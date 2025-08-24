আমস্টারডামে প্রাতঃরাশ, ভিয়েনায় অ্যাপেরিটিফস: আপনার সময়টি কীভাবে ইউরোপের স্লিপার ট্রেন হাবগুলিতে সর্বাধিক সময় তৈরি করবেন | রেল ভ্রমণ

Yআপনি আপনার সকালের যাত্রী ট্রেনের জন্য ড্যাশ করতে পারেন, তবে আপনি স্লিপার ভিয়েনায় ছুটে যেতে চাইবেন না। দ্য নাইটজেট অস্ট্রিয়ান রাজধানীতে ট্রেনটি আমস্টারডাম থেকে দিনের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রস্থান। নিখুঁত প্রস্থান এবং নিখুঁত আগমন পরিচালনা করার জন্য একটি শিল্প রয়েছে, রাতারাতি যাত্রার রোমাঞ্চের বুকেন্ডস।
পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপ জুড়ে স্লিপার পরিষেবাগুলির জন্য চারটি প্রধান কেন্দ্র রয়েছে: আমস্টারডাম, বার্লিন, ভিয়েনা এবং জুরিখ। তারপরে বুদাপেস্ট, ব্রাসেলস, মিলান, মিউনিখ, প্যারিস এবং প্রাগে গৌণ নোড রয়েছে। এই 10 টি শহরের একটিতে এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নাইট ট্রেন শুরু বা শেষ হয়। আপনার প্রস্থান বিন্দু যাই হোক না কেন, বোর্ডিংয়ের আগে একটি এপিরিটিফ এবং একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় রাতের খাবারের জন্য গিয়ে মুহুর্তটি উপভোগ করুন। এবং আগমনের পরে, কেবল ড্যাশ করবেন না – একটি কফির উপরে দীর্ঘায়িত হন এবং সকালে এবং শহরটিকে আপনার চারপাশে বিকাশ করতে দিন।
আমস্টারডাম সেন্ট্রাল
জন্য Öbb নাইটজেটস থেকে বাসেল, ইনসব্রুক, মিউনিখ, ভিয়েনা এবং জুরিখ; এবং ইউরোপীয় স্লিপার থেকে বার্লিন, ড্রেসডেন এবং প্রাগ
দুর্দান্ত মিস করবেন না বড় ক্যাফে রেস্তোঁরা 1 ই ক্লাস প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির ওয়েটিং রুমে (প্ল্যাটফর্ম 2 বি এর মাধ্যমে প্রবেশ)। এটি সকাল 9.30 টায় খোলে, তাই একটি নাইটজেট (বা লন্ডন থেকে ভোরে ইউরোস্টার) থেকে ডেকান দেওয়ার পরে প্রাতঃরাশের জন্য উপযুক্ত জায়গাটি এবং সন্ধ্যা অবধি খোলা থাকে, তাই প্রাক-প্রি-পার্টচার সাপারের জন্যও আদর্শ। এটি এমন একটি জায়গাতে মোটামুটি দামের ডাচ স্ট্যাপলগুলি পরিবেশন করে যা রেট্রো ফ্লেয়ারকে oozes দেয়। অভিভাবক, কম নয়, এটিকে অন্যতম বলে অভিহিত করেছেনইউরোপে সেরা স্টেশন ইটারি“।
পানীয় এবং রাতের খাবারের জন্য একটি বিকল্প প্রাক-বিভাগের বিকল্প বিস্ট্রো কার্লেজ পূর্ববর্তী আন্ডারক্রফ্টে প্রদর্শনী (স্টক এক্সচেঞ্জ), স্টেশন থেকে সাত মিনিটের পথ।
