আমাদের অভিযোগ করা হয়েছে যে আমেরিকান চিপস পেতে চীনকে রোধ করার জন্য তার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে

ট্রাম্প প্রশাসন উচ্চ-চালিত এআই চিপগুলিতে চীনের অ্যাক্সেসকে একটি উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। সরকারের মতে, চীন চিপগুলি ব্যবহার করতে পারে সামরিক প্রযুক্তির অস্ত্রাগার তৈরি করুনএবং এটি কেবল এটি থাকতে পারে না। একই সময়ে, আমেরিকার যথেষ্ট এবং দীর্ঘকালীন চিপ রফতানি নিয়ন্ত্রণও হতে পারে ধীর করার লক্ষ্য চীনের নিজস্ব চিপ শিল্প। এখন, একটি প্রতিবেদন রয়টার্সের কাছ থেকে দাবি করা হয়েছে যে আমেরিকার ভূ -রাজনৈতিক শত্রুতে প্রযুক্তির সম্ভাব্য বিবর্তনকে পুলিশের প্রয়াসে সরকার এআই চিপ শিপমেন্টে লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইসগুলি এম্বেড করছে।
রয়টার্স রিপোর্ট নীতিমালার জ্ঞানের সাথে এই সূত্রগুলি দাবি করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের শিল্প ও সুরক্ষা বিভাগ, আমেরিকার রফতানি প্রয়োগকারী সংস্থা, এই জাতীয় কার্যক্রমের সাথে “সাধারণত জড়িত”। এই একই উত্স দাবি করে যে এফবিআই এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তদন্তগুলি “খুব বেশি অংশ নিতে পারে।” গিজমোডো এজেন্সি এবং ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে মন্তব্য করার জন্য পৌঁছেছিলেন।
ট্র্যাকিং ডিভাইসগুলি এআই চিপগুলির “লক্ষ্যযুক্ত চালান” এ স্থাপন করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই চালানগুলি বেছে নেওয়া হচ্ছে কারণ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে “চীনে অবৈধ বিবর্তনের উচ্চ ঝুঁকিতে” বলে মনে করে। ট্র্যাকারদের মূল বিষয় হ’ল মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করতে পারে এমন সংস্থাগুলি বা ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া। সূত্রগুলি আরও বলেছে যে ট্র্যাকারগুলি ডেল এবং সুপার মাইক্রো সহ বিশিষ্ট নির্মাতাদের সার্ভার শিপমেন্টে ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে এএমডি এবং এনভিডিয়া তৈরি চিপস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এনভিডিয়ার একজন মুখপাত্র গিজমোডোকে বলেছেন, “আমরা আমাদের পণ্যগুলিতে গোপন ট্র্যাকিং ডিভাইসগুলি ইনস্টল করি না,” পুরো স্টপ। তারা আমাদের সম্প্রতি প্রকাশিত একটি হিসাবে উল্লেখ করেছে সংস্থা ব্লগ এতে বলা হয়েছে: “এনভিডিয়া চিপগুলিতে কোনও পিছনের দরজা নেই। কোনও কিল সুইচ নেই। কোনও স্পাইওয়্যার নেই That’s এটি কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য সিস্টেমগুলি নির্মিত হয় – এবং কখনই হবে না।”
“চিপ যুদ্ধ” এর কিছুটা ডিগ্রি রয়েছে, সর্বদা একটি জিনিস ছিল, এবং সরকারগুলি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের কথা আসে তখন সর্বদা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার জন্য লড়াই করে। এআই চিপের আবির্ভাব কেবল পূর্বেই অগ্রাহ্য করেছে, কারণ দেশগুলি জেনারেটর এআইয়ের উদীয়মান ক্ষেত্রের উপর আধিপত্যের জন্য লড়াই করে এবং এর সমস্ত সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশন (সামরিক অন্তর্ভুক্ত) থাকতে পারে। একই সাথে ট্রাম্প প্রশাসন ট্রাম্প হিসাবে এই বিষয়ে মিশ্র বার্তা প্রেরণ করেছে সম্প্রতি দাবি করা হয়েছে তিনি এনভিডিয়াকে তার জিপিইউ চিপের একটি “স্কেলড-ডাউন” সংস্করণ চীনে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত ছিলেন।
বাণিজ্যিক হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার রফতানির অভ্যন্তরে লুকানো, ট্রোজান-ঘোড়া-স্টাইলের নজরদারি অ্যাপ্লিকেশন এম্বেড করার আমেরিকান অনুশীলনও নতুন নয়। ২০১৪ সালে এডওয়ার্ড স্নোডেনের প্রকাশগুলি যখন মূলত ভেঙে যায়, তখন সেই সময়ে বোমাশেলগুলির মধ্যে একটি ছিল স্পষ্ট প্রকাশ যে এনএসএ নিয়মিতভাবে এম্বেডস “ব্যাকডোর নজরদারি সরঞ্জাম” রাউটার এবং অন্যান্য কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ভিতরে বিদেশী দেশগুলিতে প্রেরণের আগে।