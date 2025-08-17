আমাইচি বরাদ্দ নাইজেরিয়ার জাস্ট ফ্রেন্ডস ক্লাবের সভাপতি উত্থিত হয়েছে

জাস্ট ফ্রেন্ডস ক্লাব অফ নাইজেরিয়া (জেএফসিএন) এর নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক চিফ আমাইচি অ্যালকের নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে।
চিফ অ্যালোক একটি অতিরিক্ত মেয়াদে পুনর্নবীকরণের সম্ভাবনা সহ তিন বছরের মেয়াদ পরিবেশন করবেন। জনসেবা এবং নেতৃত্বের এক সম্পদ অর্জনের জন্য, চিফ আমাইচি আলক আবুজা-ভিত্তিক জাস্ট ফ্রেন্ডস ক্লাব অফ নাইজেরিয়ার নিউ হাইটসের দিকে গাইড করার জন্য প্রস্তুত।
ব্যুরো অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজসে তাঁর বিশিষ্ট কেরিয়ার উত্সর্গ, অখণ্ডতা এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। আবুজাতে শনিবার, 16 আগস্ট, 2025 সালে একটি নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এক্সকোর অন্যান্য সদস্যরা হলেন: মিসেস মারিয়া কার্ডিলো (ভাইস প্রেসিডেন্ট); মিঃ ননসো ওকেকুকু (সাধারণ সম্পাদক); অ্যাডেজ ওপুতাহ (সহকারী সাধারণ সম্পাদক); মিঃ এহিমারে উওয়াইফোহ (আইনী উপদেষ্টা); মিঃ এরিক এনওয়াফোর (আর্থিক সচিব); পল ইকপোকিলি (সামাজিক সম্পাদক); এনগোজি জন-উয়া (জনসংযোগ কর্মকর্তা); এবং মিঃ বেনিভিল্যান্ট ওকপোগর (কোষাধ্যক্ষ।)
নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি আবুজাতে ক্লাবের বার্ষিক সমাপ্তি পার্টির সময় ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ সালে শপথ গ্রহণ করবে।
আলোক মিঃ ফ্রেড ওনোরিওড ওহওয়াহওয়াকে সফল করবেন, যিনি ক্লাবের সভাপতি হিসাবে দুটি বিশিষ্ট পদ পরিবেশন করেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর নতুন ভূমিকায়,
চিফ অ্যালোক তার সদস্যদের মধ্যে ক্যামেরাদারি, সম্প্রদায় উন্নয়ন এবং সামাজিক ব্যস্ততা উত্সাহিত করার ক্লাবটির মিশনকে আরও জোরদার করার দিকে মনোনিবেশ করবে। “আমি আরও শক্তিশালী, আরও প্রাণবন্ত জাস্ট ফ্রেন্ডস ক্লাব তৈরি করতে আমাদের সদস্যদের সাথে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি যা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে।” তিনি যোগ করেছেন:
“আমি আবুজার এই সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ক্লাবের সদস্যদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্য আমাদের খুঁজে পাওয়ার জন্য। সদ্য নির্বাচিত নির্বাচিত নির্বাহী সদস্যদের পক্ষে আমরা সম্পূর্ণ উত্সর্গের সাথে ক্লাবটির সেবা করার জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করতে চাই।
বিদায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর নির্বাহীর সদস্যরা ক্লাবটির পক্ষে অনেক কিছু করেছেন এবং তারা যা অর্জন করেছেন তা ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন। যাইহোক, আমরা ক্লাবটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং নতুন উচ্চতা অর্জনের জন্য নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি। “জাস্ট ফ্রেন্ডস ক্লাব অফ নাইজেরিয়ার একটি সামাজিক সংস্থা যা সারা দেশে তার সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং সম্প্রদায় পরিষেবা প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
স্বাক্ষরিত: EFE সহায়ক, জেএফসিএন