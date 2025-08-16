You are Here
আমাদের অন্যতম সেরা জীবিত অভিনেতা টেলিভিশন দেখেন না – মোটেই
News

আমাদের অন্যতম সেরা জীবিত অভিনেতা টেলিভিশন দেখেন না – মোটেই

তত্ত্ব অনুসারে, শৈল্পিক কৃতিত্বের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পুরষ্কারগুলি হস্তান্তর করা গভীরভাবে নির্বোধ। যদি অভিনেতা, পরিচালক, লেখক, সংগীতজ্ঞ ইত্যাদি সকলেই একই চরিত্রে অভিনয় করা, একই সিনেমা তৈরি করা, বা একই গান লিখতে/গাইতে মনোনীত হন তবে এই পুরষ্কারগুলি আরও কিছুটা অর্থবোধ করতে পারে। স্পষ্টতই, কেউ এমন একটি পৃথিবীতে বাস করতে চায় না যেখানে প্রত্যেকে একই শিল্পের কাজগুলিতে ক্র্যাক করে (যদিও জুরিটি দুঃখজনকভাবে, এখনও তারা বলেছে যে শিল্পটি মানুষের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে কিনা তা তারা যত্ন করে কিনা), সুতরাং আমাদের এমন সংস্থা রয়েছে যা লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে ট্রফিগুলি ছড়িয়ে দেয় (যা বুনোভাবে সমস্যাযুক্ত), জেনার এবং শৃঙ্খলা।

তবুও, পুরষ্কার অনুষ্ঠানগুলি বিনোদন শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শোকেস হতে পারে এবং মাঝে মাঝে মূলধারার বাইরে কাজ করা শিল্পীদের জন্য লাভজনক স্প্রিংবোর্ডগুলি হতে পারে। বং জুন হো এখন 92 তম একাডেমি পুরষ্কারে তার সাফল্যের কারণে একটি ফিল্মমেকিং টাইটান (যেখানে তিনি সেরা চিত্রের জন্য অস্কার জিতেছিলেন, সেরা পরিচালক, সেরা মূল চিত্রনাট্য এবং “প্যারাসাইট” এর জন্য সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম), যখন স্টিফেন সোনডিমের মিউজিকাল থিয়েটার কেরিয়ার একাধিক দশকের জন্য সাত টনি অ্যাওয়ার্ডের জন্য সাতটি টোনির জন্য সাতটি টোনির জন্য ছড়িয়ে পড়েছিল তা কল্পনা করা শক্ত ( আমি বুঝতে পারি যে এই পুরষ্কারগুলি কেন উপস্থিত রয়েছে এবং কখনও কখনও আমি আনন্দিত যে তারা আশেপাশে রয়েছে।

তবে আসুন আসল: বেশিরভাগ পুরষ্কারের সংস্থাগুলি এমন শিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত যারা পুরষ্কার-যোগ্য কাজগুলির বেশিরভাগ 30% দেখেন। আপনি যদি একজন এমি ভোটার হন তবে এটি আজকাল বিশেষত কঠিন। এখানে খুব বেশি টেলিভিশন রয়েছে, যার অর্থ অনেক ভোটার দুর্দান্ত অনুষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদিতে অনুপস্থিত রয়েছে তবে আমি যদি এ্যামি ভোটার হয়ে থাকি তবে আমি জানি না যে আমি কীভাবে সম্ভবত ভাল বিশ্বাসে রাখতে পারি (এবং আমি নেটওয়ার্ক এবং স্ট্রিমারদের দ্বারা প্রেরিত বাছাইয়ের এপিসোডগুলির মাধ্যমে টো-ডিপিং বিবেচনা করি না “একটি সিরিজের মানের” মানের মূল্যায়ন হিসাবে))।

সবচেয়ে কার্যকর উপায় কি? আমার কোনও ক্লু নেই তবে আমি জানি যে আমাদের অন্যতম সেরা জীবিত অভিনেতা, যিনি একটি দুর্দান্ত নেটওয়ার্ক টেলিভিশন শোতে নিয়মিত সিরিজ হিসাবে শুরু করেছিলেন, এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কারণ তিনি কেবল টেলিভিশন দেখেন না।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts