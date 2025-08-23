“আমাদের জলবায়ু সহ আমাদের অঞ্চল, আগুনের প্রয়োজন” | সাক্ষাত্কার

এটি জমির পরিস্থিতি এবং গার্ডা জেলার সাতোওর ফায়ার সমন্বয় কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে যোগাযোগের মধ্যে কার্লোস রিবেইরো আজুলের সাথে কথা বলে। কোয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট স্টাডিজের ফায়ার ফাইটার এবং গবেষক এই বছরের তীব্র আতশবাজি এবং ভবিষ্যতের আগুন রোধে অবিলম্বে নেওয়া শুরু করা উচিত এমন ব্যবস্থা সম্পর্কে কথা বলেছেন।
প্রতিরোধে, আগুনের মৌসুমের বাইরে নির্ধারিত আতশবাজিগুলিতে বাজি রাখা এবং জ্বালানী পরিষ্কারের জন্য জনসংখ্যার সংবেদনশীলতা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এবং পোড়া পৃথিবীতে আগুনের কিছুক্ষণ পরেই এমন একটি ক্রিয়া করতে হবে তা প্রতিরোধের জন্যও জরুরি, উদাহরণস্বরূপ, ছাইগুলি জলের রেখাগুলি স্লাইড করে এবং দূষিত করে।
মাটিতে, যেখানে জনগোষ্ঠী প্রায়শই নিজেদেরকে শিখায় লড়াই করে একা দেখেন, সেখানে এই ক্রিয়াটি কঠিন: “আমার দমকলকর্মীরা রয়েছে যাদের প্রতিদিন হুমকি দেওয়া হচ্ছে।”
একজন গবেষক এবং দমকলকর্মী হিসাবে, পর্তুগালে এখন কী ঘটছে সে সম্পর্কে আপনি কী ভাবেন?
আমি আগুনের সমন্বয় করতে সহায়তা করার জন্য সাতো (গার্ডা জেলা) এ আছি। পর্তুগালে যা ঘটছে তা স্বাভাবিক, কারণ যে দেশগুলির একটি রয়েছে জলবায়ু ভূমধ্যসাগরীয় আগুনের তীব্রতায় এই ক্রমবর্ধমান হয়।
আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অস্ট্রেলিয়ার বিশাল আগুনে আমরা যে প্যাটার্নটি দেখেছি তা নিয়ে আমরা হাঁটছি। অবশ্যই এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্কেল: এই দেশগুলিতে তারা লক্ষ লক্ষ হেক্টরকে বোঝায়, আমরা প্রতি বছর কয়েক হাজার হেক্টর হেঁটে যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়াকে চিহ্নিত করেছে এমন পরিবর্তনগুলি এখন দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশগুলিকে একই মাত্রায় প্রভাবিত করবে, তবে আমাদের স্কেলে।
কারণ জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর সাথে জোটবদ্ধ?
হ্যাঁ। আমাদের খুব কঠোর শীত ছিল, জ্বালানী বাড়ানোর জন্য খুব উপযুক্ত এবং তারপরে খুব শুকনো গ্রীষ্ম। শীতকালে যে জ্বালানীগুলি পুনরায় জন্মায় তা হ’ল গ্রীষ্মের দ্রুততম শুকনো, সেরা জ্বালানী।
সূক্ষ্ম জ্বালানী কি?
তারা ভেষজ, ভেষজঘটি। এটি সাধারণত সংজ্ঞায়িত করা হয় যে ছয় মিলিমিটারের ব্যাসের নীচে সূক্ষ্ম জ্বালানী হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে কেবল জলের চাপে নয়। সেন্টার ফর ফরেস্ট স্টাডিজে আমরা 1987 সাল থেকে একটি ডাটাবেস হয়েছি এবং আমরা বুঝতে শুরু করি যে জীবিত জ্বালানী, যারা গ্যাস এক্সচেঞ্জ তৈরি করে, বায়ুমণ্ডলের সাথে সালোকসংশ্লেষণ তৈরি করে, আমাদের দেশের জন্য স্বাভাবিক গড়ের 5 থেকে 10% এর নিচে, যার অর্থ তারা জলের চাপে ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠছে।
এবং এই জলবায়ু মান সঞ্চার থেকে, চরম উত্তাপের বছরের পর বছর থেকে কি এর ফলস্বরূপ?