এটি হতাশাজনক স্টেশন হতে পারে, প্ল্যাটফর্মের অ্যাক্সেসকে রক্ষা করে মারাত্মক টিকিট বাধা (ইস্ট উইংয়ের লাগেজ লকারগুলি প্রতিদিন 10 ডলার থেকে)। রাতারাতি ট্রেনগুলিতে আগত যাত্রীদের জন্য ঝরনার অভাবের জন্য এটি আরও একটি কালো চিহ্ন পেয়েছে, তবে এটি যে শহরটি পরিবেশন করছে তার একেবারে কেন্দ্রে থাকার জন্য একটি বড় প্লাস – এর মন্ত্রমুগ্ধ খাল নেটওয়ার্ক স্টেশনের ঠিক বাইরে।
মূল দর্শনীয় স্থানগুলিতে আঘাত হানার জন্য স্টেশন থেকে কেবল দক্ষিণে যান। যদি, আমার মতো, আপনি ভিড় থেকে দূরে সরে যেতে পছন্দ করেন, তবে স্টেশনটি উত্তর পাশের দিকে ছেড়ে এফ 4 ফেরিতে হ্যাপ করুন নিখরচায় 15 মিনিটের যাত্রার জন্য এনএসডিএম ওয়ার্ফএকটি পুরানো শিপইয়ার্ড যা এখন অনেক আল্ট-ভিবে ক্যাফে সহ একটি সৃজনশীল এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।
বার্লিন কেন্দ্রীয় স্টেশন
Öbb নাইটজেটস থেকে বাসেল, গ্রাজ, প্যারিস, ভিয়েনা এবং জুরিখ; এসজে/আরডিসি বা দয়ালু ট্রেন থেকে স্টকহোম; এমভি ইউরোনাইট থেকে ব্র্যাটিস্লাভা, প্রাগ এবং বুদাপেস্ট; ইউরোপীয় স্লিপার থেকে আমস্টারডাম এবং ব্রাসেলস; এবং, এই বছরের শেষ থেকে, পিকপিক রাতের স্লিপারস চেলম এবং শিল্প পূর্ব পোল্যান্ডে
একটি আকর্ষণীয় ভল্টেড ছাদ সহ কাচের মধ্যে একটি বহু-স্তরের প্রবন্ধ, স্টেশনটি পাঁচটি স্তরে রয়েছে, মাঝখানে 0 স্তর এবং ট্রেনগুলি ছাড়ছে/স্তর -2 এবং +2 এ পৌঁছেছে-সমস্ত প্রথম টাইমারের জন্য সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। স্টেশনটি দীর্ঘায়িত হওয়ার জন্য সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যময় জায়গা নয়, তবে উন্নত কয়েকজনের জন্য ডয়চে বাহনের প্রিমিয়াম (প্রথম শ্রেণির) লাউঞ্জটি শান্তির একটি মরূদ্যান।
অত্যাশ্চর্য সেটিংয়ে একটি অসাধারণ প্রাতঃরাশের জন্য, কেফারে একটি টেবিল বুক করুন রিচস্ট্যাগের ছাদ ছাদে (স্টেশন থেকে 900 মিটার দূরে, সকাল 9 টা থেকে খোলা)। একটি পশের প্রাক-প্রিপারচার ডিনার জন্য, প্যারিস-মস্কো আল্ট-মোবিট 141 এ (সন্ধ্যা 6 টা থেকে খোলা) মাত্র 400 মিটার দূরে অর্ধ-টিম্বারড বিল্ডিংয়ের একটি traditional তিহ্যবাহী বার্লিন রেস্তোঁরা।
আপনার হাতে সময় দেওয়ার সাথে সাথে, জার্মান রাজধানীর ভিউটি ধরুন নদীর তীরে ঘুরে ঘুরে, ব্র্যান্ডেনবার্গের গেটের পথে রিচস্ট্যাগটি পেরিয়ে।
ডিবি গেপেক লকারগুলিতে লাগেজ ছেড়ে দিন (স্তর -1 এবং +1, 2 থেকে দুই ঘন্টা বা দিনে 4 ডলার)। “ফি জন্য একটি ফি জন্য ঝরনারেল এবং তাজা “ স্তর 0 এ সুবিধা।
