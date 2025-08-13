আমাদের কি জনি ডেপকে আসলে ‘পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান’ -এ ফিরিয়ে আনতে হবে?

2003 সালে, কখন জলদস্যুদের ক্যারিবিয়ান: ব্ল্যাক পার্লের অভিশাপ প্রথম হিট থিয়েটার, এটি একটি মনোরম চমক ছিল। একটি ডিজনি রাইডের উপর ভিত্তি করে একটি সিনেমা – এমন সময়ে যখন জলদস্যু সিনেমাগুলি ঠিক উঁচুতে না রাইড ছিল না – এটি অত্যন্ত বিনোদনমূলক ছিল, একটি জিলিয়ন ডলার তৈরি করেছিল এবং জনি ডেপকে তার প্রথম অস্কার মনোনয়ন অর্জন করেছিল। বিভিন্ন মানের চারটি সিক্যুয়াল অনুসরণ করা হয়েছে, তবে এর পর থেকে অনেক গণ্ডগোল সত্ত্বেও মৃত পুরুষরা কোন গল্প বলে না 2017 সালে, জলদস্যু এখনও পুনরায় চালু করতে পারেন। প্রযোজক জেরি ব্রুকহাইমার এখন বলছেন যে এখনকার বিতর্কিত ডেপকে নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিতে জীবন বাকি থাকতে পারে-তবে আমাদের কি এমন কিছু যা সত্যই উত্সাহিত করা উচিত?
কথা বলছি বিনোদন সাপ্তাহিকব্রুকহাইমার জানান, ডেপ একজন ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো রিটার্নের জন্য উন্মুক্ত। প্রাক্তন স্ত্রী অ্যাম্বার হিয়ার্ডের সাথে তাঁর আইনী নাটকটির মধ্যে ডিজনি জেটিসন তারকাটি 2018 সালে তারকা জেটসিসন করার পরে এটি তাৎপর্যপূর্ণ; ইডাব্লু নোট হিসাবে, ডেপ ২০২২ সালে আদালতে বলেছিলেন যে তিনি এই ভূমিকাটি প্রত্যাখ্যান করবেন না কারণ “আমি যে লোকদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করেছি তাদের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করার একটি গভীর এবং স্বতন্ত্র বোধ ছিল।”
যাইহোক, এখন আপাতদৃষ্টিতে একটি শিফট হয়েছে। ব্রুকহাইমার ইডাব্লু কে বলেছেন, “যদি তিনি অংশটি লিখিতভাবে পছন্দ করেন তবে আমি মনে করি তিনি এটি করবেন।” “পৃষ্ঠায় কী আছে তা সবই, যেমনটি আমরা সবাই জানি” “
ব্রুকহাইমার এর আগে একটি সম্ভাব্য ষষ্ঠ বর্ণনা করেছেন জলদস্যু একটি রিবুট হিসাবে সিনেমা। ২০২২ সালে, মার্গট রবির অন-আবার, অফ-আবার ফ্র্যাঞ্চাইজিটি গ্রহণের আলোচনার মধ্যে-যা এখনও তার কাছে আশা ছিল-তিনি ডেপকে যে কোনও ধরণের তৈরি করার বিষয়ে কম আশাবাদী বলে মনে করেছিলেন জলদস্যু কোনও দিন ফিরে আসুন। তবে, তিনি বলেছিলেন, “ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।”
সেই ভবিষ্যতটি এখন স্পষ্টতই এখানে, এবং ব্রুকহাইমার, যিনি স্পষ্টভাবে জানেন যে যে কোনও সময় তিনি সম্পর্কে কথা বলেন জলদস্যু তিনি শিরোনাম তৈরি করেন, নতুন সম্ভাবনাটি নতুন করে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি যদি কেউ সেরা লেখেন তবে জলদস্যু এমনকি স্ক্রিপ্টটি পুনরায় বুট করুন, এমনকি সমুদ্রযোগ্য হাইজিংকগুলিও শীর্ষে রয়েছে কালো মুক্তোর অভিশাপএতে আমাদের কি সত্যিই ডেপ এবং তার চরিত্রটি জুতো করা দরকার? ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো ডেপের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি শিরোনাম চারণ হওয়ার আগেই ইতিমধ্যে তার স্বাগতকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত যদি একটি পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে জলদস্যু তাকে ছাড়া সিনেমা, আমাদের ধারণাটিকে চিরতরে সমুদ্রের নীচে ডুবে যাওয়া বিবেচনা করা উচিত।
