আমাদের ম্যাগগট থেকে গবাদি পশুদের রক্ষা করতে টেক্সাস কারখানায় জীবাণুমুক্ত মাছিদের বংশবৃদ্ধি করতে
আমাদের ম্যাগগট থেকে গবাদি পশুদের রক্ষা করতে টেক্সাস কারখানায় জীবাণুমুক্ত মাছিদের বংশবৃদ্ধি করতে



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকোয় মাংস খাওয়ার ম্যাগগট থেকে আমেরিকান গবাদি পশুদের রক্ষা করার প্রয়াসে দক্ষিণ টেক্সাসের একটি কারখানায় হাজার হাজার জীবাণুমুক্ত উড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

মার্কিন কৃষি বিভাগ এই সপ্তাহে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম একটি “ধ্বংসাত্মক কীট”।

“এনডাব্লুএস যখন কোনও জীবন্ত প্রাণীর মাংসে লার্ভা (ম্যাগগটস) উড়ে যায়, তখন তারা প্রাণীর গুরুতর, প্রায়শই মারাত্মক ক্ষতি সৃষ্টি করে। এনডাব্লুএস প্রাণিসম্পদ, পোষা প্রাণী, বন্যজীবন, মাঝে মাঝে পাখি এবং বিরল ক্ষেত্রে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। এটি কেবল আমাদের পালক সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি নয়, তবে এটি আমাদের খাদ্য সরবরাহ ও আমাদের জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ।”

কারখানার নির্মাণের জন্য $ 750 মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং এটি সীমান্তের প্রায় 20 মাইল উত্তরে টেক্সাসের এডিনবার্গের বাইরে মুর এয়ার ফোর্স বেসে অবস্থিত।

ভার্জিনিয়া টেক স্টাডি দেখায় যে কুকুরগুলি আক্রমণাত্মক ল্যান্টনফ্লাই সনাক্ত করতে পারে

বিভিন্ন প্রজাতির মাছি 29 জুলাই, 2025 জুলাই, মেক্সিকো, সোনোরা স্টেটের হারমোসিলোতে নিলামের কলমের কাছে একটি ফাঁদে আটকে বসে। (এপি ফটো/ফার্নান্দো ল্লানো)

ইউএসডিএ বলেছে যে জীবাণুমুক্ত মাছিগুলি “বর্তমানে ম্যাগগটস” এর বিস্তার রোধ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়, এটি যোগ করে এটি এক বছরের মধ্যে বুনোতে উত্পাদন ও ছেড়ে দেওয়ার আশা করে।

ইউএসডিএর সেক্রেটারি ব্রুক রোলিনস বলেছেন, সরকার ঘোড়ার পিঠে লাগানো “টিক রাইডার্স” দ্বারা ট্র্যাপস এবং লুরেস, থেরাপিউটিক্স, সীমান্ত টহলগুলির মতো প্রযুক্তিতে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছে, পরজীবী এবং অন্যান্য সরঞ্জামগুলি স্নিগ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যা “এনডাব্লুএসের প্রতিক্রিয়া জানায় বা প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে”।

কাউবয়রা জুলাইয়ে উত্তর মেক্সিকোয়ের জামোরাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণিসম্পদ রফতানি করে এমন একটি পাল্লায় একটি পশুচিকিত্সক পরিদর্শন করার জন্য একটি গরুকে ধাক্কা দেয়। (এপি ফটো/ফার্নান্দো ল্লানো)

রোলিন্স যোগ করেছেন যে সীমান্তটি মেক্সিকো থেকে গবাদি পশু, ঘোড়া এবং বাইসন আমদানিতে বন্ধ থাকবে যতক্ষণ না পরজীবীটি পানামার কাছাকাছি ঠেলে দেওয়া হয়, যেখানে সেখানে জীবাণুমুক্ত উড়ে যাওয়ার মাধ্যমে গত বছরের শেষ অবধি এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

“ফার্ম সিকিউরিটি হ’ল জাতীয় সুরক্ষা,” রোলিনস এই সপ্তাহে টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটের সাথে অস্টিনের টেক্সাস স্টেট ক্যাপিটলের এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “সমস্ত আমেরিকানদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। তবে এটি অবশ্যই টেক্সাস এবং আমাদের সীমান্ত এবং প্রাণিসম্পদ উত্পাদনকারী রাষ্ট্রগুলি যা প্রতিদিনের প্রথম সারিতে রয়েছে।”

ব্রুক রোলিনস: খামার সুরক্ষা জাতীয় সুরক্ষা

প্রযুক্তিবিদরা জুলাইয়ে মেক্সিকোয়ের সোনোরা স্টেটের হারমোসিলোতে একটি গবাদি পশুর নিলামের নিকটে মাছিদের আকর্ষণ করার জন্য টোপ প্রস্তুত করে। (এপি ফটো/ফার্নান্দো ল্লানো)

পরজীবী মেক্সিকান গবাদি পশু শিল্পকে কঠোরভাবে আঘাত করেছে এবং মেক্সিকোয়ের কৃষি মন্ত্রক বলেছে যে সমস্যাটি প্রশমিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

আমেরিকান গবাদি পশু শিল্পে নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্মটি একটি সমস্যা ছিল যতক্ষণ না এটি 1970 এর দশকে জীবাণুমুক্ত মাছিদের প্রজননের মাধ্যমে মূলত নির্মূল করা হয় এবং পরে কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

