আমাদের রাষ্ট্রদূত বলেছেন, পুতিন ট্রাম্প সামিটের অংশ হিসাবে ইউক্রেনের সুরক্ষায় সম্মত হন

বিশেষ মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ বলেছেন যে রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলনে সম্মত হন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসাবে ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা আদেশের অনুরূপ সুরক্ষা গ্যারান্টি দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য।
“আমরা নিম্নলিখিত ছাড়টি জিততে সক্ষম হয়েছি: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অনুচ্ছেদের ৫ টির মতো সুরক্ষা দিতে পারে, যা ইউক্রেন ন্যাটোতে থাকতে চায় এমন আসল কারণগুলির মধ্যে একটি,” তিনি সিএনএন-এর ইউনিয়নের স্টেট অফ দ্য ইউনিয়নে বলেছিলেন।
মিঃ উইটকফ বলেছিলেন যে তিনি প্রথমবারের মতো মিঃ পুতিনকে এতে সম্মত হন।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কির সাথে ব্রাসেলসে একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, “আমরা ইউক্রেনের জন্য 5-এর মতো সুরক্ষার গ্যারান্টিতে অবদান রাখতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইচ্ছুককে স্বাগত জানাই, এবং ‘ইচ্ছুক জোটের জোট’-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ-তার ভাগ করার জন্য প্রস্তুত”।
মিঃ উইটকফ, আলাস্কায় শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনে যা আলোচনা করা হয়েছিল তার প্রথম কিছু বিবরণ দিয়ে বলেছেন, উভয় পক্ষই “শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টিতে সম্মত হয়েছিল যে আমি গেম-চেঞ্জিং হিসাবে বর্ণনা করব”।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে রাশিয়া বলেছিলেন যে এটি ইউক্রেনের কোনও অতিরিক্ত অঞ্চল অনুসরণ না করার আইনী প্রতিশ্রুতি দেবে।
মিঃ জেলেনস্কি সাম্প্রতিক সংকেতগুলির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন যে ওয়াশিংটন ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি সমর্থন করতে ইচ্ছুক, তবে তিনি বলেছেন যে বিবরণগুলি অস্পষ্ট থেকে যায়।
“এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমেরিকা ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য ইউরোপের সাথে কাজ করতে সম্মত হয়,” তিনি বলেছিলেন।
“তবে এটি কীভাবে কাজ করবে, এবং আমেরিকার ভূমিকা কী হবে, ইউরোপের ভূমিকা হবে এবং ইইউ কী করতে পারে এবং এটি আমাদের মূল কাজ, আমাদের ন্যাটোর অনুচ্ছেদের ৫ অনুচ্ছেদের মতো অনুশীলনে কাজ করার জন্য আমাদের সুরক্ষা প্রয়োজন, এবং আমরা সুরক্ষা গ্যারান্টির অংশ হিসাবে বিবেচনা করি।”
মিঃ উইটকফ মিঃ ট্রাম্পের রাশিয়ার প্রতি তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি সম্মত হওয়ার জন্য তার চাপ ত্যাগ করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি একটি শান্তি চুক্তির দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন কারণ এত অগ্রগতি হয়েছিল।
“আমরা শান্তি চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত বিষয়কে কভার করেছি,” মিঃ উইটকফ ব্যাখ্যা না করেই বলেছিলেন।
তিনি বলেন, “আমরা যেভাবে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর কথা ভাবছেন তাতে আমরা কিছুটা সংযম দেখতে শুরু করেছি।”
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, মিঃ ট্রাম্প মিঃ পুতিনের সাথে দেখা করার আগে সতর্ক করেছিলেন, তারা যদি যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হন তবে “অতিরিক্ত পরিণতি” হবে। তবে মিঃ রুবিও বলেছিলেন যে ইউক্রেন যখন আলোচনায় ছিল না তখন কোনও যুদ্ধের বিষয়ে কোনও ধরণের চুক্তি হবে না।
“এখন, শেষ পর্যন্ত, যদি কোনও শান্তি চুক্তি না হয়, যদি এই যুদ্ধের শেষ না হয় তবে রাষ্ট্রপতি পরিষ্কার হয়ে গেছেন, এর পরিণতি হতে চলেছে,” মিঃ রুবিও এবিসিতে বলেছিলেন।
“তবে আমরা এটি এড়ানোর চেষ্টা করছি। এবং আমরা এই পরিণতিগুলি এড়াতে যেভাবে চেষ্টা করছি তা হ’ল আরও ভাল পরিণতি, যা শান্তি, শত্রুতার সমাপ্তি” “
মিঃ রুবিও, যিনি মিঃ ট্রাম্পের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাও বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেননি যে রাশিয়ার বিষয়ে নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করা মিঃ পুতিনকে যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করতে বাধ্য করবে, উল্লেখ করে যে এই দ্বিতীয়টি টেবিলের বাইরে ছিল না তবে “এই সংঘাতের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় একটি সম্পূর্ণ শান্তি চুক্তির মাধ্যমে”।
মিঃ রুবিও এনবিসিতে বলেছেন, “আপনি যে মুহুর্তে নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি ইস্যু করবেন, সেগুলি টেবিলে নিয়ে যাওয়ার আপনার দক্ষতা, তাদের টেবিলে আনার আমাদের দক্ষতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবে,” মিঃ রুবিও এনবিসিতে বলেছিলেন।
তিনি আরও বলেছিলেন, “আমরা একটি শান্তি চুক্তির প্রবণতায় নেই” এবং সেখানে পৌঁছানো সহজ হবে না এবং অনেক বেশি কাজ করবে।
মিঃ রুবিও বলেছিলেন, “আমরা এই অর্থে অগ্রগতি করেছি যে আমরা চুক্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছি, তবে সেখানে মতবিরোধের কিছু বড় ক্ষেত্র রয়ে গেছে।