই কলাম ফোকাস অর্ডার স্থাপন করবে:

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

reading-flow: grid-order আমাদের ডিফল্ট গ্রিড আচরণ দেবে (অর্থাত্, জ্যাম্বলড আপ সংস্করণ)। এটিও খুব অনুরূপ reading-flow: normal (এটি ব্যতীত, আবার, ধারকটি একটি পঠন প্রবাহ ধারক হিসাবে রয়ে গেছে, যা প্রয়োজন reading-order )।

এছাড়াও আছে reading-flow: source-order যা ফ্লেক্স, গ্রিডের জন্য, এবং ব্লক পাত্রে। এটি মূলত পাত্রে প্রবাহের পাত্রে পড়তে পরিণত করে, আমাদের ব্যবহার করতে সক্ষম করে reading-order । স্পষ্টতই, আমি যদি কিছু মিস না করি তবে এটি তৈরি করতে দেখা যায় flex-flow এবং grid-order মান অপ্রয়োজনীয়?

reading-order বাছাই একই কাজ করে reading-flow । পার্থক্য যে reading-order জন্য হয় নির্দিষ্ট ফ্লেক্স বা গ্রিড আইটেম, বা একটি সাধারণ ব্লক পাত্রে এমনকি উপাদান। এটি একইভাবে কাজ করে order সম্পত্তি, যদিও আমি মনে করি আমরা এটির সাথেও তুলনা করতে পারি tabindex ।

দ্রষ্টব্য: ব্যবহার reading-order পাত্রে অবশ্যই থাকতে হবে reading-flow সম্পত্তি ব্যতীত অন্য কিছু সেট normal ।

আমি উভয় প্রদর্শন করব reading-order এবং order একই সময়ে। নীচের উদাহরণে, আমাদের আরও একটি ফ্লেক্স ধারক রয়েছে যেখানে প্রতিটি ফ্লেক্স আইটেম থাকে order ফ্লেক্স আইটেমগুলির ক্রমটি এলোমেলো করে তোলে, সম্পত্তি একটি ভিন্ন এলোমেলো সংখ্যায় সেট করে। এখন, আমরা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি যে আমরা ব্যবহার করতে পারি reading-flow ভিজ্যুয়াল অর্ডার নির্বিশেষে ফোকাস অর্ডার নির্ধারণ করতে, তবে নীচের উদাহরণে আমরা ব্যবহার করছি reading-order পরিবর্তে (মধ্যে ঠিক একইভাবে order ):

div { display: flex; reading-flow: source-order; /* Anything but normal */ /* Features at the end because of the higher values */ a:nth-child(1) { /* Visual order */ order: 567; /* Focus order */ reading-order: 567; } a:nth-child(2) { order: 456; reading-order: 456; } a:nth-child(3) { order: 345; reading-order: 345; } a:nth-child(4) { order: 234; reading-order: 234; } /* Features at the beginning because of the lower values */ a:nth-child(5) { order: -123; reading-order: -123; } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

হ্যাঁ, এগুলি কিছু বরং বিজোড় সংখ্যা। সংখ্যাগুলি কীভাবে অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে না তা চিত্রিত করার জন্য আমি এটি করেছি (যেমন, order: 3 বা reading-order: 3 ক্রমে এটি তৃতীয় করে না)। পরিবর্তে, কম সংখ্যার উপাদানগুলি ক্রমের সূচনার দিকে আরও বেশি এবং উচ্চতর সংখ্যার উপাদানগুলি শেষের দিকে আরও বেশি। ডিফল্ট মান হয় 0 । একই মান সহ উপাদানগুলি উত্স অর্ডার দ্বারা অর্ডার করা হবে।

ব্যবহারিক ভাষায়? নিম্নলিখিত উদাহরণ বিবেচনা করুন:

div { display: flex; reading-flow: source-order; a:nth-child(1) { order: 1; reading-order: 1; } a:nth-child(5) { order: -1; reading-order: -1; } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

