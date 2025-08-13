আমাদের মুসলিম ব্রাদারহুডকে একটি সন্ত্রাসী অর্গ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। – মার্কো রুবিও | জেরুজালেম পোস্ট
যদিও এটি “কাজগুলিতে” ছিল, মার্কো রুবিও প্রক্রিয়াটিতে চ্যালেঞ্জগুলি উল্লেখ করেছিলেন, যেমন মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিটি শাখাকে স্বতন্ত্রভাবে মনোনীত করা।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় নেশনস (আসিয়ান) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা ও সম্পর্কিত বৈঠক চলাকালীন 10 জুলাই, 2025 সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের কনভেনশন সেন্টারে 58 তম অ্যাসোসিয়েশন (আসিয়ান) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা এবং সম্পর্কিত সভা চলাকালীন একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে অংশ নিয়েছেন।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্সের মাধ্যমে ম্যান্ডেল নাগগান/পুল)দ্বারামাইকেল স্টারপ্রস্তাবিত গল্পশিফা হাসপাতালের কাছে আল জাজিরা রিপোর্টার হিসাবে হামাস সন্ত্রাসবাদী দ্বিগুণ হামাস সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে ইস্রায়েলি সামরিকআগস্ট 11, 2025গাজান পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে দক্ষিণ সুদানের সাথে আলোচনায় ইস্রায়েলআগস্ট 12, 2025পেরুতে আবিষ্কার করা বিরল আনুষ্ঠানিক মাথাগুলি ‘মেঘের যোদ্ধাদের’ উপর আলোকপাত করেছেআগস্ট 8, 2025ইস্রায়েলের ডিআরআর -১ স্যাটেলাইটটি ৩ 36,০০০ কিমি কক্ষপথে পৌঁছেছে। পৃথিবীর উপরে, মিশন শুরুআগস্ট 11, 2025