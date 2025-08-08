‘আমাদের জন্য দুঃখজনক জিনিস’: পেলোসি বলেছেন যে তিনি ট্রান্স বাচ্চাদের জন্য যৌন পরিবর্তনগুলি রক্ষা করতে চান

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রাক্তন হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে হিজড়া শিশুদের জন্য যৌন পরিবর্তন এমন একটি বিষয় যা তিনি “জাতীয় পর্যায়ে” কাজ করছেন।
আগের দিন, পেলোসি স্বাস্থ্য-সিস্টেমের আপগ্রেড, গবেষণা উদ্যোগগুলি পর্যালোচনা করতে এবং তার কর্মীদের কাছ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির সাথে পর্যালোচনা করার জন্য সান ফ্রান্সিসকো ভিএ মেডিকেল সেন্টার সফর করেছিলেন-হাউস রিপাবলিকানরা মূল ভেটেরান্সের পরিষেবাগুলিকে স্ল্যাশ করতে পারে এই হুমকি।
সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ক্যালিফোর্নিয়ায় “লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন” এর বিরতি দেওয়ার জন্য তার অফিস কীভাবে সাড়া দিচ্ছে।
পেলোসি বলেছিলেন, “এটিই আমি জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছি এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের ট্রান্স বাচ্চাদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন নিতে পারি,” পেলোসি বলেছিলেন। “এটি আমাদের জন্য একটি দুঃখজনক বিষয় … হোয়াইট হাউসে এবং কংগ্রেসে আমরা যা করছি তার সাথে আমরা জাতীয়ভাবে কী প্রভাব ফেলতে পারি তা আমি জানি না।”
ডেমোক্র্যাটিক স্টেটস নাবালিকাদের জন্য যৌন পরিবর্তন সার্জারি শেষ করে ট্রাম্প অ্যাডমিনকে মামলা করেন
তিনি পরিস্থিতিটিকে “সত্যিই দু: খিত বলে অভিহিত করেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে একটি হিজড়া-প্রাইড ফ্ল্যাগ-হালকা নীল, গোলাপী এবং সাদা রঙের পাঁচটি অনুভূমিক স্ট্রাইপগুলি তার অফিসের বাইরে।
তিনি স্বীকার করেছেন যে ক্যাপিটল হিলের অনেক রিপাবলিকান হিজড়া যুবকদের জন্য চিকিত্সা পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছেন।
তবুও, তিনি বাচ্চাদের যৌন পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর অবস্থানে একা নন।
লিঙ্গ ট্রানজিশন মেডিকেল হস্তক্ষেপগুলি শেষ করতে ডিসিতে শিশুদের জাতীয় হাসপাতাল
এই মাসের শুরুর দিকে, ডেমোক্র্যাটিক নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলির এক ডজনেরও বেশি কর্মকর্তা ট্রাম্প প্রশাসনকে 19 বছরের কম বয়সী লোকদের জন্য যৌন পরিবর্তন পদ্ধতি এবং চিকিত্সার অ্যাক্সেস অবরুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে মামলা দায়ের করেছিলেন।
ম্যাসাচুসেটস জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা অভিযোগটি যুক্তি দেয় যে ট্রাম্প প্রশাসন সরবরাহকারীদের “বেসলেস ফৌজদারি অভিযোগ” এবং তদন্তের মাধ্যমে হুমকি দিয়ে যৌন পরিবর্তন পদ্ধতিতে দেশব্যাপী নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়।
মামলাটিতে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি এবং বিচার বিভাগকে আসামী হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে। এটি ট্রাম্পের জানুয়ারীর ২৮ জানুয়ারিকে চ্যালেঞ্জ জানায়। যৌন পরিবর্তন অপারেশন এবং চিকিত্সার জন্য সরকারী সমর্থন এবং বন্ডি এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল ব্রেট শুমেটের দুটি মেমোকে সরকারী সমর্থন ব্যতীত।
পেলোসির অফিস ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিল যে ডেমোক্র্যাট যখন শিশুদের জন্য যৌন পরিবর্তনকে সমর্থন করার কথা বলেছিলেন তখন তিনি এই মামলাটির কথা উল্লেখ করছেন।
ট্রাম্পের বিচার বিভাগ চিকিত্সকদের, ক্লিনিকগুলিকে লক্ষ্য করে যারা নাবালিকাদের যৌন পরিবর্তন পদ্ধতি সরবরাহ করে
বন্ডির মেমো বিচার বিভাগকে (ডিওজে) নির্দেশ দেয় যারা নাবালিকাদের যৌন-পরিবর্তনের চিকিত্সা সরবরাহ করে তাদের তদন্ত ও বিচারের জন্য নির্দেশ দেয়। শুমেটের মেমো প্রসিকিউটরদের চিকিত্সক, হাসপাতাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তদন্তকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় যা এই জাতীয় পদ্ধতি সম্পাদন করে।
জুলাইয়ে, কায়সার পারমানেন্ট ঘোষণা করেছিলেন যে এই বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসাবে 29 আগস্ট 19 এর কম বয়সী রোগীদের জন্য যৌন পরিবর্তন সার্জারি বিরতি দেবে। একই মাসে, চিলড্রেনস হাসপাতাল লস অ্যাঞ্জেলেস ট্রান্স ইয়ুথ হেলথ অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের জন্য কেন্দ্রটি বন্ধ করে দিয়েছে, যা হিজড়া তরুণদের জন্য দেশের বৃহত্তম ক্লিনিকগুলির মধ্যে একটি।
ওয়াশিংটন ডিসির শিশুদের জাতীয় হাসপাতালও ঘোষণা করেছে যে এটি আর লিঙ্গ ট্রানজিশন-সম্পর্কিত চিকিত্সা হস্তক্ষেপ সরবরাহ করবে না।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
অনেক রাজ্যের শিশুদের জন্য যৌন পরিবর্তন সার্জারি সীমাবদ্ধ বা নিষিদ্ধ করার আইন রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া, কানেকটিকাট, ডেলাওয়্যার, হাওয়াই, ইলিনয়, মেরিল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস, মিশিগান, নেভাডা, নিউ জার্সি, নিউ মেক্সিকো, নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া, রোড আইল্যান্ড, ওয়াশিংটন ডিসি, এবং উইসকনসিন -এর নামকরণ করা রাজ্যগুলি। – এই জাতীয় পদ্ধতি অনুমতি দিন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের লুই ক্যাসিয়ানো এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।