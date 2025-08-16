আমাদের ফুটবলে দুর্নীতি আরব দলগুলির সাথে প্রতিযোগিতা বাধা দিয়েছে/ আমাদের প্রতিনিধিরা এশিয়াতে বেশ ভাল কিছু পেয়েছিল

۰۷: ۰۸ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; মেরিম বংশ – এশিয়ান এলিট লীগে আমাদের প্রতিনিধি দলের মূল্যায়ন সম্পর্কে ইয়ং জার্নালিস্টস ক্লাবের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনের একজন ফুটবল বিশেষজ্ঞ সায়দ মেহদী সায়েদ সালেহি বলেছেন: “সমস্ত দলই এলিট লীগে ভাল এবং সেখানে কাতার থেকে দুটি দল রয়েছে, কাতার, নাসাফ ক্যুএএসএএফ, নাসাফ ক্যুএএসএএফ, নাসাফ ক্যুএসএফ কিউএএএফএএফএএফএএফএএফএএফএএএএএসএফ কিউএএসএফ, নাসফ ক্যুএসএফ কিউএএফএএসএফ কিউএএফএএফএএএএসএফ, নাসফ ক্যুএসএএফ, নাসফ ক্যুএসএফ। ট্র্যাক্টর, এবং কাতারি এবং আমিরাত দলগুলি ভাল এবং ধনী এবং বিদেশী খেলোয়াড়দের অবশ্যই নেওয়া হয়েছিল।
ট্র্যাক্টর ক্লাব এলিট লিগে তার দল শেষ করেছে
তিনি আরও যোগ করেছেন: “আল -আহলি, আল -হিলাল এবং আল -আতিহাদের বিরুদ্ধে ট্র্যাক্টরের কাজ আরও কঠিন ছিল।” ট্র্যাক্টর একটি সমাধানের সাথে কাজ করতে পারে, দলকে যুক্ত এবং শক্তিশালী করতে পারে, কারণ আমরা বহু বছর ধরে কাতারি এবং আমিরাতের বিরুদ্ধে সফল হতে সক্ষম হয়েছি।
এশিয়ায় স্বাধীনতার চেয়ে সেপাহানের সহজ কাজ রয়েছে
সায়দ সালেহি এশিয়ান দ্বিতীয় লিগে এস্তেগলাল এবং সেপাহান দলগুলির মূল্যায়ন সম্পর্কে বলেছিলেন: “তবে, আল -ওয়াসেলের সাথে একমাত্র খেলা স্বাধীনতা দলের পক্ষে কঠিন। অবশ্যই, অন্যান্য দলগুলি ভাল। স্বাভাবিকভাবেই, সিপাহানদের কাজ স্বাধীনতার চেয়ে সহজ। সিপাহান দলটি অবশ্যই গত বছরের তুলনায় সহজ, সমস্ত দলই জানে না, ট্রাক্টর, সেপাহান এবং স্বাধীনতা অঙ্কন ভাল।
সেপাহান এশিয়ান এলিট লিগে থাকার যোগ্য ছিলেন
আল -দাহিল কাতারের বিপক্ষে সেপাহানের পরাজয়ের ফুটবল বিশেষজ্ঞ বলেছেন: আলজেরিয়ার আলজেরিয়ান কোচ বলমাদী ভেরাটি, পাইওথোথক এবং জুনিয়র এবং ইতালিয়ান, সেনেগালিজ এবং ক্যামেরুন খেলোয়াড়দের মতো খেলোয়াড়দের নিয়ে এসেছিলেন, তবে সেপাহান ভাল ও গোল করেছেন। আমি এর পরে মনে করি, ডিফেন্সিভ লাইন এবং মিডফিল্ডারের দিকে মনোনিবেশের অভাবের কারণে সেপাহান ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে, গেমটি সম্পূর্ণরূপে সেপাহদের মালিকানাধীন ছিল এবং যদি সুযোগগুলি তাদের সাথে থাকে এবং দ্বিতীয় গোলটি আগে স্কোর করা হয়েছিল তবে তারা সম্ভবত ফলাফলটি ফিরিয়ে দিতে পারে। দুটি সেপাহান লাইনের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি ছিল এবং পলিকার এবং একজন ডিজাইনারের অভাব যিনি আক্রমণগুলি ডিজাইন করতে এবং কৌশলগত জাত দিতে পারেন তার অভাব ইসফাহান দলে দেখা যায়। যাই হোক না কেন, সেপাহান এশিয়ান এলিট লিগে অগ্রসর হওয়ার যোগ্য ছিলেন, তবে তা ঘটেনি। আমি আশা করি যে দলটি গত বছরের তুলনায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আরও ভাল পারফর্ম করবে এবং উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে এবং একটি অবস্থান অর্জন করতে পারে।
আমাদের ফুটবলে কৃষ্ণাঙ্গ এবং দুর্নীতি আমাদের এশিয়ান দলগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম করেছে
