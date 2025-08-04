You are Here
আমাদের প্রবেশের জন্য 15,000 ডলার পর্যন্ত বন্ড পোস্ট করতে কিছু দর্শকের প্রয়োজন হতে পারে: এনপিআর
আমাদের প্রবেশের জন্য 15,000 ডলার পর্যন্ত বন্ড পোস্ট করতে কিছু দর্শকের প্রয়োজন হতে পারে: এনপিআর

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ১১ ই জুলাই, ২০২৫ -এ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে একটি মিডিয়া ব্রিফিং দিয়েছেন।

ম্যান্ডেল নাগগান/পুল এএফপি/এপি

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ১১ ই জুলাই, ২০২৫ -এ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে একটি মিডিয়া ব্রিফিং দিয়েছেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ১৫,০০০ ডলার পর্যন্ত বন্ড পোস্ট করার জন্য আবেদনকারীদের জন্য আবেদনকারীদের প্রয়োজনের প্রস্তাব দিচ্ছে, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা প্রক্রিয়াটিকে অনেকের কাছেই অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে।

মঙ্গলবার ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত একটি নোটিশে বিভাগটি বলেছে যে এটি একটি 12 মাসের পাইলট প্রোগ্রাম শুরু করবে যার অধীনে উচ্চতর ওভারস্টি হার এবং ঘাটতি অভ্যন্তরীণ নথি সুরক্ষা নিয়ন্ত্রণগুলি ভিসার জন্য আবেদন করার সময় $ 5,000, $ 10,000 বা, 000 15,000 বন্ড পোস্ট করতে হবে বলে মনে করা হয়।

ট্রাম্প প্রশাসন ভিসা আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয়তা আরও কঠোর করার সাথে সাথে প্রস্তাবটি আসে। গত সপ্তাহে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোষণা করেছিল যে অনেক ভিসা পুনর্নবীকরণ আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কারে জমা দিতে হবে, এমন কিছু যা অতীতে প্রয়োজন ছিল না। এছাড়াও, বিভাগটি প্রস্তাব দিচ্ছে যে ভিসা ডাইভারসিটি লটারি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনকারীদের তাদের নাগরিকত্বের দেশ থেকে বৈধ পাসপোর্ট রয়েছে।

সোমবার ফেডারেল রেজিস্টার ওয়েবসাইটে পোস্ট করা বন্ড নোটিশের একটি পূর্বরূপ বলেছে যে পাইলট প্রোগ্রামটি তার আনুষ্ঠানিক প্রকাশের 15 দিনের মধ্যে কার্যকর হবে এবং যদি কোনও দর্শনার্থী তার ভিসার শর্তাদি মেনে না নেয় তবে মার্কিন সরকার আর্থিকভাবে দায়বদ্ধ নয় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়।

“এলিয়েনরা ব্যবসায় বা আনন্দের জন্য অস্থায়ী দর্শনার্থী হিসাবে ভিসার জন্য আবেদন করে এবং যারা বিভাগের দ্বারা চিহ্নিত দেশগুলির নাগরিক, যেখানে উচ্চ ভিসা ওভারস্টে হার রয়েছে, যেখানে স্ক্রিনিং এবং পরীক্ষার তথ্য ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত হয়, বা বিনিয়োগের মাধ্যমে নাগরিকত্বের প্রস্তাব দেওয়া হয়, যদি এলিয়েন কোনও আবাসিক কর্মসূচি ছাড়াই নাগরিকত্ব অর্জন করে,” পাইলট প্রোগ্রামের অধীন হতে পারে, “বিজ্ঞপ্তি বলেছে।

প্রোগ্রামটি কার্যকর হওয়ার পরে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলি তালিকাভুক্ত করা হবে, এতে বলা হয়েছে। কোনও আবেদনকারীর স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে নির্ভর করে বন্ডটি মওকুফ করা যেতে পারে।

বন্ডটি ভিসা ছাড়ের প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া দেশগুলির নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা 90 দিন পর্যন্ত ব্যবসায় বা পর্যটন ভ্রমণকে সক্ষম করে। প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া ৪২ টি দেশের বেশিরভাগই ইউরোপে, এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য এবং অন্য কোথাও অন্যদের সাথে রয়েছে।

অতীতে ভিসা বন্ড প্রস্তাব করা হয়েছে তবে কার্যকর করা হয়নি। স্টেট ডিপার্টমেন্ট tradition তিহ্যগতভাবে একটি বন্ড পোস্ট এবং স্রাবের জটিল প্রক্রিয়া এবং জনসাধারণের দ্বারা সম্ভাব্য ভুল ধারণাগুলির কারণে প্রয়োজনীয়তাটিকে নিরুৎসাহিত করেছে।

তবে বিভাগটি বলেছে যে পূর্ববর্তী দৃষ্টিভঙ্গি “সাম্প্রতিক কোনও উদাহরণ বা প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়, কারণ সাম্প্রতিক কোনও সময়ে ভিসা বন্ডের প্রয়োজন হয় না।”

