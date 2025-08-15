আমার ছয় বছরের ছেলে দারাগ আমার দিকে তাকিয়ে বলল: “আমার আগে আমার অনেক দিন এগিয়ে আছে, ম্যামি।”
বয়স যে বেশিরভাগ শিশুরা যখন তারা উত্তেজনাপূর্ণ কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করে তখন এই জাতীয় কথা বলে। দারাগের জন্য, এর অর্থ পুরোপুরি অন্য কিছু। এটি আমাকে বলার উপায় ছিল যে তাঁর ছোট্ট দেহে ক্লান্তি এবং অস্বস্তি অবিরাম অনুভূত হয়েছিল। এটি ছিল স্কোলিওসিস সার্জারির জন্য তার প্রথম অপেক্ষার সময়।
সেই সময়ে, আমি আমার সন্তানের স্বাস্থ্য উন্মোচন করতে দেখেছি। দারাগ ক্যাশেটিক হয়ে ওঠে, সাধারণত শেষ পর্যায়ে ক্যান্সারে দেখা যায় এমন একটি স্তর। তিনি এত কম ওজনের ছিলেন তিনি আর বাচ্চাদের বৃদ্ধির চার্টে উপস্থিত হননি। তার বাঁকা মেরুদণ্ড তার পেট চূর্ণবিচূর্ণ করছিল, কেবল বেঁচে থাকার জন্য যে ক্যালোরি জ্বলছে তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিমাণে খেতে অক্ষম করে রেখেছিল। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে কেবল তাঁর দেহ ওভারটাইম কাজ করছিল।
স্কোলিওসিস মেরুদণ্ডে কেবল একটি বক্ররেখা নয়। এটি শরীরের প্রতিটি সিস্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে – ফুসফুস, হৃদয়, হজম, গতিশীলতা। আমি এটি কোনও পাঠ্যপুস্তক থেকে নয় বরং আমার ছেলের যত্ন নেওয়ার দৈনিক বাস্তবতা থেকে শিখেছি। শাওয়ারে তার ছোট্ট শরীরটি ধুয়ে, আমি নিজেকে ভেবেছিলাম: এইচএসই তাকে যেভাবে ব্যর্থ করছে সেভাবে যদি আমি তার যত্ন নিতে ব্যর্থ হই তবে আমি কারাগারে থাকব।
আমরা এই লড়াইয়ে নতুন নই। 10 বছর ধরে, আমরা আমার সন্তান এবং অন্যদের জন্য – আরও ভাল প্রচার করেছি। আমরা প্রতিটি বিভ্রান্তির সুযোগ, প্রতিশ্রুতি ও অজুহাতগুলির প্রতিটি চক্র দেখেছি, বাচ্চাদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সময় প্রতিটি সংস্থান নষ্ট হয়ে যায়।
2015 সালে, দারগকে অস্ত্রোপচারের জন্য তার প্রথম অপেক্ষার তালিকায় রাখা হয়েছিল। 2017 সালে, দারাগের গল্পটি আরটি’র মাধ্যমে জাতীয় টেলিভিশনে পৌঁছেছে। আমাদের মতো পরিবারগুলি দুর্ভোগ, অবনতি, অসম্ভব অপেক্ষা করে ভাগ করে নিয়েছে। দেশ ক্ষোভের সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। একই বছর, স্কোলিওসিস বিলম্বগুলি শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন হিসাবে শিশুদের জন্য ওম্বডসম্যান কর্তৃক সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছিল।
তারপরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কোনও শিশু অস্ত্রোপচারের জন্য চার মাসের বেশি অপেক্ষা করবে না। আমরা তাকে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি পরিবর্তন আসছে।
তবে 2018 সালে, একটি আউটসোর্সিং পরিকল্পনা যা ব্যাকলগটি পরিষ্কার করতে সহায়তা করতে পারে। ষাটটি অপারেশনগুলির জন্য দরপত্র দেওয়া হয়েছিল, কেবল 28 টি সম্পন্ন হয়েছে। আবারও, অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মূল্যবান সংস্থানগুলি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যার ফলে শিশুদের অবনতি ঘটতে পারে তাদের পরিণতি সহ।
এই বছর কেবল চারটি সার্জারি শেষ হয়েছে, অপেক্ষার তালিকাগুলি বাড়তে থাকা সত্ত্বেও।
2023 সালে, কেলেঙ্কারীটি আরও গা er ় মোড় নিয়েছিল। আমরা শিশুদের নন-মেডিকেল-গ্রেড ডিভাইস এবং সংক্রমণের হারের সাথে রোপন করা শিখেছি যা স্কেল বন্ধ ছিল।
বাচ্চাদের জন্য ওম্বডসম্যানের আইভির প্রতিবেদনটি মেরুদণ্ডের ফিউশনের জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করেছিল এমন এক কিশোরের কথা বলেছিল, এই সময়ে তার বক্ররেখা 30 থেকে 135 ডিগ্রি থেকে আরও খারাপ হয়ে গেছে। সেরিব্রাল প্যালসির সাথে জন্মগ্রহণকারী, তিনি তার জিপি, পরামর্শদাতার বারবার উদ্বেগের সময় গুরুতর শারীরিক এবং মানসিক পতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং চি উত্তরহীন হয়েছিলেন। প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে কীভাবে ক্ষতিকারক ফলাফলগুলি খারাপ ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে, এটি সিস্টেমিক ব্যর্থতার এক চূড়ান্ত উদাহরণ যা বাচ্চাদের তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের জীবন।
2024 সালে, মেরুদণ্ডের পরিচালনা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সম্ভবত পিতামাতার সাথে যোগাযোগের উন্নতি করার জন্য। তবুও এটি একই লোক নিয়ে গঠিত, টাইটানিকের চেয়ারগুলি ঘোরানো। আমার অভিজ্ঞতা প্রতিশ্রুতি থেকে আলাদা গল্প বলে।
আমার ছেলের জুলাইয়ের বাইরে রোগী অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল করা হয়েছিল এবং আমাদের কখনই অবহিত করা হয়নি। পিতামাতারা এমন একটি সিস্টেমে মন-পাঠক হওয়ার প্রত্যাশা করছেন যা সবেমাত্র বেসিকগুলি পরিচালনা করতে পারে। একটি টাস্কফোর্সও বিদ্যমান, তবে বর্তমানে সিএইচআই -তে কোনও সন্তানের একক পিতা বা মাতাও আসন নেননি, এটি অবিশ্বাসের গভীরতা।
আমরা কেন কাজ করে না এমন টাস্কফোর্স এবং ম্যানেজমেন্ট ইউনিটগুলিকে অর্থায়ন করছি?