ভিয়েনা সেন্ট্রাল স্টেশন
Öbb নাইটজেটস থেকে আমস্টারডাম, বার্লিন, ব্রেজেনজ, ব্রাসেলস, কোলোন, ড্রেসডেন, হামবুর্গ, হ্যানোভার, মিলান, প্যারিস, ভেনিস এবং জুরিখ (এছাড়াও সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি, অতিরিক্তভাবে öBB নাইটজেটস সহ ফ্লোরেন্স, রোম এবং ভেরোনা); চবা ইউরোনাইট টু ক্রাকউ, স্টুটগার্ট এবং ওয়ার্সা; এবং অন্যান্য অপারেটর বুখারেস্ট, ব্রাসভ, কিয়েভ এবং এলভিভ, প্লাস গ্রীষ্ম-মৌসুমে রাতারাতি ট্রেনগুলি রিজেকা এবং বিভক্ত
10 বছর আগে পুরোপুরি খোলা হয়েছিল, ইউরোপের অন্যতম দক্ষ পরিবহন কেন্দ্র হিসাবে ভিয়েনার হাউপ্টবাহনহফের হারগুলি এবং ইউরোপের অন্য কোনও স্টেশনের তুলনায় গন্তব্যগুলির একটি বৃহত্তর পরিসীমা গর্বিত।
স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত প্রাতঃরাশের জন্য, স্টেশনে ফাস্ট-ফুড বিকল্পগুলি এড়িয়ে যান ক্যাফে গোল্ডের দিকে যানএর মার্জিত কাঠের প্যানেলিং এবং আর্ট নুভাউ স্টাইল সহ (গোল্ডগ্যাসেস এবং আর্জেন্টিনারস্ট্রেসের কোণে)। সুন্দরভাবে জিজ্ঞাসা করুন এবং তারা আপনাকে একটি সম্পূর্ণ ইংরেজিও ছুঁড়ে ফেলবে।
সন্ধ্যা খাওয়ার জন্য, আমি সম্প্রতি মার্ক স্মিথের পরামর্শ অনুসরণ করেছি, 61 আসনে কিংবদন্তি মানুষএবং দুর্দান্ত চেষ্টা রিংসমুথ জোহান্নিটারগাস 1 (ক্লোজড সান এবং সোম) এ, শ্নিটজেল গ্যালোরের পাশাপাশি মাছ এবং ভেজি বিকল্পগুলির সাথে একটি traditional তিহ্যবাহী ভিয়েনেস রেস্তোঁরা।
ভিয়েনা হাউপ্টবাহনহফ শহরের কেন্দ্রের দক্ষিণে। ইউ 1 মেট্রোর উত্তরে তিনটি স্টপস হ’ল স্টিফান্সপ্ল্যাটজ, যেখানে আপনি আপনার প্রাণকে সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতে পারেন সেন্ট স্টিফেনস ক্যাথেড্রাল। বা আর্ট ডেকো কমনীয়তায় শরীরকে পরিষ্কার করার জন্য U1 এ রিউম্যানপ্ল্যাটজে দক্ষিণে দুটি স্টপে যান বিস্ময়কর অ্যামেলিয়েনবাদ ইনডোর পুল – প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক নকশার একটি বিজয়। একটি দর্শনটি রাতের ট্রেনগুলিতে আগতদের জন্য রেলস্টেশনে ঝরনার অভাবের জন্য সহায়তা করবে (তবে সেখানে লাগেজ লকার রয়েছে, € 2 থেকে)।
জুরিখ মূল স্টেশন
Öbb নাইটজেটস থেকে আমস্টারডাম, বার্লিন, ব্রেমেন, কলোন, গ্রাজ, হামবুর্গ এবং ভিয়েনা; এবং ইউরোনাইট টু বুদাপেস্ট, ড্রেসডেন, লুবলজানা, প্রাগ এবং জাগ্রেব
জুরিখের মূল স্টেশন গ্র্যান্ড আগতদের জন্য এটি একটি জায়গা – রঙিন উড়ন্ত অ্যাঞ্জেলকে সমঝোতার উপর দিয়ে পিভোটিংয়ের পরীক্ষা করে দেখুন। তারপরে একটি ঝরনা দিয়ে সতেজ করুন (মেজানাইন স্তর, 12 ডলার)। এবং এখন এটি প্রাতঃরাশের সময় …
