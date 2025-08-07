You are Here
আমাদের দূত উইটকফ রাশিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে নতুন করে যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য সাক্ষাত করেছেন

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বুধবার মস্কোতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাথে আলোচনা করেছেন, ক্রেমলিন বলেছিলেন, ইউক্রেনের সাথে শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আরোপিত একটি সময়সীমা বা সম্ভাব্যভাবে গুরুতর অর্থনৈতিক শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার কয়েকদিন আগে।

পুতিন এবং উইটকফের মধ্যে বৈঠকটি প্রায় তিন ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। উভয় পক্ষই তাত্ক্ষণিক আলোচনার পাঠদানের দেয়নি।

ট্রাম্প প্রথমে মস্কোকে 50 দিনের সময়সীমা দিয়েছিলেন তবে পরে তার আলটিমেটামটি সরিয়ে নিয়েছিলেন-নতুন সময়সীমা শুক্রবার শেষ হয়-ক্রেমলিন ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে বোমা ফেলতে থাকায়। বোমা ফাটিয়ে না থাকলে তিনি “গুরুতর শুল্ক” এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক জরিমানার হুমকি দিয়েছেন।

রাশিয়ান নিষেধাজ্ঞার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে এল হোয়াইট হাউস পিভটগুলি দেখুন:

কেন আমেরিকা ইউক্রেনকে পুনর্নির্মাণ করছে | যে সম্পর্কে

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি নতুন দ্বি-অংশের পরিকল্পনার দিকে চাপ দিচ্ছেন: 50 দিনের মধ্যে কোনও চুক্তি না হলে এবং প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র সহ ইউক্রেন সরবরাহ করা যদি রাশিয়ার মূল বাণিজ্য অংশীদারদের উপর 100% শুল্ক হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। অ্যান্ড্রু চ্যাং ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন ইউক্রেন এত মারাত্মকভাবে এই বিমান প্রতিরক্ষা সক্ষমতা প্রয়োজন এবং ট্রাম্পের অবশ্যই পরিবর্তনের পিছনে কী রয়েছে। গেটি ইমেজ, কানাডিয়ান প্রেস এবং রয়টার্স দ্বারা সরবরাহিত চিত্রগুলি।

ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কিনছেন এমন দেশগুলিতে শুল্কের চড় মারারও হুমকি দিয়েছেন, যা চীন ও ভারতে নাটকীয়ভাবে আমদানি কর বাড়িয়ে তুলতে পারে। বুধবার, তিনি একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন – ২১ দিনের মধ্যে কার্যকর হওয়ার জন্য – রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক রাখার জন্য, ওয়াশিংটনের দ্বারা আরোপিত সম্মিলিত শুল্কগুলি তার মিত্রকে ৫০ শতাংশে নিয়ে এসেছিল।

বুধবারের আগে, উইটকফ রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা তাসের দ্বারা প্রচারিত ফুটেজে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির দূত কিরিল দিমিত্রিভের সাথে সাক্ষাত করেছেন। দিমিত্রিভ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে ইস্তাম্বুলের রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন দফায় প্রত্যক্ষ আলোচনায় মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন, পাশাপাশি রাশিয়ান এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার পাশাপাশি।

এই আলোচনার ফলে যুদ্ধ বন্দীদের বিনিময় হয়েছে তবে রাশিয়ার প্রতিবেশীর আগ্রাসনের পরে তিন বছরের যুদ্ধ কমাতে অগ্রগতি হয়নি।

ট্রাম্পের সুদৃ .় দূত স্টিভ উইটকফ সম্পর্কে সব শুনুন:

সামনের বার্নাররিয়েল এস্টেট, ক্রিপ্টো, মধ্য প্রাচ্যের ডিলস: স্টিভ উইটকফ কে?

কথা বলে ট্রাম্প-মেডভেদেভ শব্দের যুদ্ধ

পুতিন কোনও ইঙ্গিত দেয়নি যে সে ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

পরিবর্তে, রাশিয়ান নেতা এবং সিনিয়র ক্রেমলিন কর্মকর্তারা দেশের সামরিক শক্তি নিয়ে কথা বলেছেন। পুতিন গত সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন যে রাশিয়ার নতুন হাইপারসোনিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা তিনি বলেছিলেন যে বর্তমান ন্যাটো বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা বাধা দেওয়া যায় না, পরিষেবাতে প্রবেশ করেছে।

প্রাক্তন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ, ইতিমধ্যে সতর্ক করেছিলেন যে ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সশস্ত্র সংঘর্ষে আনতে পারে।

ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি পারমাণবিক সাবমেরিন প্রতিস্থাপনের আদেশ দিয়ে এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

