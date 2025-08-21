আমাদের নিরাপত্তাহীনতার চেয়ে নিদ্রাহীন রাত রয়েছে, ক্যাথলিক বিশপগুলি বলুন

আবুজা ধর্মীয় প্রদেশের ক্যাথলিক বিশপরা তাদের প্রদেশে অবিরাম নিরাপত্তাহীনতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
১৯-২১, ২০২৫ সালের আগস্টে বেনু স্টেটের আকপেগেডে অনুষ্ঠিত তার বৈঠকের শেষে জারি করা একটি যোগাযোগে, বিশপরা নিরাপত্তাহীনতার কারণে প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, যা তারা বলেছে যে তাদের নিদ্রাহীন রাত দেওয়া অব্যাহত রেখেছে।
“আমরা আমাদের প্রদেশে অবিরাম নিরাপত্তাহীনতার জন্য নিদ্রাহীন রাত অব্যাহত রেখেছি। আমরা জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির জন্য আফসোস করি এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য প্রার্থনা করি।
বিশপস বলেছিলেন, “আমরা সকলেই সমস্ত বিভ্রান্তিতে নিরাপত্তাহীনতার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা পেয়েছি এবং দেশে এবং বিদেশে আমাদের কণ্ঠস্বরও উত্থাপন করেছি এবং আমাদের নেতাদের এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এবং অভিনয় করার জন্য,” বিশপস বলেছিলেন।
সর্বাধিক রেভ ইগনেতিয়াস আইয়াউ কাইগামা এবং মোস্ট রেভ ডেভিড আজাং স্বাক্ষরিত যোগাযোগে বিশপস ১৪ ই জুন, ২০২৫ সালে ইয়েলওয়াটা সম্প্রদায়ের উপর হামলার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যা ২০০ 200 এরও বেশি বাসিন্দাকে হত্যা করেছিল এবং প্রায় ৩,০০০ জনকে বাস্তুচ্যুত করেছিল।
“এটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সাধারণ ব্যক্তি তার ক্ষতি এবং স্ব-সুরক্ষার জন্য কোনও ক্ষমতা ছাড়াই শোক করতে বাকি রয়েছে,” তারা উল্লেখ করেছিলেন।
বিশপরা ১১ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে সশস্ত্র ফুলানী মিলিটিয়া সেন্ট পল প্যারিশের পুরোহিতের বাসভবনে পুড়িয়ে দেওয়ার পরে ক্যাটসিনা-আলার ক্যাথলিক ডায়োসিসে আক্রমণে শোক প্রকাশ করেছিলেন।
“এটি সশস্ত্র ফুলানী মিলিশিয়া দ্বারা অর্কেস্টেট করা হয়েছিল। অন্যান্য ধ্বংসগুলি ছিল চার্চ ভবন, সচিবালয় এবং অন্যান্য সুবিধা এবং যানবাহন ধ্বংসের অবমাননা।
বিশপরা অপহরণের ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি এবং আমাদের গীর্জার বন্ধের, অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অবিচ্ছিন্ন উত্থান এবং তাদের প্রদেশে ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের সাথে দুঃখ প্রকাশ করেছিল।
এই যোগাযোগটি অবশ্য আমাদের রাজ্যের মধ্যে আবুজা-ইউুগু এক্সপ্রেসওয়ে এবং অন্যান্য সম্পর্কিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় আন্ডারপাস এবং সড়ক নেটওয়ার্কগুলির চলমান নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে সমস্ত স্তরে প্রশংসা করেছিল।
“এটি অবশ্যই রাস্তা ব্যবহারকারীদের সুরক্ষা বাড়িয়ে তুলবে এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সহজ করবে। আমরা স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে পারে এমন উপকরণগুলির গুণমানের সাথে আপস না করে এই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলি বজায় রাখতে সকল স্তরের সরকারকে সমানভাবে নির্দেশ করি।
এতে বলা হয়েছে, “আমরা সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রধান, সুরক্ষা কর্মী এবং সদিচ্ছার লোকদের আহ্বান জানাই যাদের ডোমেনে এই রোড নেটওয়ার্কগুলি সজাগতা নিশ্চিত করতে এবং ভাঙচুর থেকে বিরত রাখতে পারে,” এতে বলা হয়েছে।
রাজনীতিতে পুরোহিতদের জড়িত থাকার বিষয়ে চার্চের অবস্থান সম্পর্কে, 1983 কোডের ক্যানন 285.3 এবং ক্যানন 287.2 এর উদ্ধৃতি দিয়ে বিশপরা এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল যে যে কোনও পুরোহিত যিনি অমান্য করেন তা স্থগিতাদেশের ঝুঁকি নিয়ে।
“১৯৮৩ সালের কোডের ক্যানন ২৮৫.৩ এবং ক্যানন ২৮7.২ ক্যাথলিক পাদ্রিদের রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত থেকে নিরুৎসাহিত করে। আমরা” কেরানিগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী রাজনীতিতে জড়িত “শিরোনামে 1 অক্টোবর, 2024 এ জারি করা বিবৃতিতে নাইজেরিয়ার বাকি বিশপদের সাথে আমাদের কণ্ঠে যোগদান করি।
“নথিতে হাইলাইট করা হয়েছে যে একজন আলেম যিনি এই ক্যাননগুলি লঙ্ঘন করেছেন, তার যথাযথ সাধারণ (সিএফ। ক্যানন ১৩৩৯.২) এবং যে সংস্কারের চিহ্ন নেই, তার দুটি ক্যানোনিকাল সতর্কতা সত্ত্বেও, তাকে অবশ্যই স্থগিত করা উচিত (সিএফ। ক্যানন ১৩৩৩.২)।
“এই ক্ষেত্রে, যথাযথ সাধারণ, এই অবাধ্যতা নির্দিষ্ট ধর্মীয় প্রসঙ্গ সম্পর্কে একটি গুরুতর বিষয় বিবেচনা করে, ধর্মীয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে ধর্মীয় রাষ্ট্র থেকে পোয়ামে বরখাস্তের শাস্তি প্রয়োগের জন্য সুসমাচার প্রচারের জন্য ডিকাস্টেরিকে জিজ্ঞাসা করতে পারে। পবিত্র পিতা কর্তৃক প্রদত্ত অনুষদগুলির দ্বারা ধর্মীয় (এই প্রোওন 28.30 এর জন্যও এটি প্রয়োগ করতে পারেন।”
বিশপরা তাদের ডায়োসিসকে আশাবাদী 2025 এর জয়ন্তী বছরের জন্য আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণ এবং পুনর্মিলনের দিকে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করেছিল।