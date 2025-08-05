আমাদের কাজ এবং অবকাঠামোকে হত্যা করা ESA লাল টেপ কাটানোর সময় এসেছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিনেট গ্রীষ্মের জন্য ভেঙে ডিসি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে, একজন মনোনীত ব্যক্তি এটি নিশ্চিত করেছিলেন যে ব্রায়ান নেসভিক, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিশ অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিসের নেতৃত্ব দেবেন (“ইউএসএফডাব্লু।
এটি স্বরাষ্ট্রসচিব ডগ বার্গামের সেক্রেটারিটির জন্য কিছু দুর্দান্ত খবর, যিনি তার শীর্ষস্থানীয় কিছু নিয়োগকারীকে শেষ পর্যন্ত তাদের চাকরিতে ফেলেছিলেন-ছয় মাসেরও বেশি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে। প্রশাসন জুড়ে অন্যান্য অনেক পদই সিনেট ডেমোক্র্যাটদের বাধা কৌশলগুলির সংমিশ্রণে অবরুদ্ধ রয়ে গেছে, পাশাপাশি মনোনয়নের ক্ষেত্রে হোয়াইট হাউস বিলম্ব, মনোনীত প্রার্থীদের দ্বারা কাগজপত্র দায়ের করা, সিনেট কমিটির শুনানির পাশাপাশি ভোট এবং সিনেটের কাজের সময়সূচী যা বেসরকারী খাতের বিরুদ্ধে অবসর হিসাবে রয়েছে যদিও এই সিনেট সাম্প্রতিক ডেমোক্র্যাটিকদের মুখের তুলনায় আরও বেশি করেছে। (সিনেট জিওপি প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা 3 সেপ্টেম্বর ফিরে আসার সময় তারা সিনেটের অযৌক্তিক নিশ্চিতকরণের নিয়মগুলি পরিবর্তন করবে। এটি একটি দুর্দান্ত বিষয় … যদি এটি ঘটে থাকে। “এক, বড়, সুন্দর বিল” সিনেট পাস করার পরে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটেছিল।)
নেসভিকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইউএসএফডাব্লুগুলি অনেক আগেই ফেডারেল বিপন্ন প্রজাতি আইন (“ইএসএ।” “এর অভিপ্রায়টি পেরিয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেস এই আমলাতান্ত্রিক মিশনটি কয়েক দশক এবং দশক ধরে বেসরকারী জমিদারদের উপর আরও বেশি শক্তি অর্জন করার কারণে, তবে বার্গাম এবং নেসভিককে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি ধারালো মাচিয়েটকে গ্রহণ করতে পারে।
ট্রাম্প অ্যাডমিন শিফকে প্রত্যাখ্যান করে, বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরীয় তেল রিজার্ভ পুনরায় খোলার 80% আঞ্চলিক উত্পাদনের সক্ষম
প্রথমত, যদিও, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সমস্ত “প্রজাতি” এবং “উপ -প্রজাতি” তালিকাভুক্ত করার জন্য একটি কার্যনির্বাহী আদেশ ব্যবহার করা উচিত যা “প্রজাতির ‘বা সাব -প্রজাতির আবাসস্থলের historic তিহাসিক পরিসরে অবক্ষয়” এর মানদণ্ডের কারণে ইএসএ তালিকায় অবতরণ করেছিল। ইউএসএফডাব্লুএস এই মেট্রিকটি ক্যালিফোর্নিয়া গন্যাটক্যাচার (একটি পাখি) বা সান দিয়েগো পরী চিংড়ি (একটি ক্রাস্টেসিয়ান) বা দিল্লি স্যান্ডস ফুল-প্রেমী ফ্লাই (একটি পোকামাকড়) “বিপন্ন” বা “হুমকী” হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য এই মেট্রিকটি ব্যবহার করে। “প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের আবাসস্থল ক্ষতি” এর এই মেট্রিকটি “বিজ্ঞান” নয়। এটি রাজনীতি এবং পরিবেশগত চরমপন্থা “বিজ্ঞান” হিসাবে পরিহিত।
এটি এইভাবে কাজ করে। প্রথমত, পরিষেবাটি একটি “প্রজাতি” বা একটি “উপ -প্রজাতি” চিহ্নিত করে যা এটি “অধ্যয়ন” করতে চায় (এবং উপ -প্রজাতির সংজ্ঞাটি নিজেই মূল আইনে প্রশ্নবিদ্ধ বৈধতার একটি ডজি প্রক্রিয়া।) তারপরে পরিষেবাটি সেই উপ -প্রজাতির “historic তিহাসিক পরিসীমা” ঘোষণা করে – 10,000 বর্গ মাইল বলুন। তারপরে ইউএসএফডাব্লুএস-এর “বিজ্ঞানীরা” গণনা করেন যে বিল্ডিং, বাড়িঘর, পার্ক, রাস্তা এবং জলাধারগুলির পাশাপাশি সেই অঞ্চলটিকে মূল “historic তিহাসিক পরিসীমা” থেকে বিয়োগ করে এমন কোনও কিছুর জন্য সেই 10,000 বর্গমাইলের কতটুকু বিকাশ করা হয়েছে।
