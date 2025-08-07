আমাদের মস্তিস্কে লিথিয়াম রয়েছে – এবং এর ক্ষতি আলঝাইমারকে চালনা করতে সহায়তা করতে পারে, অধ্যয়ন সন্ধান করে

আলঝাইমার রোগটি একজন ব্যক্তির বিকাশ করতে পারে এমন এক নিষ্ঠুর অবস্থার মধ্যে একটি। এমনকি সাম্প্রতিক অগ্রগতির সাথেও, এর লক্ষণগুলি উত্থিত হওয়ার পরে কেবল অনেক কিছুই করা যেতে পারে। এই সপ্তাহে গবেষণাটি একটি সমালোচনামূলক এবং পূর্বে মিস করা ফ্যাক্টরকে এই রোগটি চালনা করতে পারে, এটি এমন একটি যা এমনকি নতুন চিকিত্সার দিকে পরিচালিত করতে পারে।
হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রকাশিত বুধবার প্রকৃতিতে। মানুষের মস্তিষ্কের নমুনা এবং ইঁদুরগুলি অধ্যয়ন করে তারা প্রমাণ পেয়েছিল যে আমাদের মস্তিষ্কগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই লিথিয়াম উপাদান রয়েছে – এবং এর ঘাটতি আলঝাইমার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির ব্যাখ্যা দিতে সহায়তা করতে পারে। অনুসন্ধানগুলি ভালভাবে সমর্থিত এবং স্নায়বিক ব্যাধিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি আবিষ্কার করতে পারে, বাইরের একজন বিশেষজ্ঞ গিজমোডোকে বলেছেন।
গবেষণার গবেষকরা “ডায়াগনস্টিক, প্রোটিন, সেলুলার এবং জিনের স্তরের ক্ষেত্রে (আলঝাইমার রোগ) কম (আলঝাইমার রোগ) এর সাথে কীভাবে যুক্ত রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য বিশদ এবং সু-নকশাকৃত অধ্যয়ন সম্পাদন করেছেন,” লস অ্যাঞ্জেলেসের নিউরোলজিস্ট টিমোথি চ্যাং বলেছেন, যিনি এই গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন না। চ্যাং ইউসিএলএর ক্যালিফোর্নিয়া আলঝাইমার ডিজিজ সেন্টারের পরিচালকও।
আলঝাইমার আক্রান্ত মানুষের মস্তিষ্ক অন্যদের থেকে বিভিন্ন উপায়ে আলাদা। বিশেষত, এগুলিতে উচ্চ স্তরের ভুল বানানো অ্যামাইলয়েড বিটা এবং তাউ রয়েছে, দুটি প্রোটিন যা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। তবে এগুলি কেবল আলঝাইমারগুলিতে দেখা যায় না। এবং এই অন্যান্য পরিবর্তনগুলি তদন্ত করার সময় হার্ভার্ড গবেষকরা তাদের আবিষ্কার করেছিলেন।
পোস্টমর্টেম টিস্যু নমুনা সংগ্রহ করা বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সহায়তায় তারা জ্ঞানীয় স্বাস্থ্যের বিভিন্ন পর্যায়ে মারা যাওয়া মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় 30 ধাতব স্তরের তুলনা করে। তারা একমাত্র প্রধান পার্থক্য খুঁজে পেয়েছিল লিথিয়ামের সাথে। জ্ঞানীয়ভাবে স্বাস্থ্যকর মস্তিষ্কের লোকদের তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রার লিথিয়াম ছিল, অন্যদিকে আলঝাইমারগুলির সাথে তাদের অনেক কম স্তর ছিল। গুরুত্বপূর্ণভাবে, লিথিয়ামের এই ক্ষতি এমনকি এমন লোকদের মধ্যেও স্পষ্ট ছিল যারা মারা যাওয়ার আগে কেবল হালকা স্মৃতি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।
গবেষকরা স্বাস্থ্যকর ইঁদুর এবং জিনগতভাবে পরিবর্তিত ইঁদুরগুলিও অধ্যয়ন করেছিলেন যা আলঝাইমার রোগের একটি সংস্করণ বিকাশ করে। যখন তারা এই ইঁদুরগুলি থেকে লিথিয়ামকে হ্রাস করে, তখন এটি মস্তিষ্কে অস্বাস্থ্যকর অ্যামাইলয়েড বিটা এবং তাউ তৈরির ত্বরান্বিত করে মেমরি হ্রাসের পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিল। তারা প্রমাণও পেয়েছিল যে এই ক্ষতিটি মস্তিষ্কের লিথিয়ামের সাথে আবদ্ধ অ্যামাইলয়েড বিটা ফলকগুলির কারণে ঘটে এবং লিথিয়ামের এই ক্ষতি মস্তিষ্কের সমস্ত কোষের প্রকারের নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে বলে মনে হয়।
