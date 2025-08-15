“আমাদের অনেক কাস্টোডিয়াল সেন্টার 100 বছর আগে নির্মিত হয়েছিল” -এফজি প্রকাশ করে

… 12 টি পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে চলেছে
ফেডারেল সরকার প্রকাশ করেছে যে নাইজেরিয়ার অনেকগুলি রক্ষণশীল কেন্দ্রগুলি 100 বছর আগে নির্মিত হয়েছিল।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওলুবুনমি তুনজি-ওজো, যিনি এই বক্তব্যটি প্রকাশ করেছিলেন যে কাস্টোডিয়াল সেন্টারগুলির অনেকগুলি 100 বছর আগে নির্মিত হয়েছিল এবং এটি বয়স্ক ছিল।
“মিঃ রাষ্ট্রপতি 100 বছর আগে রাষ্ট্রপতি হননি। আমাদের 246 টি সংশোধন কেন্দ্র রয়েছে এবং এই প্রশাসনের অধীনে কোনওটিই প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
“১৯৫6 সালে ইকোয়াইয়ের একটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমি মনে করি। সুলেজায় আমাদের কারা বিরতি ছিল, আমার মনে হয়, ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এখানে অনেকগুলি সংশোধন কেন্দ্র রয়েছে যা 100 বছর বয়সী।
“আমি আপনাকে বলতে পারি যে প্রায় 12 টি সংশোধন কেন্দ্র পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে চলছে,” মন্ত্রী বলেছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি বোলা তিনুবু সুবিধার জন্য ডাক্তারদের কর্মসংস্থান অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত কিছু কেন্দ্রের মেডিকেল চিকিৎসক নেই।
“এই সরকার গত দু’বছরে এমনকি পোর্ট হারকোর্ট কারাগারের বিষয়ে যা করতে সক্ষম হয়েছে তা আপনি কী দেখছেন, যা খারাপ অবস্থায় ছিল, রাষ্ট্রপতি কুজে কী করতে পেরেছিলেন, যেখানে কয়েক সপ্তাহ আগে, বড় শল্যচিকিত্সা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
“এটি অবকাঠামোর বাইরে।
তবে রাষ্ট্রপতি এসেছিলেন, ৫০ জন চিকিৎসক, ১০০ নার্সের কর্মসংস্থান অনুমোদন করেছেন এবং এও অনুমোদন করেছেন যে এনওয়াইএসসি ডাক্তারদেরও সংশোধন কেন্দ্রগুলিতে পোস্ট করা উচিত, ”তুনজি-ওজো ব্যাখ্যা করেছিলেন।
সরকার হেফাজত কেন্দ্রগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য যা করছে সে সম্পর্কে মন্ত্রী বলেছিলেন, “অনেক কিছু চলছে। আমি অনেক কথা বলতে চাই না। আমি যেমন বলেছি, আমাদের ২৪6 টি সংশোধন কেন্দ্র রয়েছে।
“আপনি মিঃ প্রেসিডেন্ট 246 অবস্থানগুলি ঠিক করবেন বলে আশা করতে পারবেন না – প্রতিটি স্থানে আপনার প্রায় 10 টি কাঠামো থাকতে পারে – দুই বছরের মধ্যে So সুতরাং, আমরা যা করছি তা হ’ল আমরা সহযোগিতা করছি।
“হ্যাঁ, আমরা যেখানে থাকতে চাই সেখানে নেই, তবে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে নেই। এবং আমরা কীভাবে এটি করতে সক্ষম হয়েছি? অবশ্যই, আমাকে অন্যান্য সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে একটি বড় ধন্যবাদ বলতে হবে।
“সুতরাং, প্রচুর গোয়েন্দা কাজ রয়েছে যা এই বিষয়গুলিতে প্রচুর পরিমাণে যায়, তবে আমি বিশদে যেতে চাই না।”