আমাদের কাছ থেকে অন্যান্য শহরগুলি প্রতিবাদের সাথে যুক্ত হয়

বোস্টন- লস অ্যাঞ্জেলেসে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন এবং ইউনিয়ন নেতা ডেভিড হুয়ার্তাকে গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য বোস্টন সিটি কাউন্সিল প্লাজায় কয়েকশো লোক জড়ো হয়েছিল।

বিক্ষোভকারীরা চিৎকার করে বলেছিল “যদি তারা একজনের জন্য আসে তবে তারা সবার জন্য আসে” এবং “ডেভিডকে ছেড়ে দিন, তাদের সকলের কাছে ছেড়ে দিন।”

লোকেরা এমন পোস্টার ধরেছিল যা বলেছিল যে “ম্যাসাচুসেটস লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের প্রতিবেশীদের সমর্থন করে” এবং “আমাদের অভিবাসী প্রতিবেশীদের রক্ষা করুন।” ম্যাসাচুসেটস এএফএল-সিআইওর সভাপতি ক্রিসি লিঞ্চ বলেছেন, “একজন অভিবাসী একজন আমেরিকান কর্মী এবং একটি ভাল কাজের মধ্যে পান না, একজন বিলিয়নেয়ার করেন।”

তিনি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রতিবাদ দমন করার জন্য সামরিক স্থাপনের যে কোনও পরিকল্পনা বাতিল করতে বলেছিলেন।

শিকাগোতে, কয়েক ডজন ইউনিয়ন নেতা, অভিবাসীদের অধিকারের জন্য কর্মী এবং নির্বাচিত কর্মকর্তারা ডেভিড হুয়ের্তাকে সমর্থন করার জন্য কেন্দ্রের একটি কেন্দ্রে জড়ো হয়েছিল। জনতা তাত্ক্ষণিকভাবে হুয়ার্তাকে মুক্তি দেওয়ার দাবি করেছিল এবং “ডেভিড টু ডেভিড!” এর গান দিয়ে তাঁর বক্তৃতাগুলি শেষ করে। শিকাগোর একটি এসইইউ বিভাগের সভাপতি জেনি কাস্ট্রুপ বলেছেন, “এগুলি অন্যায়ভাবে থামানো হয়েছিল।” হুয়ার্তায় যা ঘটেছিল তা “এটি কোনও একক নেতা নয়। এটি আমাদের সবার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ।” এই দলটি ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের আক্রমণাত্মক কৌশলগুলিরও নিন্দা করেছে, যেমন ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক নিয়ন্ত্রণ রেকর্ডের জন্য ব্যবহৃত শিকাগো অফিসে গত সপ্তাহে ভ্রমণ ও গ্রেপ্তার নিষিদ্ধকরণ সহ। “আমরা কোথাও যাব না। এটি সুরক্ষার বিষয়ে নয় This এটি নিয়ন্ত্রণ,” ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি যিশু “চুই” মেক্সিকোতে জন্মগ্রহণকারী গার্সিয়া বলেছেন। “ভয় কৌশল, লক্ষ্যটি নীরব করুন It এটি অভিবাসন সম্পর্কে নয় It এটি আমাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের আয়ত্ত করার বিষয়ে।”