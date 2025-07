আমাদের, রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য নতুন পদ্ধতির অন্বেষণ করছে – রুবিও

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ায় রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সাথে তার বৈঠকের পর ইউক্রেনের শান্তির প্রতি নতুন পদ্ধতির পরীক্ষা করা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া।

“আমি মনে করি এটি একটি নতুন এবং ভিন্ন পদ্ধতির,” রুবিও কুয়ালালামপুরের সাংবাদিকদের বলেন, যেখানে উভয় নেতা আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামের পাশে 50 মিনিটের বৈঠক করেছিলেন।

“আমি এটিকে এমন কিছু হিসাবে চিহ্নিত করব না যা শান্তির গ্যারান্টি দেয়, তবে এটি এমন একটি ধারণা যা আমি রাষ্ট্রপতির কাছে ফিরিয়ে নেব,” তিনি বলেছিলেন।

বিশদ প্রকাশ না করে রুবিও বলেছিলেন যে চলমান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে উভয় পক্ষই সম্ভাব্য রোডম্যাপের বিষয়ে ধারণা বিনিময় করেছে, যা এর চতুর্থ বছরে প্রসারিত হয়েছে।

তিনি রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে “হতাশ ও হতাশ” হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা তিনি রাশিয়ার কোনও সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নমনীয়তার অভাব হিসাবে দেখছেন।

রুবিও বলেছিলেন, “আমাদের এই দ্বন্দ্ব কীভাবে উপসংহারে আসতে পারে সে সম্পর্কে একটি রোডম্যাপ এগিয়ে চলেছে।

The meeting marks the second in-person encounter between Rubio and Lavrov since Rubio took office, following their first face-to-face in Riyadh, Saudi Arabia, earlier this year.

পেন্টাগন স্টকপাইল রিভিউসকে দায়ী করার পরে ইউক্রেনের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্রের চালান পুনরায় শুরু করার সাথে সাথে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলি এসেছে – ইউক্রেনে একটি পদক্ষেপ স্বাগত জানানো হয়েছে তবে রাশিয়ায় উদ্বেগের সাথে মিলিত হয়েছে, যা ইউক্রেন জুড়ে তার বিমান হামলা আরও তীব্র করে চলেছে।

ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা সত্ত্বেও, রুবিওর মন্তব্যগুলি কূটনৈতিক ভঙ্গিতে একটি সম্ভাব্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, এমনকি রাশিয়া ইউক্রেনে অব্যাহত আগ্রাসনের জন্য পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলির অধীনে এবং তদন্তের কারণে।

রাশিয়ার নিকটতম কৌশলগত অংশীদার চীনকে রাশিয়ার সামরিক-শিল্প খাতকে যুদ্ধের প্রচেষ্টা পুনরায় ও রিয়ার করতে সক্ষম করার জন্য এবং যুদ্ধের প্রচেষ্টা বজায় রাখতে সক্ষম করার অভিযোগে ট্রাম্প প্রশাসনকে অভিযুক্ত করার সাথে সাথে বৃহস্পতিবার আলোচনা মার্কিন-রাশিয়া সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান একটি পটভূমির বিরুদ্ধেও হয়েছিল।

মার্কিন কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে চীনা উপাদান এবং প্রযুক্তি রাশিয়াকে তার অস্ত্রের মজুদ পুনরায় পূরণ করতে সহায়তা করছে।

আসিয়ান ফোরামে, রুবিও ইন্দো-প্যাসিফিকের সাথে জড়িত থাকার বিষয়ে আমেরিকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছিল তবে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে প্রশাসনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ সহ বিশ্বব্যাপী সুরক্ষা হুমকিতে রয়ে গেছে।

রুবিও দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় মন্ত্রীদের বলেন, “বাস্তবতা হ’ল এই শতাব্দী এবং পরবর্তী 50 বছরের গল্পটি এখানে মূলত এই অঞ্চলে লেখা হবে, তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা ইউক্রেন সহ অন্য কোথাও সংকটগুলিতে মনোনিবেশ হারাতে পারি,” রুবিও দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় মন্ত্রীদের বলেছেন।

সাইড আলোচনায় প্রদর্শিত আসিয়ান রাজ্যগুলিতে বাণিজ্য উত্তেজনা এবং মার্কিন শুল্ক বাড়ানোর সময়, রুবিওর কেন্দ্রীয় বার্তা, বিশেষত লাভ্রভের সাথে তাঁর আলোচনায়, ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসানের বিকল্পগুলি অন্বেষণ করার জন্য কূটনৈতিক ধাক্কা ছিল।

রুবিও বলেছিলেন, “শান্তির দ্বার বন্ধ নেই, তবে এর জন্য কল্পনা, প্রতিশ্রুতি এবং সমস্ত দিক থেকে আপস করার জন্য একটি সত্যিকারের ইচ্ছার প্রয়োজন হবে,” রুবিও বলেছিলেন।