যদিও কিছু সীমিত গবেষণা হয়েছে পরামর্শ দিচ্ছি লিথিয়াম এবং আলঝাইমারগুলির মধ্যে একটি সম্ভাব্য সংযোগ, লেখকরা বলেছেন যে তাদের প্রথম দেখানো হয়েছে যে আমাদের মস্তিষ্কগুলি স্বাভাবিকভাবেই এটি বহন করে। আরও কী, তাদের অনুসন্ধানগুলি ইঙ্গিত দেয় যে লিথিয়াম ভাল মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় এবং এর অনুপস্থিতি আলঝাইমারগুলির বিকাশের মূল চাবিকাঠি।
“লিথিয়ামের ঘাটতিটি আলঝাইমার রোগে অবদান রাখতে পারে এমন পরামর্শ দেওয়ার জন্য এটিই প্রথম সমীক্ষা। এটি প্রস্তাবিত না হওয়ার কারণটি হ’ল এটি বিশ্বাস করা হয়নি যে লিথিয়াম জৈবিক প্রভাব সহ মস্তিষ্কের একটি প্রাকৃতিক পদার্থ, কেবল হাই ডোজগুলিতে ফার্মাকোলজিকাল প্রভাবযুক্ত একটি ড্রাগ,” জেনেটিক্স এবং নিউরোলজির প্রফেসর বারের মতো প্রফেসর। “যেমন, এই গবেষণাটি প্রথম মস্তিষ্কে লিথিয়ামের ঘাটতির পরিণতিগুলি অন্বেষণ করে।”
এই অধ্যয়নের প্রভাবগুলি, যদিও এখনও তাড়াতাড়ি, অবশ্যই নাটকীয় হতে পারে। ইয়াঙ্কনার এবং তার দল একটি লিথিয়াম-ভিত্তিক যৌগ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল যা অ্যামাইলয়েড বিটা দ্বারা এত সহজে আবদ্ধ ছিল না। এবং যখন তারা এই যৌগটি ইঁদুর (পুরানো স্বাস্থ্যকর ইঁদুর এবং ইঁদুরগুলি) দিয়েছিল, তখন এটি নিউরোডিজেনারেটিভ অবস্থার সাথে সাধারণত ক্ষতিকারক মস্তিষ্কের পরিবর্তনগুলি এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাসকে অনিবার্য রোধ করে বলে মনে হয়েছিল। এমনকি আলঝাইমারের জন্য আজ উপলভ্য সেরা অ্যামাইলয়েড-ভিত্তিক চিকিত্সাগুলি, বিপরীতে, কেবল বিনয়ীভাবে এর অগ্রগতিতে বিলম্বিত করে।
লিথিয়ামের অন্যান্য রূপগুলি কিছু মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধি, বিশেষত হতাশার চিকিত্সার জন্য ওষুধে ব্যবহৃত হয়। তবে এই সংস্করণগুলির উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য উচ্চ ডোজ প্রয়োজন এবং ফলস্বরূপ অনেকগুলি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে। দলের যৌগটি অবশ্য ইঁদুরগুলিতে কার্যকর হওয়ার জন্য অনেক কম ডোজ প্রয়োজন এবং বিষাক্ততার কোনও চিহ্নই মোটেই দেখা যায়নি।
চ্যাং উল্লেখ করেছিলেন, “লিথিয়ামের সঠিক ধরণের এবং ডোজ আলঝাইমার রোগ প্রতিরোধ বা ধীর করতে পারে কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য মানুষের আরও ক্লিনিকাল স্টাডিজ প্রয়োজনীয় হবে।”
ইয়াঙ্কনার এবং তার দল এখন তাদের যৌগিক (বা অনুরূপ কিছু) দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা নিয়ে এগিয়ে চলেছে মানব ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতে নিরাপদে পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবে তার আগেও, দলের আবিষ্কার অন্য উপায়ে পরিশোধ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মানুষের লিথিয়াম স্তরগুলি পরিমাপ করে ভবিষ্যতে আলঝাইমার ঝুঁকির জন্য স্ক্রিন করা সম্ভব হতে পারে। এবং লিথিয়াম এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা সম্পর্কে এখনও অনেক রহস্য বাকি রয়েছে।
ইয়াঙ্কনার বলেছিলেন, “একজন স্নায়ুবিজ্ঞানী হিসাবে আমি মস্তিষ্কে লিথিয়ামের ফিজিওলজি অন্বেষণে আগ্রহী,” “আমি সন্দেহ করি যে আমরা খুব আকর্ষণীয় জীববিজ্ঞান কী হবে তার পৃষ্ঠটি কেবল আঁচড়েছি।”