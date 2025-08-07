You are Here
আমাদের জীবনের দিনগুলি ফাইব্রোমায়ালজিয়াকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছিল – তবে পরিবর্তে দর্শকদের বিভ্রান্ত করেছে
আমাদের জীবনের দিনগুলি ফাইব্রোমায়ালজিয়াকে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছিল – তবে পরিবর্তে দর্শকদের বিভ্রান্ত করেছে

এটি রোমাঞ্চকর যে মার্লেনার সাম্প্রতিক অসুস্থতার গল্পে ফাইব্রোমায়ালজিয়ার একটি আলোচনা এবং একটি স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল যে এই রোগটি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয় না কারণ এটি মূলত মহিলাদের প্রভাবিত করে।

প্রতিনিধিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। ফাইব্রোমায়ালজিয়া রয়েছে এমন দর্শকদের দেখার যোগ্য।

তবে, তবে আমাদের জীবনের দিনগুলি একটি মূল বিশদ ভুল পেয়েছে এবং এটি সাবানের উদ্দেশ্যগুলি লাইনচ্যুত করতে পারে।

ফাইব্রোমায়ালজিয়ায় উল্লেখযোগ্য এবং অব্যক্ত ব্যথা জড়িত

মার্লেনা সারা এসেছিলেন কারণ তিনি চঞ্চল ও ক্লান্তি বোধ করেছিলেন এবং বেশ কয়েকবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

তবে, তার কাছে সিস্টেমিক, অব্যক্ত ব্যথা ছিল না যা এই রোগের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং, সারাহের মন্তব্য যে এটি সম্ভবত ফাইব্রোমায়ালজিয়া ছিল (প্রায়শই যাদের শর্ত রয়েছে তাদের দ্বারা “ফাইব্রো” হিসাবে পরিচিত) কোনও অর্থ নেই।

আমি যে কথোপকথনটি গবেষণার সিদ্ধান্তগুলিতে মিসোগিনি যে ভূমিকা পালন করে এবং সারার আশ্বাসের বিষয়ে যে ভূমিকা নিয়েছিল তা আমি পছন্দ করেছিলাম যে কোনও নিরাময় না থাকলেও এই রোগটি নির্ণয় করার পরে পরিচালনা করা যেতে পারে।

এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা, তবে তারা স্থানের বাইরে জনসেবার ঘোষণার মতো অনুভব করেছিল কারণ মার্লেনার ফাইব্রোমায়ালজিয়া রয়েছে বলে সন্দেহ করার শূন্য কারণ ছিল।

এটি বিশেষত হতাশার কারণ এটি সহজেই বোঝার জন্য তৈরি করা যেতে পারে

আমাদের জীবনের সমস্ত দিনগুলি ছিল সারাহের কথোপকথনে একটি দ্রুত টুইট এবং যথাযথতার ত্যাগ ছাড়াই বিষয়টি তৈরি করা যেতে পারে।

ফাইব্রোকে সম্ভাবনা হিসাবে পরামর্শ দেওয়ার পরিবর্তে, সারা এটি উল্লেখ করতে পারত যদি মার্লেনার উল্লেখযোগ্য ব্যথা ছিল, তিনি এটি সন্দেহ করবেন।

আপনি কি আমাদের লাইভ স্টোরির বার্তাগুলির এই দিনগুলিতে আমার গভীর ডুব উপভোগ করছেন? আমি এই জাতীয় নিবন্ধগুলি লিখতে পছন্দ করি তবে সেগুলির আরও লিখতে সক্ষম হওয়ার জন্য আমার আপনার সহায়তা দরকার।
পাঠকরা যত বেশি নিযুক্ত হন, ততই সম্ভবত আমি এই ধরণের নিবন্ধগুলি লিখতে পারি। দয়া করে নীচের মন্তব্যে আপনার মতামতগুলি ভাগ করুন এবং নিবন্ধটি আপনার বন্ধুদের সাথে ভাগ করুন।

মার্লেনা তখন জবাব দিতে পারতেন যে তিনি যা মোকাবেলা করছেন তা ব্যথা ছাড়াই যথেষ্ট খারাপ এবং তারা মহিলাদের স্বাস্থ্যের অবস্থার মতো গুরুত্ব সহকারে নেওয়া বা পুরোপুরি গবেষণা না করা নিয়ে আলোচনা করতে পারত।

