আমলাতন্ত্র সত্ত্বেও প্যাম্পিলহোসা দা সেরায় গ্রাম কনডমিনিয়াম সংরক্ষণ করেছে বন আগুন

পাম্পিলহোসা দা সেরায় বর্ধিত গ্রাম কনডমিনিয়ামের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা আগুনকে বাড়িগুলিতে পৌঁছাতে বাধা দেয়, তবে স্থানীয় সমিতি বলছে যে প্রক্রিয়াটি একটি “কাগজপত্রের সমুদ্র” দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা প্রায় এটি প্রকল্পটি ছেড়ে দিয়েছে।
“ধন্য সময় আমরা এই প্রকল্পের আশেপাশের কাগজপত্র এবং একটি কম্পিউটার জগতে কয়েক ঘন্টা এবং রাত হারিয়েছি। ভাল কথা আমরা প্রায় সবকিছু শেষ করতে সক্ষম হয়েছি, কারণ ভাগ্যক্রমে, আমাদের গ্রামটি এটাই ছিল। যদি প্রোগ্রামটি কার্যকর করা হয় না, তবে আজ অনেক বাসস্থান দেখা যায়নি,” এন্টিওনিও কেতানোর রাষ্ট্রপতি উন্নতি কমিশনের সভাপতি লুসাকে বলেছেন।
জাজির নদীর নিকটে ৫৫ জন বাসিন্দার সেই গ্রামে, আরগানিলের মধ্যে যে আগুন শুরু হয়েছিল তা বেশ কয়েকবার পৌঁছেছিল, তবে গ্রামের কনডমিনিয়ামের অধীনে বাস্তুচ্যুতির আশেপাশে 100 মিটারে পরিষ্কার করা এই দিনগুলিতে এর ফল ছিল।
গ্রীষ্মের আগে “সময়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে” এই প্রকল্পটি বর্ধিত 21 হেক্টর (নয়টি বন অঞ্চল) এ হস্তক্ষেপ অর্জন করেছিল, বাবলা প্রত্যাহার, পাইন এবং ইউক্যালিপ্টালকে অগভীর কাটা এবং পরিত্যক্ত কৃষিজমিগুলিতে সিলভাডো এবং হারবেসিয়াস পরিষ্কার করা।
আগুনের শক্ত দিন আগে, আন্তোনিও কেতানো কোনও সন্দেহ নেই: “বিষয়টি জীবন্ত প্রমাণ যে [o Condomínio de Aldeia] এটা কাজ করে। যে রাজ্যটি মাটিতে আসে তা দেখতে “।
যাইহোক, প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত আমলাতন্ত্র, যা সেই অঞ্চলে প্রায় 50 হাজার ইউরোর বিনিয়োগকে বোঝায়, প্রায় কোনও প্রবর্তককে হাল ছাড়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, উল্লেখ করেছেন।
“ডকুমেন্টেশন এবং তথ্যের পুরো সমুদ্র, হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রগুলির সাথে মানচিত্র, একটি সংস্থা নিয়োগের পূর্ব পরামর্শ, জনসাধারণের নোটিশের স্পষ্টকরণ এবং প্রকাশনা অধিবেশন প্রস্তুত করা হয়েছিল,” অ্যান্টোনিও কেতানো বলেছেন যে সমিতির সর্বদা পৌরসভার পরিষেবাগুলির সমর্থন ছিল।
বর্ধিত ক্ষেত্রে, আগুনের আগে প্রকল্পের 95% মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সাথে সাথে চুক্তিভিত্তিকতার সময় সংজ্ঞায়িত 20% পেয়েছিল, পরিবেশগত তহবিলের অর্থ প্রদানের জন্য দুই মাসেরও বেশি সময় অপেক্ষা করে, 2024 সালের ডিসেম্বর মাসে কাজ শুরু হওয়ার পরে।
“পরিবেশ তহবিল কাউন্টারে অর্থ প্রদানের অনুরোধের পদ্ধতিটি পরাবাস্তব। আমরা দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।”
শুরুতে পরিবেশগত তহবিল দ্বারা সুরক্ষিত 20% ছাড়াও, সমিতি তার “স্বল্প সংস্থান” এর পাঁচ হাজার ইউরো ঠিকাদারের কাছে উন্নত করেছিল, যিনি ইতিমধ্যে প্রকল্পের বেশিরভাগ অংশ কার্যকর করেছেন এবং “অপরাজেয়” ছিলেন তবে এখনও গ্রহণ না করে এবং “যদি তিনি চান, তবে তিনি যদি এই সমিতির বিরুদ্ধে কিছু রাখেন,” তিনি বলেছিলেন।
আন্তোনিও কেতানো ভিঙ্কা যা তহবিল প্রয়োগের ক্ষেত্রে তদারকি এবং কঠোরতার পক্ষে, তবে বলেছে যে প্রক্রিয়াগুলি সহজ এবং উচ্চতর হওয়া উচিত।
“আমি ভেবেছিলাম আমার যুদ্ধ গ্রাম থেকে মানুষকে পাইন বা ইউক্যালিপটাসকে ত্যাগ করতে রাজি করবে, তবে আমার যুদ্ধ ছিল আমলাতন্ত্রের সাথে,” তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।
প্যাম্পিলহোসা দা সেরা কর্পোরেশনের প্রাক্তন দমকলকর্মীর জন্য, এই প্রোগ্রামটি “গ্রাম, মানুষ এবং পণ্যগুলির প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক”।
তিনি বলেন, “এটি আমাদের দমকলকর্মীদের যে প্রতিরক্ষা প্রথম লাইন থাকতে হবে।
আন্তনিও কেতানোর অপটিক্স থেকে, সরকারের এই কর্মসূচিটিকে আরও শক্তিশালী করা উচিত, আরও সতর্কতা খুলতে হবে, তবে তদারকি অবহেলা না করেই পদ্ধতিগুলি সহজতর করা উচিত, যাতে আরও গ্রামগুলি অনুরূপ প্রকল্পগুলির সাথে অগ্রসর হয় এবং পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে অনুভূত আমলাতন্ত্রের মুখোমুখি হয় না তা নিশ্চিত করে।