‘আমাকে একবার বোকা’ তারকা মিশেল কেগান আইটিভি নাটক ‘দোষ’ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য

আমাকে একবার বোকা তারকা মিশেল কেগান এবং ছেলে সম্পর্কে চিন্তিতএর ডগলাস বুথ আইটিভি কপ নাটকে অভিনয় করবে দোষ।
কেগান ডি এমা ক্রেন এবং বুথের ছয় অংশের সিরিজে ডি টম র্যাডলি নামে একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন, যা থেকে এসেছে আমাকে একবার বোকা নির্মাতা কোয়ে স্ট্রিট প্রযোজনা এবং মেগান গ্যালাগার লিখেছেন (তার সব দোষ)। এটি শার্লট ল্যাংলি একই নামের প্রথম উপন্যাস অবলম্বনে।
অভিনেতাদের সাথে তাদের সাথে যোগ দেওয়া হলেন নাথন মেনসাহ, নাইজেল বয়েল (ডিউটির লাইন, পিকি ব্লাইন্ডার্স), জো আর্মস্ট্রং (ভদ্রলোক জ্যাক, কালো আয়না), মাতিলদা ফ্রিম্যান (বেলফাস্ট থেকে স্বর্গে কীভাবে যাবেন, যাত্রী), গ্যাভিনের মুখপাত্র (ড্রাগনের ঘর, ধীর ঘোড়া), জোশ বোল্ট (বায়ু মাস্টার্স, হ্যালিফ্যাক্সে শেষ ট্যাঙ্গো) এবং স্পেলম্যানের শীতল (চিটার, সাদা লাইন)।
একটি কিশোরী ফিগার স্কেটারের দেহ আবিষ্কারের সিরিজ কেন্দ্রগুলি, ওয়াকেস্টেড শহরে শকওয়েভ প্রেরণ করে। ক্রেন এবং র্যাডলি খনন শুরু করে এবং মিথ্যা, প্রাতিষ্ঠানিক কভার-আপগুলি এবং নৈতিক সমঝোতার একটি জটযুক্ত ওয়েব সন্ধান করে।
আইটিভি ম্যাট স্ট্রেভেন্সের জন্য কোয়ে স্ট্রিট প্রোডাকশনস (আইটিভি স্টুডিওর অংশ) নাটক (মূলধন, শসা) সিরিজ প্রযোজক, সহ-প্রযোজক হিসাবে সারা হাক্সলির সাথে। পঞ্চম মরসুম সহ-উত্পাদনশীল এবং আন্তর্জাতিক বিক্রয় পরিচালনা করবে। বেক্স রাইক্রফ্ট (কাক মেয়ে, স্ক্রু) এপিসোডগুলির পরিচালক হবেন ১-৩, এবং ক্লেয়ার টেইলিওর (স্ত্রী, স্বর্গের বাইরে) পর্ব 4-6 এর জন্য।
কোয়ে স্ট্রিটের নির্বাহী নির্মাতারা হলেন নিকোলা শিন্ডলার (নলি, এটি একটি পাপ) এবং রিচার্ড ফি (আমাকে একবার বোকা, তোমাকে মিস করছি), হিল আইটিভির নির্বাহী নির্মাতা। গ্যালাগার টিভির জন্য এই সিরিজটি তৈরি করেছেন এবং সিরিজের সহ-লেখক অ্যাশলে স্যান্ডার্স এবং নামসি খানের পাশাপাশি নির্বাহী নির্মাতা এবং প্রধান লেখক। এই গ্রীষ্মে লন্ডনে এবং তার আশেপাশে চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।
“দোষ একটি উজ্জ্বল নতুন অপরাধ থ্রিলার যা অবাক করা মোচড় দিয়ে পূর্ণ এবং একটি বাধ্যতামূলক তদন্ত যা চতুরতার সাথে পুলিশ দুর্নীতি, শোষণ এবং কৃপণতাটিকে থ্রিলার আনারভেলস হিসাবে মোকাবেলা করে, “নাটক পলি হিলের আইটিভি ডিরেক্টর বলেছেন। আইটিভি। ”
কেগান হারলান কোবেন-পেনডে অভিনয় করেছিলেন আমাকে একবার বোকাযা নেটফ্লিক্সের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স মূল নাটক। এটি 2024 এর প্রথমার্ধে স্ট্রিমারের জন্য শীর্ষ-রেটেড টিভি নাটক ছিল, এর পছন্দগুলির উপরে ব্রিজার্টন এবং বেবি রেইনডিয়ার