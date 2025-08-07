শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টধর্মের আগমন অনেক দূর ফিরে যায়। প্রেরিত সেন্ট থমাস কি শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত গিয়েছিলেন? তিনি প্রথম শতাব্দীতে ভারতে এটি করেছিলেন, তবে তিনি আসলে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছেন কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন। যদি এই প্রাথমিক যোগাযোগটি রহস্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তবে কিছু প্রমাণ রয়েছে যে 5 ম এবং 6th ষ্ঠ শতাব্দীতে শ্রীলঙ্কায় নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টানদের সম্প্রদায়গুলি।
কসমাস ইন্ডিকোপিল্টস নামটি ব্যাপকভাবে জানা যাবে না, তবে এই বণিক তার মধ্যে এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছেন খ্রিস্টান টোগোগ্রাফি (সার্কা 550)। এই পরিস্থিতিগত প্রমাণগুলি 1912 সালে একটি গ্রানাইট স্তম্ভের খণ্ডে খোদাই করা ক্রস আবিষ্কার দ্বারা আরও সংশ্লেষিত হয়েছিল, যা 5 ম বা 6th ষ্ঠ শতাব্দীরও তারিখের জন্যও ভাবা হয়। উনিশ শতকে একটি বিশাল লাফিয়ে খ্রিস্টানরা শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার 12.6 শতাংশ গঠন করেছিলেন (1891 আদমশুমারি)। একবিংশ শতাব্দীতে, শতাংশটি কিছুটা হ্রাস পেয়ে 7.4 শতাংশে (2012 আদমশুমারি)।
আমাদের লেডি অফ লঙ্কার বেসিলিকা নির্মাণের আগে, একই সাইটে লর্ডস গ্রোটোর প্রতিরূপ সহ অনেক ছোট গির্জা থাকত। ডাব্লুডব্লিউআইআইয়ের সময়, কলম্বোর আর্চবিশপ, জিন-মেরি ম্যাসন আশঙ্কা করেছিলেন যে সিলোন (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) সংঘাতের সাথে জড়িত থাকার ফলে ব্যাপক ধ্বংসের মুখোমুখি হতে পারে এবং দেশটি বাঁচানো হলে বেসিলিকা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ব্রত অনুসারে সত্য, নির্মাণ কাজ 1948 সালে শুরু হয়েছিল এবং 1950 সালে বেসিলিকার মূল ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। চব্বিশ বছর পরে, 1974 সালে, নির্মাণটি শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছিল এবং বেসিলিকা সরকারী পবিত্রতা পেয়েছিল।
বেসিলিকার জন্য যে নকশাটি নির্বাচিত হয়েছিল তা হ’ল সিংহলি এবং পশ্চিমা সংবেদনশীলতার মিশ্রণ, বিশেষত স্থানীয় জনগণের সাথে অনুরণনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। লঙ্কার আওয়ার লেডির বেসিলিকার প্রতিটি পাশে একটি আইল সহ একটি প্রথাগত কেন্দ্রীয় নাভ রয়েছে। সুদূর প্রান্তে, বেদীটি আধা-বৃত্তাকার এপিএসইতে অবস্থিত, যা গীর্জার জন্য পশ্চিমা স্থাপত্য ক্যাননের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বেসিলিকা সম্পর্কে যা অস্বাভাবিক তা হ’ল প্রশস্ত বারান্দাগুলির উপস্থিতি যা বিল্ডিংয়ের মধ্যে পবিত্র স্থান এবং ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ স্থানগুলির মধ্যে একটি সীমিত স্থান গঠন করে। ছাদরেখায় স্পষ্টত vils তিহ্যবাহী শ্রীলঙ্কার ভবনগুলির নকশাকে আয়না দেয় এমন সুস্পষ্ট ইভগুলিও রয়েছে।
আমাদের লেডি অফ লঙ্কার বেসিলিকার একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হ’ল এর ক্রুশফর্ম বেস, যা উপরে থেকে দেখা গেলে বিশেষত সুস্পষ্ট। বিল্ডিংয়ের আকারটি পার্কের ঘন গাছের সাথে এটি অবস্থিত যেখানে এটি অবস্থিত। এই পার্কের আকার প্রায় 25 হেক্টর (62 একর), যা এই সাইটটি কলম্বোর উপকণ্ঠে রয়েছে তা বিবেচনা করে যথেষ্ট যথেষ্ট।