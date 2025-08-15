‘আমাদের জীবন সম্পর্কে কী?’: রাশিয়ার কাছে কেডিং ল্যান্ড ওভার ফ্রন্টলাইন ইউক্রেনীয় সিটিতে আবেগগুলি উচ্চতর হয় | ইউক্রেন

টিতিনি দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনের একটি শিল্প কেন্দ্র জাপরিজহিয়া শহর, রাশিয়ার বর্তমান ফ্রন্টলাইনগুলি বরাবর রাশিয়ার আক্রমণকে হিমশীতল করার জন্য বা ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা কল্পনা করা “শান্তির জন্য ভূমি অদলবদল” বাস্তবায়নের জন্য যে কোনও জায়গা যেমন ভাল জায়গা।
যেহেতু রাশিয়ান সেনারা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছিল, তাই জাপুরিজনজিয়া, এর বিস্তৃত উপায় এবং স্ট্যালিন-যুগের অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক সহ, সামনের লাইন থেকে 30 মিনিটের পথ ছিল। এটি ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন থেকে নিকট-ধ্রুবক আক্রমণে রয়েছে। রবিবার, একটি রাশিয়ান গাইডেড এয়ার বোমা একটি বাস স্টেশনে আঘাত করে, 24 জনকে আহত করে – এমন একটি শহরে দুর্ভোগের আরও একটি দিন যা তাদের অনেককেই চেনে।
এখানে এবং অন্যান্য ইউক্রেনীয় শহরগুলিতে ফ্রন্টলাইনের নিকটবর্তী প্রচুর লোক নিদ্রাহীন রাতগুলি সম্পর্কে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং বিগত বছরগুলির জীবনকে ব্যাহত করেছে যে তারা কিয়েভকে একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য প্রস্তুত, এমনকি একটি অসম্পূর্ণ একটি, যদি এর অর্থ আক্রমণগুলি বন্ধ হয়ে যায়।
তবে আরও অনেকেরই আলাদা মতামত রয়েছে কারণ তারা ইউক্রেনীয় অঞ্চলের উপর রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ দেওয়ার অর্থ কী তা তারা জানে: গ্রেপ্তার, নিখোঁজ হওয়া এবং ইউক্রেনীয় যে কোনও কিছুর ক্ষয়। মস্কো যেমন দখলকৃত অঞ্চল রাসফাই করার জন্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সমাজের সক্রিয় সদস্যদের বহিষ্কার বা গ্রেপ্তার করতে এবং প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন মিডিয়া আউটলেট এবং স্কুল পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করার জন্য, কয়েক বছরের রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের পরে ইউক্রেনের পক্ষে এই অঞ্চলগুলি পরবর্তী তারিখে ফিরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।
জাপুরিঝিয়ায় বসবাসরত পাঁচ জনের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়, এমনকি জায়গাগুলি থেকে এমনকি সামনের লাইনের কাছাকাছি বা ইউক্রেনের দখলকৃত অংশ থেকে। তারা বাড়িতে যেতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তারা জাপুরিজনে বাস করছে।
জাপুরিঝিয়া সাম্প্রতিক একটি সফরে, একটি গুদাম ভবনে যেখানে একদল স্বেচ্ছাসেবক মহিলা ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর জন্য ছদ্মবেশী জাল তৈরি করছিলেন সেখানে “না!” এর একটি উচ্চস্বরে এবং দৃ olute ় কোরাস ছিল লোকেরা শান্তির বিনিময়ে লাইনগুলি হিমায়িত করতে খুশি হবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে।
“এবং আমাদের বাড়িগুলি, আমাদের জীবন, আমরা যে সমস্ত জিনিসের জন্য ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি সে সম্পর্কে কী?” একজন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দ্রুত অশ্রু হয়ে উঠছেন। “আমাদের একমাত্র আশা ইউক্রেনের তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য, বা আমরা আর কখনও বাড়িতে যেতে পারি না।”
স্পষ্টতই শুক্রবার আলাস্কার পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনে এজেন্ডায় এজেন্ডায় একটি প্রস্তাব যা আরও এগিয়ে যায়: পুতিন এই ধারণাটি তৈরি করেছেন যে ইউক্রেনের ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলগুলির অংশগুলি এখনও এটি ছেড়ে দেওয়া উচিত যা এটি এখনও ইউএনএইউইউইএন -এর জন্য রাখা হয়েছে, রাশিয়া এবং স্যামি অঞ্চলের একটি ছোট অংশের বিনিময় –
ভলোডিমির জেলেনস্কি এই ধারণাটি অস্বীকার করেছেন যে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী কেবল কিছু অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে জনসংখ্যাকে রাশিয়ার শাসনে ছেড়ে দেবে। তবে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি একটি ভাল ধারণা, জমির অদলবদলের কথা বলা যেন এগুলি একটি সহজ এবং ন্যায্য সমাধান।
“কিছু জমি অদলবদল চলছে। আমি জানি যে রাশিয়ার মাধ্যমে এবং সবার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। ইউক্রেনের ভালোর জন্য ভাল, ভাল জিনিস, খারাপ জিনিস নয়। এছাড়াও, উভয়ের জন্য কিছু খারাপ জিনিস,” ট্রাম্প সোমবার বলেছিলেন।
