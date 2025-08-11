আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী তা নির্ধারণ করুন, পৃথিবীতে বা পরকালে সুখী? ভক্তিমূলক বায়া হামকা

মুসলমানরা প্রার্থনা (চিত্র)।
Repullika.co.id, জাকার্তা – আপনি এই জীবনে কী যাচ্ছেন? এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা যা আপনার হৃদয়কে জীবনের সংগ্রামে পূর্ণ করে? তুমি কি চাও? বিশ্ব সব গহনা সঙ্গে?
এই সিরিজের প্রশ্নগুলি তার স্মৃতিসৌধের ব্যাখ্যার বইয়ে বায়ে হামকা জানিয়েছিলেন, তাফসির আল-উজহার।
চিত্র যার পুরো নাম হাজী আবদুলমালিক আবদুলকারিম আমরুল্লাহ এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন যদি আপনি সত্যই তাঁর গহনা নিয়ে, একটি উচ্চ পদে, একটি দুর্দান্ত মহলিগাই সহ প্রচুর সম্পদ, এবং স্ব-সম্মান এবং এর সমস্ত সুবিধা সহ আপনি যে সমস্ত কিছু অর্জন করতে চান তা দিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছাতে চান। আপনাকে সবকিছু দেওয়া হবে, চিন্তা করবেন না।
অবশ্যই গহনাগুলি নিয়ে আপনি নিজের পথটি নিয়ে যান world একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য, হালাল সমস্ত উপায়ে (কোনও উপায়কে ন্যায়সঙ্গত করুন)। অবশ্যই আপনি অন্য লোকের মধ্যে একটি অনুগ্রহ, যা আপনি অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা করেন।
আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:
যে কেউ পার্থিব জীবন এবং এর শোভাকর চায়, আমরা এতে তাদের কাজগুলি পূরণ করব এবং তারা এতে রয়েছে।
“কে চায় বিশ্বের জীবন এবং গহনাগুলি, আমাদের অবশ্যই তাদের এগুলিতে তাদের ক্রিয়াগুলি পুরোপুরি দিতে হবে এবং তাদের ক্ষতি করা হবে না। ”(কিউএস এইচইউডি আয়াত 15)
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:
আগুন ব্যতীত যাদের ধার্মিকতায় আগুন নেই তাদের মধ্যে প্রথম।
“তারাই হ’ল যাঁরা জাহান্নাম ব্যতীত আখেরাতের মধ্যে কিছু পান না, তারা যা করেছে তা নিরর্থকভাবে (পৃথিবীতে) এবং তারা কী করত।” (কিউএস এইচইউডি শ্লোক 16)