পাঁচটি ফ্লেক্স আইটেমের মধ্যে প্রথমটি হ’ল order: -1 কারণ এটি সর্বনিম্ন আছে order মান। শেষ এক সঙ্গে এক order: 1 কারণ এটি আছে সর্বোচ্চ order মান। যেগুলি কোনও ঘোষণা ডিফল্ট নেই order: 0 এবং এইভাবে উত্স ক্রমে অর্ডার করা হয়, তবে অন্যথায় এর মধ্যে ফিট order: -1 এবং order: 1 ফ্লেক্স আইটেম। এবং এটি একই ধারণা reading-order যা উপরের উদাহরণে আয়না order ।

যাইহোক, ফ্লেক্স আইটেমগুলির দিকটি বিপরীত করার সময়, মনে রাখবেন যে order এবং reading-order কিছুটা আলাদাভাবে কাজ করুন। উদাহরণস্বরূপ, reading-order: -1 প্রত্যাশিত হিসাবে, এবং ফোকাস অর্ডার শুরুতে একটি ফ্লেক্স আইটেম টানবে। এদিকে, order: -1 এটি টানতে হবে শেষ ভিজ্যুয়াল ক্রমের কারণ ভিজ্যুয়াল অর্ডারটি বিপরীত হয়েছে (সুতরাং আমাদের ব্যবহার করতে হবে order: 1 পরিবর্তে, এমনকি যদি এটি ঠিক মনে হয় না!):

div { display: flex; flex-direction: row-reverse; reading-flow: source-order; a:nth-child(5) { /* Because of row-reverse, this actually makes it first */ order: 1; /* However, this behavior doesn’t apply to reading-order */ reading-order: -1; } }

কোডপেন এম্বেড ফ্যালব্যাক

reading-order ওভাররাইডস reading-flow । আমরা যদি উদাহরণস্বরূপ, প্রয়োগ করি reading-flow: flex-visual , reading-flow: grid-rows বা reading-flow: grid-columns (মূলত, যে কোনও ঘোষণা যা আসলে পড়ার প্রবাহকে পরিবর্তন করে), reading-order এটি ওভাররাইডস। আমরা এটা বলতে পারে reading-order পরে প্রয়োগ করা হয় reading-flow ।

ঠিক আছে, এটি স্পষ্টতই সমস্ত ফ্লেক্স-ওয়াই এবং গ্রিড-ওয়াইয়ের বাইরে চলে যায় reading-flow মান; তবে আপনি এখনও সেট করতে পারেন reading-flow: source-order একটি ব্লক উপাদান এবং তারপরে ফোকাস অর্ডার দিয়ে ম্যানিপুলেট করুন reading-order (যেমন আমরা উপরে করেছি)।

এটি কীভাবে সম্পর্কিত tabindex এইচটিএমএল বৈশিষ্ট্য?

তারা সমতুল্য নয়। নেতিবাচক tabindex মানগুলি লক্ষ্যগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং ব্যতীত অন্য মানগুলি তৈরি করে 0 এবং -1 সুপারিশ করা হয় না, যেখানে ক reading-order ঘোষণাপত্র যে কোনও সংখ্যা ব্যবহার করতে পারে কারণ এটি এটি ধারণ করে এমন পড়া প্রবাহের ধারকটির প্রাসঙ্গিক।

যদিও সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য, আমি পরীক্ষা করেছি reading-order এবং tabindex একসাথে এবং reading-order ওভাররাইড করতে হাজির tabindex ।

এগিয়ে যাচ্ছি, আমি কেবল ব্যবহার করব tabindex (বিশেষত, tabindex="-1" ) নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি ফোকাসযোগ্য থেকে রোধ করতে (দ্য disabled কিছু লক্ষ্যগুলির জন্য বৈশিষ্ট্যটি আরও উপযুক্ত হবে), এবং তারপরে reading-order অন্য সব কিছুর জন্য।