যদি আমরা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলগুলি, বা বে এরিয়া, বা লাস ভেগাস বা ডেনভারের আশেপাশের অঞ্চলটি নিয়ে কাজ করছি তবে গত 200 বছরে সেই অঞ্চলগুলিতে সমস্ত ধরণের বিকাশ ঘটেছে। এরপরে ইউএসএফডাব্লুগুলি মূল historic তিহাসিক পরিসীমা থেকে গত 200 বছর ধরে historic তিহাসিক পরিসরের উন্নত অংশকে বিয়োগ করে এবং তারপরে কয়েক দশক বা শতাব্দীর বাইরে একই বিকাশের একই গতি প্রজেক্ট করে।
সুতরাং, যদি মূল “historic তিহাসিক আবাসস্থল পরিসীমা” এর 10,000 বর্গমাইল মাইল গত 200 বছরে 7,500 বর্গমাইল বিকশিত দেখেছিল, পরিষেবাটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অতীতের বিকাশের গতি যা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত উপ -প্রজাতির historic তিহাসিক পরিসরের 75% পরিসীমা দেখেছিল ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। সুতরাং, আমলারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে পরের দুইশত বছরে ২,৫০০ বর্গমাইল 75% হ্রাস পাবে historic তিহাসিক পরিসীমা মাত্র 600 বর্গমাইল রেখে। এরপরে একই গণনাটি পরবর্তী 200 বছরেরও বেশি সময় ধরে 600 বর্গমাইলের জন্য প্রয়োগ করা হয় ইত্যাদি এই উপসংহারে যে প্রজাতি বা উপ -প্রজাতিগুলি “বিপন্ন” বা “হুমকি” দ্বারা আবাসস্থল হ্রাস দ্বারা প্রক্রিয়াটিতে বেক করা হয়েছে। “আবাসস্থল ক্ষতি” দ্বারা বিপন্ন প্রজাতি বা উপ-প্রজাতিগুলি বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় স্থাপন করা হয়েছে, এবং সেই উপ-প্রজাতিগুলির দ্বারা দখল করা সমস্ত জমি দুটি ফেডারেল পারমিটের কোনও একটি ছাড়াই উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা রয়েছে-ইউএসএফডাব্লুএস থেকে পারমিট বা ইঞ্জিনিয়ারদের সেনাবাহিনীর কর্পস (“ইউএসএসিও”) থেকে একটি বিভাগ 7 পারমিট থেকে। প্রকৃতপক্ষে, কখনও কখনও এজেন্সিতে ক্যারিয়ারের আমলারা এই জোর দেওয়ার চেষ্টা করেন যে প্রশ্নে থাকা আবাসস্থল যদি সম্ভাব্যভাবে প্রজাতি বা উপ -প্রজাতির দ্বারা দখল করা যেতে পারে তবে এটি কোনও অনুমতি ছাড়াই উন্নয়নের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে যায়।
বেসরকারী জমির মালিকদের দ্বারা প্রয়োগ করা বেশিরভাগ পারমিটগুলি কখনই মঞ্জুর করা হয় না এবং সাধারণত ইউএসএফডাব্লুএস কর্তৃক দাবি করা প্রশমিতকরণের ক্ষেত্রে এটি পরিত্যক্ত বা এত ব্যয়বহুল করা হয় যে তারা একটি নতুন আঞ্চলিক আমলাতন্ত্র তৈরি করে এমন একটি বড় পারমিট আবেদনে একত্রিত হয়, যা বেসরকারী জমির মালিকদের পরিকল্পনায় লাল টেপের আরও একটি স্তর এবং চরম ব্যয় যুক্ত করে। এটি হাস্যকর শোনায় তবে এটি সত্য। আমি প্রায় 3 দশক ধরে জমির মালিকদের পক্ষে এটি অনুশীলন করার পরে 2015 সালে এই আইনের এই অঞ্চল থেকে অবসর নিয়েছি। আইন ও সম্প্রচারের জন্য আমি অনুশীলন ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে এটি আরও খারাপ হয়েছে।
ইএসএ একমাত্র কারণ নয় যে আমাদের দেশের অনেক জায়গায় আবাসন ঘাটতি রয়েছে এবং সেই সমালোচনামূলক অবকাঠামো খুব কমই নির্মিত হয় এবং কখনই বাজেটে বা সময় মতো হয় না। রাজ্যগুলিরও ইএসএর নিজস্ব সংস্করণ রয়েছে এবং পরিষ্কার জল ক্রিয়াকলাপগুলির নিজস্ব সংস্করণ এবং নির্মাণে অন্যান্য বাধাগুলির একটি হোস্ট রয়েছে। তবে প্রজাতি ও উপ -প্রজাতির এই ধাঁধা আইন ও বিধিবিধানগুলি উপ -প্রজাতির প্রতিটি সদস্যকে বিরক্ত না করে হত্যা করা হয়নি, তবে কেবল বিরক্তও হয়েছে (প্রযুক্তিগত আইনী শব্দটি “নেওয়া হয়েছে”) – কোনও জমির মালিক কর্তৃক অনুমতি ছাড়াই অভিনয় করে।