এটি যাওয়ার আরও অনেক ভাল উপায় হত কারণ এটি এটি পরিষ্কার করে দেয় যে লেখকরা বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনও ফাইব্রো বৈকল্পিক নেই যা ব্যথা অন্তর্ভুক্ত করে না।

ফাইব্রো সহ কিছু দর্শক শিহরিত হয়েছিল। তবে এটি এখনও খারাপ উপস্থাপনা

আমাদের জীবনের দিনগুলিতে সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপগুলিতে, ফাইব্রোমায়ালজিয়ার সাথে কিছু দর্শক উত্তেজিত ছিল।

এই প্রথমবারের মতো অনেকেই দিনের সময়ের টিভিতে তাদের উল্লেখ করা এই রোগটি স্মরণ করতে পারে, তাই এই দর্শকদের প্রথমবারের মতো দৃশ্যমান অনুভূত হয়েছিল।

তবে, দীর্ঘমেয়াদী, অপর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব কোনও প্রতিনিধিত্বের চেয়ে ভাল নয়।

ফাইব্রো কী তা ইতিমধ্যে জানেন না এমন ভক্তরা সম্ভবত এটি এমন একটি রোগ যা ব্যথা ছাড়াই চঞ্চল মন্ত্র এবং ক্লান্তি জড়িত।

যদিও কেউ তাদের ডাক্তারের কাছ থেকে সাবান থেকে সংগ্রহ করা তথ্যের সাথে পরামর্শের বিকল্প নয়, তবুও এটি গুরুত্বপূর্ণ:

  • কিছু লোক চিন্তিত হতে পারে যখন তারা ফাইব্রো থাকে যখন তারা না হয় কারণ তারা চঞ্চল বা ক্লান্ত বোধ করে, যা তাদের প্রকৃত অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাওয়ার পরিবর্তে সময় নষ্ট করতে পারে
  • কিছু লোক ফাইব্রো আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিচার করতে পারে কারণ আপনি যদি দুর্বল এবং এলোমেলো ব্যথার উপাদানটি গ্রহণ করেন তবে শর্তটি খারাপ শোনাচ্ছে না
  • কিছু লোক তাদের মাথা ঘোরা এবং ক্লান্তির কারণ সম্পর্কে জানতে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে ফাইব্রোর জন্য প্রস্তাবিত বাড়ির প্রতিকারগুলি চেষ্টা করতে পারে। কখনও কখনও এই লক্ষণগুলি প্রাণঘাতী অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে, যাতে এটি বিপজ্জনক হতে পারে

(অবশ্যই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া বা কিছু শর্তের জন্য বীমা দ্বারা চিকিত্সা করা কঠিন, তবে এটি একটি পৃথক সমস্যা))

হ্যাঁ, আমাদের জীবনের দিনগুলি একটি সাবান অপেরা এবং এটি সর্বদা বাস্তব-জগতের যুক্তি অনুসরণ করে না।

সালেমে প্রচুর পরিমাণে ঘটে যা বাস্তব বিশ্বে ঘটে না।

আমাকে এই বিচারের নির্লজ্জতা থেকে শুরু করবেন না, যেখানে জনি তার শুটিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত পিতা দ্বারা রক্ষা করা হচ্ছে, এবং তার খালা তাকে মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন (এবং এটি ভালভাবে করতে বা বঞ্চিত হন!)

তবুও, যদি সত্যিকারের বিশ্বে কোনও রোগ বিদ্যমান থাকে তবে এটি আমাদের জীবনের দিনগুলিতে সঠিকভাবে চিত্রিত করা উচিত, কারণ এটিই হতে পারে একমাত্র জায়গা যা কিছু লোক এটি সম্পর্কে শিখতে পারে।

আপনি কি মনে করেন? আসুন কথা বলা যাক

আমাদের প্রিয় শো সম্পর্কে উত্সাহী কথোপকথনগুলি হ’ল টিভি ধর্মান্ধ সময়ে এখানে লাইটগুলি কী রাখে, তাই আপনার ধারণাগুলি দিয়ে মন্তব্যগুলি আঘাত করুন!

আপনি আমার সাথে একমত হন বা আপনি ভাবেন যে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে একটি সাবান অপেরা নিচ্ছি, আসুন আপনার কী বলতে হবে তা শুনি।

আমাদের জীবনের দিনগুলি ময়ূরের উপর একচেটিয়াভাবে প্রবাহিত হয়। নতুন এপিসোডগুলি সপ্তাহের দিন সকালে 6/5 সি তে নেমে আসে।

