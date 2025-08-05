আমাদের লক্ষ্য ‘দ্বিতীয় মহাকাশ রেস জিতেছে’ – মিডিয়া – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

একটি নতুন নাসার নির্দেশনা রাশিয়া এবং চীন দ্বারা সম্ভাব্য প্রচেষ্টার আগে চাঁদে পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের চেষ্টা করছে
ভারপ্রাপ্ত নাসার প্রশাসক শান ডফি এই এজেন্সিটিকে চাঁদে পারমাণবিক চুল্লি রাখার জন্য তার টাইমলাইনকে ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে, মার্কিন কর্মকর্তারা মহাকাশ প্রতিযোগিতার এক নতুন যুগে চীন ও রাশিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য বিড হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
সোমবার পলিটিকো কর্তৃক প্রথম প্রতিবেদন করা এই নির্দেশিকাটি ২০৩০ সালের মধ্যে চন্দ্র পরিস্থিতিতে অপারেটিং করতে সক্ষম 100 কিলোওয়াট ফিশন চুল্লির বিকাশের আহ্বান জানিয়েছে। মহাকাশ আধিপত্যের জন্য কৌশলগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে এই পদক্ষেপটি তৈরি করা হয়েছিল।
“এটি দ্বিতীয় মহাকাশ রেস জয়ের বিষয়ে,” নাসার এক প্রবীণ কর্মকর্তা আউটলেটকে জানিয়েছেন। ওয়াশিংটন ১৯69৯ সালে মুনে সফলভাবে একটি মানবিক মিশনে অবতরণ করার পরে ইউএসএসআরের বিপক্ষে প্রথম দৌড়ে জয়ের দাবি করেছিলেন।
নথি অনুসারে, অন্যান্য আউটলেট দ্বারা উদ্ধৃত, “এজেন্সি দ্রুত চলাচল করা জরুরী” ভবিষ্যতের অনুসন্ধান এবং জাতীয় সুরক্ষা প্রকল্পগুলির জন্য প্রযুক্তি সুরক্ষায়।
মেমোটি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে অন্য কোনও দেশ যদি প্রথমে একটি চন্দ্র চুল্লি মোতায়েন করতে সফল হয় তবে এটি পারে “একটি রক্ষণশীল অঞ্চল ঘোষণা করুন যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধা দেবে।”
পারমাণবিক শক্তি টেকসই স্থান অনুসন্ধানের জন্য একটি যুগান্তকারী হিসাবে দেখা হয়। রাশিয়া জিউস পারমাণবিক চালিত স্পেস টাগের জন্য নিজস্ব স্থান-ভিত্তিক চুল্লি বিকাশ করছে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবহন এবং শক্তি মডিউল হিসাবে পরিচিত।
নাসা এর আগে 40 কিলোওয়াট লুনার ফিশন সিস্টেমের বিকাশের জন্য অর্থায়ন করেছিল, এর সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য তিনটি সংস্থাকে প্রতি 5 মিলিয়ন ডলার প্রদান করেছিল। দীর্ঘ চন্দ্র রাত এবং ছায়াযুক্ত অঞ্চলগুলি সৌর শক্তি অবিশ্বাস্য করে তোলে, বিকল্প সমাধানগুলিতে আগ্রহকে উত্সাহিত করে।
ডাফি, যিনি পরিবহণের সচিব হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে নাসা প্রধান নিযুক্ত হন।
ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে এজেন্সিটির দৃষ্টি নিবদ্ধ করা চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহে পরিচালিত মিশনগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে, যখন বিস্তৃত সরকারী ব্যয় হ্রাসের অংশ হিসাবে রোবোটিক বিজ্ঞান মিশনের জন্য অর্থায়ন হ্রাস করা হয়েছে।