এটি একটি আপত্তিজনক এবং বোকামি ব্যবস্থা এবং এর বেশিরভাগ অংশ যুক্তির তিনটি দৈত্য লাফের উপর নির্ভর করে: যে ইএসএ “উপ -প্রজাতিগুলি” নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, যে কোনও প্রজাতি বা “উপ -প্রজাতি” ঘোষণার পিছনে “বিজ্ঞান” শব্দ, এবং “historic তিহাসিক পরিসীমা অবক্ষয়” এছাড়াও একটি বৈধ বৈজ্ঞানিক মেট্রিক।
আশা করি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, সেক্রেটারি বার্গাম এবং পরিচালক নেসভিক তিনটি অযৌক্তিকতার লক্ষ্য নিয়েছেন এবং কার্যনির্বাহী আদেশ বা নিয়ম তৈরির মাধ্যমে এই পরিষেবা দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বিপন্ন ও হুমকী প্রজাতির তালিকা থেকে কয়েকশো ১,৩০০ প্রজাতি এবং উপ-প্রজাতি সরিয়ে ফেলুন। (জাতীয় মহাসাগর ও বায়ুমণ্ডলীয় প্রশাসন পানিতে বিপন্ন বা হুমকী প্রজাতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে যদিও কখনও কখনও ইউএসএফডাব্লু এবং “এনওএএ” এর ওভারল্যাপিং এখতিয়ার থাকে))
অন্য দুটি পদক্ষেপ সমস্ত জাতের আরও আবাসন এবং বড় অবকাঠামো প্রকল্প এবং নিরাপদ বন এবং বন্য-জমিগুলির জন্য আরও বেশি আবাসনের জন্য চাপের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপক সহায়তা করবে।
প্রথমত, সুপ্রিম কোর্টের এমন একটি মামলার সন্ধানে থাকা উচিত যা এটি “নিয়ন্ত্রক টেকস” দিয়ে করা মামলার জট থেকে বোঝা যায়, এবং এই জাতীয় নিয়ন্ত্রক গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য কালো চিঠি আইনের একটি নতুন, সুসংগত নিয়ম ফ্যাশন করে: যদি কোনও স্তরের সরকার তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য 60০ দিনের চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হয় তবে এটি একটি জমির মালিকের পরিকল্পনার জন্য যদি এই মাসের মালিকের জন্য এই মাসের মালিকদের জন্য এই মাসের মালিকানা দেয়। নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আর কোনও অসম্পূর্ণ “অস্থায়ী” টাকগুলি নেই। সংবিধানের ফ্রেমরা ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারগুলি সম্পত্তির অধিকারকে পদদলিত করে যা অসম্পূর্ণভাবে গ্রহণের পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত ছিল, 14 তম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রয়োগ করা নিষেধাজ্ঞা দ্বারা স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত ছিল। একবার সরকারকে তার বিলম্বের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে, গতিটি আমলাতন্ত্রের প্রতিটি স্তরে উঠবে।
দ্বিতীয়ত, বার্গাম এবং নেসভিকের উদ্যোগ নেওয়া উচিত এবং “দেশব্যাপী বিভাগ 10 (ক) পারমিটস” প্রকাশ করা উচিত যা সমস্ত অগ্নি-প্রতিরোধ ক্লিয়ারিং, হারবার ড্রেজিং, এবং পিয়ার এবং পাইপলাইন নির্মাণের জন্য এবং সম্ভাব্যভাবে “এসএমআরএস”-“ছোট মডুলার রিঅ্যাক্টর” যা কার্বন-মুক্ত শক্তি উত্পাদনের ভবিষ্যত হ’ল সমস্ত প্রজাতি ও সাবসপিসির প্রভাবগুলি নির্বিশেষে। এগুলি হ’ল প্রচুর জনসাধারণের সুবিধার প্রকল্প এবং পরিবেশগত চরমপন্থীদের দ্বারা ইএসএকে তাদের নন-হিউম্যান বিরোধী এজেন্ডাগুলির ছদ্মবেশ হিসাবে ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না করা থাকলে তাদের প্রায় সবগুলিই ধরে রাখা হয়।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প, সেক্রেটারি বার্গুম এবং পরিচালক নেসভিক যদি তারা বড় নতুন অবকাঠামো প্রকল্পগুলি ত্বরান্বিত করতে না পারে বা দাবানলের দ্বারা বিপুল ধ্বংস রোধ করতে না পারে তবে জ্বালানির জন্য অস্পষ্ট জমি ব্যবহার করে বা ফেডারেল, রাজ্য এবং স্থানীয় সরকার বিধিগুলির দৈত্য সংমিশ্রণের দৈত্য সংমিশ্রণের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির শান্ত চুরি বন্ধ করতে পারে না।