এলিট লীগ এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয়টিতে আমাদের প্রতিনিধিদের কারণ সম্পর্কে সায়দ সালেহি বলেছিলেন, “আমাদের কী লাগানো হয়েছে এবং আমরা কী সংগ্রহ করেছি তা আমাদের দেখতে হবে।” হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারগুলির দিক থেকে আমরা পার্সিয়ান উপসাগরের পিছনে ছিলাম। আপনি সৌদি আরব, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিটি দেশের দিকে তাকান, অভিজাত লীগে দু’জন প্রতিনিধি রয়েছে। এটি দেখায় যে তাদের বিনিয়োগ বোঝা। তবে আমাদের বিনিয়োগ অননুমোদিত এবং আমরা মানসম্পন্ন বিদেশী খেলোয়াড়দের নিয়ে আসি। অর্থ এবং এর জাতগুলি তদারকি ছাড়াই সরানো হয় এবং আমাদের ফুটবলের গুণমান কম। যদি সেগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং দুর্বল মানের খেলোয়াড়দের দেওয়া অর্থের পরিবর্তে আমরা ইরানি খেলোয়াড়দের যে সম্ভাবনা রয়েছে তা সহ স্বাভাবিকভাবেই এশিয়ায় ভাল পারফর্ম করতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের ফুটবলে দালাল, গ্যাং এবং দুর্নীতি রয়েছে এবং পরিমাণটি সংঘটিত হয়েছে, তাই আমরা সৌদি, কাতারি এবং আমিরাতের দলগুলির সাথে মোকাবিলা করতে পারি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাম এবং traditional তিহ্যবাহী খেলোয়াড়দের নামগুলিও যার ফুটবল শেষ হয়েছে। তবে আরব দলগুলি লিভারপুলের খেলোয়াড় কিনে এবং তাদের ফুটবলে নিয়ে আসে। আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের ফুটবলের চেয়ে বেশি পেশাদার।
পারস্য উপসাগরীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে ইরানি খেলোয়াড়দের প্রতিভা এবং গুণমান বেশি
“আমাদের ফুটবলের গুণমান কি ট্রিলিয়ন ডলার দিয়ে গেছে?” যদি সৌদি আরব ফুটবলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে তবে এটি প্রোগ্রামের পিছনে থাকত এবং তাদের লিগের দিকে পরিচালিত করত। আমাদের এখন আমাদের লিগে $ 1 মিলিয়ন খেলোয়াড় রয়েছে। যদি না এক মিলিয়ন ডলার অল্প পরিমাণ হয়। তবে আমাদের প্লেয়ারের গুণমানটি যতটা ভাল নয়। আমরা চুক্তিটিকে যুক্তিযুক্ত করে তুলতে পারি এবং প্রচুর ব্যয় করতে পারি না এবং 1, 2 খেলোয়াড়ের জন্য ব্যয় ব্যয় করতে পারি। পারস্য উপসাগরীয় খেলোয়াড়দের তুলনায় ইরানি খেলোয়াড়দের প্রতিভা এবং গুণমান অনেক বেশি। সুতরাং যদি আমরা একটি ভাল বিদেশী কোচ এবং বিদেশী খেলোয়াড় নিয়ে আসি এবং একাডেমিগুলিতে বিশেষ নজর রাখি তবে কয়েক বছর পরে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একটি ভাল ফসল কাটাতে পারি।
আমাদের ক্লাবগুলি নিম্নমানের খেলোয়াড়ের পরিবর্তে 5 টি বিদেশী খেলোয়াড় নিয়ে আসে
সায়েদ সালেহি উল্লেখ করেছেন: উদাহরণস্বরূপ, অনেক বিদেশী খেলোয়াড় গত বছর সেপাহান, পার্সেপোলিস, এস্তেগলাল এবং ট্র্যাক্টর দলে উপস্থিত ছিলেন এবং এই খেলোয়াড়দের প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ক্লাবগুলি উচ্চ অঙ্কের পরিকল্পনা করতে পারে এবং 2 বিদেশী খেলোয়াড়ের পরিবর্তে 2 টি উচ্চমানের এবং প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় আনতে পারে; সুতরাং আমাদের যথাযথ পরিকল্পনা এবং পরিচালনা নেই।
এশিয়ান এলিট লিগে ট্র্যাক্টর কঠিন
“অভিজাত লিগে খেলা দ্বিতীয় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চেয়ে শক্ত,” একজন ফুটবল বিশেষজ্ঞ, যার উপর ট্র্যাক্টর, সেপাহান এবং এস্তেগলাল দলগুলি এশিয়াতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। যদি ট্র্যাক্টরটি গ্রুপ পর্ব থেকে আরোহণ করে তবে এটি নকআউট পর্যায়ে যায় এবং সৌদি দলগুলির সাথে খুব সম্ভবত পড়ে যায়। আরব দলগুলির ব্যয় নিয়ে কাজ করা কঠিন। অবশ্যই, এস্তেগলাল এবং সেপাহানের দলগুলি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। গেমসের সময় কী ঘটে, কোন খেলোয়াড় এবং আমরা কী মানের দেখি তা আমাদের দেখতে হবে।