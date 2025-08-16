আমাদের প্রিয় ব্লুটুথ স্পিকারগুলির মধ্যে একটি অ্যামাজনে $ 60 এ নেমে আসে

হ্যাঁ, গ্রীষ্মটি আমাদের কারওর চেয়ে খুব শীঘ্রই একটি কাছে আসতে পারে, তবে এর অর্থ এই নয় যে বহিরঙ্গন মজা শেষ করতে হবে।
বর্তমানে, চূড়ান্ত কান ‘ওয়ান্ডারবুম 4 ব্লুটুথ স্পিকার নীল এবং কালোতে 100 ডলার থেকে $ 60 এ নেমে গেছে। 40 শতাংশ ছাড় স্পিকারকে রেকর্ড-কম দামে নিয়ে আসে। এটি 2025 এর জন্য সেরা পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকারের জন্য আমাদের পিকগুলির মধ্যে একটি যা এর 14 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফ এবং এর আইপি 67 ডাস্ট এবং ওয়াটারপ্রুফ রেটিংয়ের মতো বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য ধন্যবাদ।
$ 60$ 10040 ডলার সংরক্ষণ করুন
এটি এখন 40 শতাংশ ছাড়ের জন্য পান।
এখনই ইউই স্পিকারগুলিতে আরও কয়েকটি দুর্দান্ত বিক্রয় রয়েছে। দ্য মেগাবুম 4 পোর্টেবল স্পিকার 200 ডলার থেকে নিচে 150 এ নেমে গেছে – প্রতিটি রঙে 25 শতাংশ ছাড়। তারপরে স্ট্যান্ডার্ডে একটি 33 শতাংশ ছাড় রয়েছে বুম 4 পোর্টেবল স্পিকার150 ডলার থেকে 100 ডলারে নামছে। বিক্রয় নীল, কালো এবং লাল রঙে পাওয়া যায়।