হ্যাঁ, তবে আসুন আমরা দেখুন: আমাদের যদি আগুন না থাকে তবে এটি খারাপ, কারণ আমাদের জলবায়ু সহ পর্তুগালকে আগুন লাগার দরকার। আমি তাকে একটি খুব দৃ concrete ় উদাহরণ দিয়েছি: 1970 এর দশকে, 1980, 1990 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ এবং নিষিদ্ধ আগুনে আগুন। এটি জ্বালানী লোডে খুব বড় বৃদ্ধি ঘটায়, যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
তবে আমাদের এই আগুন থেকে নয়। আমাদের কি “ঠান্ডা আগুন” বা নিয়ন্ত্রিত দরকার?
ঠান্ডা আগুন, বা নিয়ন্ত্রিত আগুন, বা নির্ধারিত আগুন, বেশ কয়েকটি উপাধি রয়েছে। আমি এটিকে নির্ধারিত আগুন বলতে পছন্দ করি। এটি প্রায় একজন ডাক্তারের মতো। আমাদের একটি রেসিপি থাকতে হবে।
নির্দিষ্ট অঞ্চলে জ্বালানী বোঝা হ্রাস করতে?
এই নির্ধারিত আগুন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে করা যেতে পারে। ফায়ার ফরেস্ট রক্ষায়, এটি এমন জায়গাগুলিতে তৈরি করা হয় যেখানে আমাদের জ্বালানী বোঝা হ্রাস করতে হবে।
পর্তুগালে আমাদের এই নির্ধারিত আগুনের সংজ্ঞায়িত অঞ্চলগুলি কি সেই জায়গাগুলি কি?
একটি আছে পিজাতীয় ফায়ার ল্যানো গঅনরোলাডোতবে এটি স্থানীয় পর্যায়ে করতে হবে। প্রতিটি পৌরসভার একটি নিয়ন্ত্রিত ফায়ার প্ল্যান থাকা উচিত।
এবং শীতকালে এটি কার্যকর করা উচিত, তাই না?
এটি ইতিমধ্যে নির্ভর করে, কারণ প্রযুক্তিবিদকে তিনি যে অঞ্চলটি চিকিত্সা করবেন তার জন্য সেরা প্রেসক্রিপশনটি খুঁজে পেতে হবে। কিছু কিছু নির্দিষ্ট শর্ত প্রয়োজন, যেমন সামান্য উচ্চ তাপমাত্রা। তবে যদি প্রতিটি পৌরসভা তার অঞ্চলটি চিকিত্সা করতে পারে তবে এটি আরও সহজ হবে। এবং অবশ্যই আমাদের অবশ্যই ব্যক্তিগত অঞ্চলগুলিও দেখতে হবে।
বিশৃঙ্খল অঞ্চলগুলির পুরানো প্রশ্ন …
হ্যাঁ, তবে আমরা বলতে পারি যে এটি একটি ইউটোপিয়া, সম্পূর্ণ সংগঠিত অঞ্চল পাওয়া অসম্ভব। এছাড়াও কারণ রাজ্য সর্বোচ্চ 10%।
প্রতিরোধ সংস্কৃতির অভাব
আমরা দেখতে পাই যে জনসংখ্যা প্রায়শই একা এই আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।
দমকলকর্মীদের প্রায়শই আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং তাদের অগ্রগতি বজায় রাখার ক্ষমতা থাকে না। এই অঞ্চলে উপায়গুলির স্থানচ্যুত হওয়ার চেয়ে আগুনটি আরও দ্রুত অগ্রসর হয়। এখানে, সাতোর আগুনে, আমার একটি পুনরায় সক্রিয়করণ হয়েছিল যা এক ঘন্টার মধ্যে প্রায় আট কিলোমিটার ভ্রমণ করেছিল এবং এগিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল না।
তবে আমাদের কাছে যা আছে তা হ’ল বাড়িতে থাকা জনসংখ্যা, যা চেষ্টা করার জন্য এই প্রাদুর্ভাবের কাছাকাছি …
এটি আমাদের দেশে অনুপস্থিত প্রতিরোধের সংস্কৃতি। আমাদের এটি এবং সমস্ত একসাথে পরিবর্তন করতে হবে। এই গত সপ্তাহের আগুন একটি বিপর্যয়। লোকেরা বুঝতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে তাদের স্বায়ত্তশাসিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
যেমন?
উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আপনার বাড়ির চারপাশের জমি পরিষ্কার করুন বা তারা যদি সেগুলি পরিষ্কার না করে তবে নিন্দা করুন।
লোকেরা দরজায় আগুন লাগলে বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় না, তাই না?
আমি তর্ক করি না যে লোকেরা ত্যাগ করে। তবে আমাদের বুঝতে হবে কেন ঘরগুলি জ্বলছে। 2017, জুন এবং অক্টোবরের ক্ষেত্রে, অনেক বাড়ি মাধ্যমিক প্রাদুর্ভাব দ্বারা পুড়ে গেছে। এগুলি কণাগুলি ছেড়ে দেওয়া হয় যা বাড়ির কাছে পড়ে।
স্প্যাগলস?
স্পার্কস এই স্পার্কগুলি বাতাসে গিয়ে বাড়ির কাছে পড়ে। আগুন তখন ঘরে প্রবেশ করতে পারে।
আর জনসংখ্যা যেখানে সাহায্য করেছে?
জনসংখ্যা অনেক সাহায্য করেছে। জনসংখ্যা প্রায়শই একা দেখা যায়, আমি অন্যথায় বলি না। তবে আমাদের একটি প্রতিরোধ সংস্কৃতি থাকতে হবে। আমি গত বছর আগুনে ছিলাম যেখানে একজন ভদ্রলোক আমাকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলেন কারণ তিনি তার করাতমিলকে রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু প্রভু যে পূর্ণ ছিল প্লাস্টিককালি বালতি, ঝোপঝাড় দেয়ালের বিরুদ্ধে ঝুঁকছে। এই সমস্যাটি তৈরি কি দমকলকর্মীরা ছিল?
অঞ্চলটি পরিষ্কার হওয়া উচিত, তাই না?
এখানেই আমাদের জনগোষ্ঠীতে আনতে হবে প্রতিরোধের সংস্কৃতি। যদি এই ভালটি আমার হয় তবে আমি অন্যদের সমস্যা সমাধানের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। অবশ্যই দমকলকর্মীরা সেখানে যান এবং সমাধানের জন্য সমস্ত কিছু দেওয়ার চেষ্টা করুন, তবে এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে এটি অসম্ভব।
সাতো ফায়ার
এই মধ্যে কোনও বিশেষ উপায়ে মুগ্ধ হয়েছে এমন কোনও পরিস্থিতির আগে শেষ দিনগুলি আছে?
খেলছি, আমি প্রায়শই বলি যে আমিই সেই ব্যক্তি যিনি প্রতিদিন এটি পড়াশোনা করেন এবং আমি আরও বেশি করে জানি। উদাহরণস্বরূপ, সাতোর এই আগুন। আমি পৌঁছানোর প্রথম দলের অংশ ছিলাম এবং শেষ ফলাফলটি এটি ছিল না। আমি কখনও সক্রিয় হৃদয়ের আগুন নেমে দেখিনি, সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম, গ্রামগুলির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম … এর চেয়ে বেশি দমকলকর্মী থাকার কোনও কাজে লাগবে না, কারণ আমরা আগুন থামাতে পারিনি, এটি থামানোর কোনও উপায় ছিল না।
আগুনের মাটিতে শক্তিশালী মিত্র রয়েছে …
(ভূখণ্ড) আরও জ্বালানী রয়েছে এবং এটি খুব শুষ্ক, (আগুন) অনিয়ন্ত্রিত। তবে আমরা এমন একটি পর্যায়ে এসেছি যেখানে একটি সীমা রয়েছে। আমরা পারি না। গবেষণা কেন্দ্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কম পোড়া অঞ্চল নয়। জ্বলন্ত অঞ্চলটি সমস্ত ঘটনা এবং সমস্ত কৌশলগুলির একটি পরিণতি। আমরা কোন ক্ষতিগ্রস্থ চাই না। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই বছরের আগুনের ইতিমধ্যে দুটি মারাত্মক শিকার হয়েছে। এটি দেওয়া, আরও হাজার বা দশ হাজার পোড়ানো গুরুত্বহীন।
আমরা যা দেখি তা হ’ল মরিয়া জনসংখ্যা এবং প্রায়শই একা। আপনি যখন পৌঁছে যান, তারা সম্ভবত সমালোচনার সাথে প্রাপ্ত হয়, প্রতিবাদ এবং অনেক ভয়, তাই না?