ট্রাম্প একটি রাষ্ট্রপতি প্রচারের পরে দ্বিতীয়বার অফিসে এসেছিলেন, যেখানে তিনি বিডেন প্রশাসন কর্তৃক ইউক্রেনকে প্রদত্ত বিলিয়ন কোটি কোটি সামরিক সহায়তার সমালোচনা করার সময় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সক্ষম হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এমনকি রফতানির বেশিরভাগই মার্কিন অস্ত্র নির্মাতারা উপকৃত হয়েছিল।

ট্রাম্প ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র বা অর্থনৈতিক সহায়তার কোনও জনসাধারণের প্রতিশ্রুতি দেননি তবে পরিবর্তে ইউরোপের অন্যান্য ন্যাটো সদস্যদের পদক্ষেপ নিতে উত্সাহিত করেছেন।

বায়ু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। জাতিসংঘ জানিয়েছে যে সামনের লাইনের পিছনে রাশিয়ার নগর অঞ্চলগুলির নিরলস পাউন্ডিং 12,000 এরও বেশি ইউক্রেনীয় বেসামরিক মানুষকে হত্যা করেছে।

ইউক্রেনের সমর্থন ট্র্যাক করে এমন কিয়েল ইনস্টিটিউট অনুমান করে যে জুন পর্যন্ত, ইউরোপীয় দেশগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে মার্কিন সহায়তায় 65 বিলিয়ন ইউরো (10. 103.7 বিলিয়ন সিডিএন) এর তুলনায় 72 বিলিয়ন ইউরো (114.8 বিলিয়ন ডলার সিডিএন) মূল্যবান সামরিক সহায়তা সরবরাহ করেছিল।

ইউরোপীয় মিত্র এবং কানাডা তারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রেরণের পরিকল্পনা করার বেশিরভাগ সরঞ্জাম কিনছে, এতে প্রস্তুত সামরিক উপাদানের আরও বেশি স্টক রয়েছে, পাশাপাশি আরও কার্যকর অস্ত্র রয়েছে।

এল কানাডিয়ান সামরিক র‌্যাম্পগুলি দেখুন ড্রোন-উত্পাদন প্রচেষ্টা:

কানাডা ড্রোনগুলির জন্য একটি নতুন অস্ত্র দৌড়ে ইউক্রেন থেকে পাঠ প্রয়োগ করে

কানাডার সরকার এবং সামরিক বাহিনী শিল্প চ্যালেঞ্জ জারি করে ড্রোনগুলির জন্য একটি নতুন অস্ত্র দৌড়ের জন্য কানাডিয়ান প্রান্ত পাওয়ার চেষ্টা করছে এবং সামুদ্রিক ড্রোন থেকে সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে যা জাহাজগুলিতে আক্রমণ করতে পারে এমন লেজারগুলিতে আক্রমণ করতে পারে যা মিড-এয়ারে ড্রোন পোড়াতে পারে।

জাপুরিঝিয়ায় 2 জন নিহত

পশ্চিমা বিশ্লেষক এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন যে পুতিন সময়ের জন্য স্টল করছেন এবং গুরুতর আলোচনা এড়িয়ে চলেছেন এবং রাশিয়ান বাহিনী আরও বেশি ইউক্রেনের জমি দখল করার জন্য চাপ দেয়। একটি রাশিয়ান আক্রমণ যা বসন্তে শুরু হয়েছিল এবং পতনের মধ্য দিয়ে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে গত বছরের ধাক্কার চেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে তবে কেবল ধীর এবং ব্যয়বহুল লাভ করছে এবং কোনও বড় শহর নিতে অক্ষম হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, সামনের লাইনের পরিস্থিতি ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রতিরক্ষাগুলি ভেঙে পড়তে চলেছে না।

মঙ্গলবার থেকে বুধবার পর্যন্ত রাতারাতি রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের দক্ষিণ জাপোরিজিয়া অঞ্চলে একটি বিনোদনমূলক কেন্দ্রে আঘাত হানে, আঞ্চলিক গভর্নর ইভান ফেডোরভ বুধবার জানিয়েছেন, আঞ্চলিক গভর্নর।

রাশিয়ান বাহিনী এই অঞ্চলে কমপক্ষে চারটি ধর্মঘট শুরু করেছিল এবং প্রাথমিকভাবে শক্তিশালী গ্লাইড বোমা দিয়ে আক্রমণ করেছিল।

“এই ধর্মঘটে শূন্য সামরিক ধারণা রয়েছে। কেবল ভয় দেখানোর জন্য নিষ্ঠুরতা,” ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি টেলিগ্রামের একটি পোস্টে বলেছেন।

জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়া ইউক্রেনীয় বিদ্যুৎ গ্রিড এবং হিটিং গ্যাসের সুবিধাগুলিও আঘাত করেছিল।