আজ, 2025 সালে, শিশুরা এখনও অপেক্ষা করছে। আমার নিজের ছেলে আবারও একটি “আধা-জরুরি” অপেক্ষার তালিকায় ফিরে এসেছে, যা 13 সপ্তাহের মধ্যে অস্ত্রোপচারের অর্থ বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি ১৪ ই নভেম্বর, ২০২৪ সাল থেকে সেই তালিকায় রয়েছেন। আমি এটি লিখছি, এটি এখন 39 সপ্তাহ পরে – প্রতিশ্রুত সময়সীমার তিনগুণ। এপ্রিল মাসে, আমাদের জানানো হয়েছিল যে কোনও তারিখ নেই এবং অস্ত্রোপচারের জন্য কোনও সময়সীমা নেই।
দারাগের মতো শিশুদের জন্য, আধা-জরুরী অর্থ একটি মেরুদণ্ডের সাথে বেঁচে থাকা যা বক্ররেখা অব্যাহত রাখে কারণ স্কোলিওসিস সিস্টেমটি ধরার জন্য অপেক্ষা করে না।
জন্মগত বা প্রারম্ভিক-সূচনা স্কোলিওসিসযুক্ত অনেক শিশুদের জন্য, সার্জারি এক-অফ অপারেশন নয়। তারা তাদের পুরো শৈশবকে অপেক্ষার তালিকায় ব্যয় করে, এক বিলম্ব থেকে পরের দিকে চলে যায়। প্রতিটি স্থগিতাদেশ আরও অবনতির কারণ হয়। প্রতি হারিয়ে যাওয়া মাসে আরও আক্রমণাত্মক পদ্ধতি, আরও ব্যথা এবং দরিদ্র ফলাফলের ঝুঁকি বাড়ায়।
আমাদের বাচ্চাদের কাছে মারাত্মক বিপদ এবং সিএইচআই -তে যত্ন ও সংস্থানগুলির অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সতর্ক করে, পিতামাতারা বছরের পর বছর ধরে চিৎকার করছেন। আমরা প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, আমাদের বাচ্চাদের গল্প বলেছি এবং সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন করেছি। আমাদের কলগুলি বধির কানে পড়েছিল।
এখন যা ঘটতে হবে তা বিতর্কের বাইরে। আর আর স্কোলিওসিস পরিষেবাদির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চি বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিটি ইউরো কীভাবে ব্যয় করা হয় তার বাহ্যিক তদারকি সহ একটি স্বাধীন তদন্তের প্রয়োজন। বারবার, তারা নিজেকে নিরাপদ, সময়োপযোগী যত্ন প্রদান করতে অক্ষম দেখিয়েছে। যখন তারা সংস্থানগুলি অব্যবস্থাপনা করেছিল, আমাদের বাচ্চারা হুইলচেয়ারগুলির জন্য, অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য, অস্ত্রোপচারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এবং কেউ কেউ এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন যে সাহায্যের সুযোগটি চিরতরে হারিয়ে যায়।
সাইমন হ্যারিস সর্বদা সেই চার মাসের প্রতিশ্রুতির সাথে যুক্ত থাকবেন কারণ তিনি কখনও এটি সরবরাহ করেননি। সেই ভাঙা প্রতিশ্রুতির পরিণতিগুলি আমাদের বাচ্চারা বহন করে এমন শারীরিক এবং মানসিক দাগগুলিতে লেখা হয়। এটি রাজনৈতিক পয়েন্ট-স্কোরিং সম্পর্কে নয়। একজন মন্ত্রী প্রকাশ্যে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যা অন্যান্য দেশগুলির মান, বছরের পর বছর এটি পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং এখনও সরকারের নেতৃত্ব দেয়।
এরই মধ্যে, দারাগের মতো শত শত শিশু লিম্বোতে থেকে যায়, হারিয়ে যাওয়া গতিশীলতার দাম প্রদান করে, বক্ররেখা আরও খারাপ করে দেয় এবং শৈশব থেকেই চুরি হয়ে যায়। আমাদের নতুন লক্ষ্যগুলির দরকার নেই যা নিঃশব্দে ভুলে যাবে। ইতিমধ্যে করা প্রতিশ্রুতিগুলির উপর আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। আমাদের নেতৃত্ব দরকার যা বোঝে যে “জরুরি” এর অর্থ আজ, পরের বছর নয়।
সাইমন হ্যারিসের ঘড়ির অধীনে, শিশুরা বিলম্বিত যত্নের জীবন-পরিবর্তনকারী পরিণতিগুলি কাঁধে রেখেছে, যখন তিনি রাজনৈতিকভাবে আনস্যাথড হয়ে উঠেন।
এই বিলম্বের জন্য তাদের শৈশব ভোগ করেছেন বা হারিয়েছেন এমন প্রতিটি সন্তানের প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে, তাকে এখন নিজের পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে এবং পদত্যাগ করতে হবে।
প্রতিটি বিলম্ব শৈশবের একটি অংশ ছিনিয়ে নেয় যা কোনও অস্ত্রোপচার পুনরুদ্ধার করতে পারে না।