আমার গো টু স্পট শিকড় লিন্থেসেরগাসে, প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে মাত্র দুই মিনিট। পাওয়ার পোরিজ এবং অ্যাভোকাডো টোস্টগুলি রেলগুলিতে এক রাতের পরে একটি ট্রিট নেমে যায়, যেমন সমস্ত ধরণের কাঁপানো এবং রসও করে। প্রাক-ছাড়ের রাতের খাবারের জন্য, চেষ্টা করুন মারু, ম্যাচা এবং “জাপানি আরামের খাবার” পরিবেশনকারী স্টেশনের অধীনে শপিং কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় স্তরের জাপানের একটি সামান্য মরূদ্যান।
আমি জুরিখকে এর ছোট্ট শহর অনুভূতির জন্য ভালবাসি। একটি নাইট ট্রেনে এসে প্রাতঃরাশে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে আমি সাধারণত পথচারিত বাহনহোফস্ট্রেসকে ঘুরে বেড়াতাম এবং শহরের historic তিহাসিক হৃদয়ে শান্ত হওয়ার আশ্রয়স্থল সেন্ট পিটারহফস্ট্যাটকে তৈরি করি।
লন্ডন
প্যাডিংটন জন্য স্টেশন জিডব্লিউআর নাইট রিভিরা জন্য কর্নওয়ালে 11 গন্তব্য; ইউস্টন জন্য স্টেশন ক্যালেডোনিয়ান স্লিপার ট্রেনগুলি 40-প্লাস স্কটল্যান্ডে স্টেশন
আসুন লন্ডনকে ভুলে যাবেন না। এই মহাদেশের সর্বশেষ রাতের স্লিপার পরিষেবাটি 45 বছর আগে থামল (এটি ছিল ব্রাসেলস এবং প্যারিসের নাইট ফেরি, যা একটি স্পেলের জন্য এমনকি সুইজারল্যান্ডে ঘুমন্ত গাড়ির মাধ্যমে একটি জানানো হয়েছিল) তবে আপনি কর্নিশ উপকূল বা স্কটিশ হাইল্যান্ডসের জন্য যুক্তরাজ্যের রাজধানী ছেড়ে স্লিপারগুলিতে খাস্তা, পরিষ্কার শিটের মধ্যে পিছলে যেতে পারেন।
যাত্রীরা আগত প্যাডিংটন এবং ইউস্টন উভয় ক্ষেত্রেই নিখরচায় শাওয়ারের সাথে পশের আগমনের লাউঞ্জগুলি থেকে উপকৃত হতে পারে, যদিও পরবর্তীকালে সুবিধাগুলি কেবল তাদের জন্য যারা ট্রেনে এন স্যুট আবাসন বুকিং দিয়েছেন।
ইউস্টনের প্রস্থানকারী যাত্রীদের তাড়াতাড়ি আরোহণ করা উচিত এবং সরাসরি ক্লাবের গাড়িতে (আসনগুলি সীমাবদ্ধ) স্কটল্যান্ডের স্বাদ এবং উত্তরের দিকে যাওয়ার সময় একটি ডুবে যাওয়ার জন্য রাতের খাবারের জন্য যেতে হবে। প্যাডিংটন থেকে কর্নওয়াল চলে যাওয়া তাদের প্ল্যাটফর্ম 1 -এ জিডব্লিউআর লাউঞ্জে (প্রাক্তন রয়্যাল ওয়েটিং রুম) উপভোগ করার জন্য চ্যাম্পেনের একটি শীতল বোতল নেওয়া উচিত।
নিকি গার্ডনার সহ-লেখক ইউরোপের মাধ্যমে ইউরোপ: সুনির্দিষ্ট গাইড। 18 তম সংস্করণটি হ’ল গার্ডিয়ান বুকশপ থেকে উপলব্ধ 20.99 ডলারে (অতিরিক্ত ডাক চার্জ প্রয়োগ হতে পারে)