আমার এখনও এখানে দমকলকর্মীরা রয়েছে যাদের প্রতিদিন হুমকি দেওয়া হচ্ছে। লোকেরা সর্বদা মনে করে যে এটি না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে কিছুই হয় না। এবং এই “আমার সাথে কিছুই হয় না” সংস্কৃতি দিয়ে সময় আসে এবং লোকেরা শক্ত হয়। আমি ভিলার রিয়ালের আগুনে গ্রামের চিত্রগুলি দেখেছি, লোকেরা যখন আগুনের ঘটনা ঘটছিল তখন ঘরের চারপাশে পরিষ্কার করে। এটি ঘটতে পারে না। আমি এমন লোকদের দেখি যারা সাহায্য করতে আসে এবং আমাদের অনেক সাহায্য করেছে, কারণ আমরা খুব কম, তবে অনেকে আমাদের হুমকি দেয় এবং অসম্ভবকে দাবি করে।
আমরা এখনও মধ্য -আগস্ট। যদিও আগুনগুলি তারা মেনে চলে, তবুও অনেক কাজ করার আছে।
আগস্টে বৃষ্টিপাত পরার সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এবং কর্নমিল পোস্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। মাটি সমর্থন করা, নিশ্চিত করা উচিত যে এই ছাইগুলি সমস্ত জলের লাইনে না যায়। এটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করা, একটি কৌশল, একটি রাজনৈতিক কৌশল রূপরেখা দেওয়া এবং কেবল অক্টোবর এবং নভেম্বর পৌঁছানোর সময়ই নয়, কী করবে তা ভেবে ভাবতে হবে। মাটি সমর্থন করার জন্য কৌশল রয়েছে যাতে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যে কমপক্ষে এই পুড়ে যাওয়া অঞ্চলে এখন এই পুরো ধূসর কেবলমাত্র জলের লাইনের জন্য প্রথম বৃষ্টিতে যায় না, যা অন্যান্য বাস্তুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। এটি জরুরিভাবে করা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার মতে, এই সমস্যাটি কি কখনও অস্তিত্ব বন্ধ করে দেবে না?
আমি মনে করি মূল বিষয়টি হ’ল প্রশমিত করতে সক্ষম হওয়া, কারণ আমরা কখনই সমাধান করব না … এবং আগুনের সমাধান করলে আমাদের পক্ষে খারাপও হবে না, কারণ প্রতি বছর আমরা পোড়ায় না আমরা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলছি। আমাদের এই বৃহত পৃষ্ঠগুলি প্রশমিত করার জন্য, আগুনের খোলার অঞ্চলগুলিতে সুযোগগুলি অর্জন করতে এবং আগুন বন্ধ করতে বা এর গতি এবং প্রচারের তীব্রতা হ্রাস করার জন্য সমাধানগুলি সন্ধান করতে হবে। আমাদের একটি সংস্কৃতি দরকার নাগরিক সুরক্ষা লোকদের কাছ থেকে, এবং এর জন্য কেবল পঞ্চম বছর থেকে এটি স্কুলে নিয়ে আসা দরকার ছিল। এই সমস্যাটি বিচ্ছিন্নভাবে সমাধান করা হয় না।