একটি সাধারণ লেনদেন হিসাবে জমির অদলবদল সম্পর্কিত এই ধারণাটি মারাত্মক বাস্তবতাটিকে বিশ্বাস করে যা সম্ভবত এই ধরনের পদক্ষেপের সাথে থাকতে পারে। ইউক্রেন সংঘাতের একটি শান্তি নিষ্পত্তি নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনায় জনগণের ভাগ্য ভূমি, সামরিক এবং সুরক্ষা ইস্যুগুলির প্রশ্নগুলির জন্য গৌণ, চিন্তাভাবনা হিসাবে উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয়েছে। জমির অদলবদলের নৈমিত্তিক আলোচনা এটিকে আরও এগিয়ে নিয়েছে।
এটি দখলকৃত অঞ্চলে কীভাবে কাজ করে তার জন্য রাশিয়ার নীলনকশা স্থির ছিল: এটি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সহযোগিতা অর্জনের জন্য উত্সাহ এবং জবরদস্তির মিশ্রণ ব্যবহার করে। সংখ্যালঘু মানুষ রাশিয়ান শাসনকে স্বাগত জানায় এবং সহযোগিতা করতে পেরে খুশি হয়, অন্যরা চাপের মধ্যে তা করে, অন্যদিকে যারা অস্বীকার করেন তাদের লাথি মেরে বা গ্রেপ্তার করা হয়।
জাপোরিজিয়ার একটি প্রাক্তন প্রযুক্তিগত ইনস্টিটিউট বিল্ডিংয়ে, এই অঞ্চলের মেয়র এবং স্থানীয় কাউন্সিলগুলি এখনও নির্বাসনে দখলের কাজকর্মের অধীনে, প্রতিটি ঘরে একটি করে। বেশিরভাগ মেয়রদের আক্রমণের প্রথম দিনগুলিতে রাশিয়াদের দ্বারা চাপে পড়ার গল্প রয়েছে, যার সাথে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
এনারহোদারের কক্ষে, যে শহরটি জাপুরিঝহিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ভিত্তিক, তার মেয়র, ডাইমিটারো অরলভ বলেছেন, এই শহরের অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যা ২০২২ সাল থেকে চলে গিয়েছিল। তাকে প্রথমে সুন্দরভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তারপরে হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তারপরে রাশিয়ান দখলদারদের সাথে কাজ করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তার ডেপুটি গ্রেপ্তার হওয়ার পরে, তিনি লুকিয়ে গিয়ে পরে জাপোরিজিয়ায় পালিয়ে যান। “এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আমাকে চলে যেতে হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
পিছনে তখন সামনের লাইনটি অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিল তবে এখন এটি সিল করা হয়েছে। যেদিন গার্ডিয়ান পরিদর্শন করেছিলেন, সেদিন একজন ব্যক্তি সবেমাত্র অফিসে এসে পৌঁছেছিলেন, রাশিয়া, তুরস্ক এবং ইউরোপ হয়ে এনারহোদর এবং জাপোরিজহিয়ার মধ্যে স্বল্প দূরত্বটি cover াকতে 10 দিনের ড্রাইভ করেছিলেন। তার ভাইকে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল; তিনি নিজেই সবেমাত্র বন্দী থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি স্যুটকেস এবং অন্য কিছু নিয়ে জাপুরিঝহিয়ায় পৌঁছেছিলেন এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে নতুন জীবন শুরু করতে সহায়তা করার জন্য আবেদন করেছিলেন।
প্রতিদিনের নতুন, অনুরূপ গল্প রয়েছে যেমন পেশা নষ্ট করে দেয় এবং পরিবারগুলিকে বিভক্ত করে। প্রথম দিনগুলিতে যারা প্রতিরোধ করেছিলেন তাদের অনেকে এখনও রাশিয়ার নির্যাতনের সুবিধা এবং ইউক্রেনীয় বন্দীদের জন্য কারাগারে হারিয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে, যারা “কঠিন” উপাদান হিসাবে বিবেচনা করেছেন, যেমন রাশিয়ান পাঠ্যক্রম শেখাতে অস্বীকারকারী শিক্ষক, তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং কয়েক দশক ধরে “রাশিয়ান অঞ্চল” থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
যারা দখলকৃত অঞ্চল থেকে দূরে চলে গেছে বা বাধ্য করা হয়েছে তাদের রাশিয়া থেকে নতুন আগতদের দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আঞ্চলিক গভর্নর ইভান ফেডোরভ বলেছেন, “রাশিয়ানরা বিপুল সংখ্যক লোককে নিয়ে এসেছে।” তাদের মধ্যে কিছু হলেন রাশিয়ার বরফ অংশের পেনশনার যারা আরও ভাল জলবায়ুর প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ হয়; অন্যরা হলেন পুলিশ, প্রসিকিউটর, শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মীরা যারা দখল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনা হয়।
ধারণাটি হ’ল এক দশক বা দু’টি জনসংখ্যার আগমন এবং রাশিয়ান স্কুল পাঠ্যক্রমের পরে, এই অঞ্চলগুলিতে খুব কম লোকই নিজেকে কোনওভাবে ইউক্রেনীয় বিবেচনা করবে। ফেডোরভ বলেছিলেন, “তাদের মূল লক্ষ্য আমাদের শহরগুলির জিন পুল পরিবর্তন করা।
দখলকৃত অঞ্চল থেকে অনেক ইউক্রেনীয়দের জন্য, একটি শান্তি চুক্তিতে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করা মানে চিরকালের জন্য তাদের বাড়িতে বিদায় জানানো।