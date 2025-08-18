আমাদের শিল্প কৌশল পুনর্বিবেচনা

করাচি:
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সুরক্ষাবাদী বাণিজ্য এজেন্ডার পুনরায় উত্থানের ফলে আবারও বিশ্ব বাজারকে আলোড়িত করেছে-এবার একটি বজ্রপাতের সাথে। এক ঝাঁকুনির পদক্ষেপে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি, এখন প্রতিশোধ নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন, টেক্সটাইল এবং অটো উপাদান থেকে শুরু করে ফার্মাসিউটিক্যালস এবং খাদ্য পণ্য পর্যন্ত মূল ভারতীয় রফতানিতে 50% শুল্ক আরোপ করেছেন।
ন্যায্যতা? রাশিয়ার সাথে ভারতের সম্প্রসারণ বাণিজ্য এবং ট্রাম্প শিবিরকে “বাণিজ্য সুবিধার অন্যায় হেরফের” বলে। এই পদক্ষেপটি বাজার জুড়ে কাঁপুনি সৃষ্টি করেছে।
যদিও ভারতের উপর প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরিমাণযোগ্য, বিশ্লেষকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানিতে% ০% পর্যন্ত ড্রপ এবং জিডিপিতে সম্ভাব্য ০.৯-শতাংশ-পয়েন্ট-পয়েন্ট হিট প্রকল্পের ফলে এই অঞ্চল জুড়ে রিপল প্রভাবগুলি আরও বেশি সংখ্যক। পাকিস্তানের জন্য, উন্নয়নটি একটি কৌতূহলী প্যারাডক্স তৈরি করেছে: জড়তার স্তরগুলির নীচে সমাহিত একটি সম্ভাব্য কৌশলগত উদ্বোধন।
আসুন আমরা পরিষ্কার হয়ে যাই, পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য অংশীদার হিসাবে ভারতকে প্রতিস্থাপন করার মতো অবস্থানে নেই। এখন নয়, এবং শীঘ্রই কোনও সময় নয়। আমাদের রফতানির পরিমাণ বিনয়ী, আমাদের নীতিমালার পরিবেশ বেমানান এবং আমাদের উত্পাদন ক্ষমতা, বিশেষত মান-সংযোজনযুক্ত পণ্যগুলিতে, স্বচ্ছলভাবে রয়েছে। তবে এগুলির মতো মুহুর্তগুলি দৈত্যদের প্রতিস্থাপনের বিষয়ে নয়, তারা ফাঁকগুলি পূরণ করা, কুলুঙ্গি ক্যাপচার এবং একটি বার্তা পাঠানোর বিষয়ে: পাকিস্তান কথোপকথনে ফিরে এসেছে।
এটি বিবেচনা করুন – যখন ট্রাম্প 2019 সালে ভারতীয় বাসমতীর উপর 25% শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তখন পাকিস্তানি রফতানিকারীরা মার্কিন আদেশে একটি প্রান্তিক কিন্তু পরিমাপযোগ্য বাম্প দেখেছিলেন। এখন 50% শুল্কের সাথে, ভারতীয় পণ্যগুলির দামের প্রতিযোগিতা মারাত্মকভাবে ধোঁয়াটে থাকবে। এটি পাকিস্তানি পোশাক, চামড়ার পণ্য, চাল, অস্ত্রোপচার যন্ত্র এবং এমনকি ক্রীড়া সামগ্রীর জন্য একটি উইন্ডো উন্মুক্ত করে এমন বাজারগুলিতে প্রবেশের জন্য যা এখন তাদের সোর্সিং সম্পর্কের বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারে।
কিন্তু সুযোগ নিজেকে রূপান্তর করে না। আসল প্রশ্নটি হ’ল: পাকিস্তান কি সরে যাবে? এটি করার জন্য, এটি অবশ্যই প্রথমে অভ্যন্তরীণ দেখতে হবে। ব্যবসা করার উচ্চ ব্যয়, অনিয়মিত শক্তি সরবরাহ, ফেরতগুলিতে বিলম্ব এবং আমলাতান্ত্রিক বাধা রফতানির সম্ভাবনা দম বন্ধ করে চলেছে। যদিও বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মতো আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা অগ্রাধিকারমূলক শুল্ক অর্জন করেছে এবং লজিস্টিক দক্ষতা অর্জন করেছে, পাকিস্তান একটি পুরানো বাণিজ্য প্লেবুকের মধ্যে ধরা পড়েছে। আমাদের অবশ্যই এটি সম্পর্কে কিছু করতে হবে এবং এটি দ্রুত করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, উচ্চ-স্তরের বাণিজ্য কূটনীতির জন্য জরুরি প্রয়োজন। পাকিস্তান ওয়াশিংটনের দরজায় কড়া নাড়তে হবে, সহায়তার অনুরোধের সাথে নয়, বাজারের অ্যাক্সেসের প্রস্তাব দিয়ে। আমাদের অবশ্যই জিএসপি সুবিধাগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য চাপ দিতে হবে বা এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয় খাত-নির্দিষ্ট কাঠামো অন্বেষণ করতে হবে। যুক্তিটি সহজ: ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের ফলে পাকিস্তান নির্ভরযোগ্যতা, ক্ষমতা এবং ভূ -রাজনৈতিক প্রান্তিককরণ সরবরাহ করতে পারে।
তৃতীয়ত, রফতানিকারীদের নিজেরাই আপগ্রেড করতে হবে। আমেরিকান ক্রেতারা আর কেবল দামের দিকে তাকান না; তারা পরিবেশগত সম্মতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং ধারাবাহিকতার দিকে তাকিয়ে আছেন। এই সময়টি আমাদের শিল্পগুলি কেবল অপটিক্সের জন্য নয় দীর্ঘমেয়াদী বেঁচে থাকার জন্য খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আমাদের আইএসও-প্রত্যয়িত কারখানা, স্বচ্ছ শ্রম অনুশীলন এবং স্কেলযোগ্য সিস্টেমগুলির প্রয়োজন। এই আপগ্রেডগুলি ছাড়া, সুযোগের এই উইন্ডোটি ট্যাপ করা কঠিন হবে।
শুল্ক বিঘ্ন এক-অফ নয়। এটি ভারত ও চীনে অতিরিক্ত কনসেন্ট্রেশন থেকে দূরে এবং বৈচিত্র্যের দিকে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য প্রবাহের গভীর পরিবর্তনের সংকেত। যদি পাকিস্তান নিজেই বুদ্ধিমানের সাথে অবস্থান করে তবে এটি কেবল আদেশ অর্জনের জন্য নয়, মৌলিকভাবে তার রফতানি মানচিত্রটি পুনরায় সাজানোর জন্য এই শিফটটি চালাতে পারে।
এবং তবুও, ঝুঁকি আছে। একটি গভীর মার্কিন-ভারত বাণিজ্য দ্বন্দ্ব নয়াদিল্লিকে চীন বা ব্রিকস ব্লকের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সারিবদ্ধ করতে উস্কে দিতে পারে। এটি আঞ্চলিক বাণিজ্য করিডোরগুলি পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং পাকিস্তানকে আরও বিচ্ছিন্ন করতে পারে যদি না এটি একটি স্মার্ট কূটনৈতিক হাত না খায়। তদুপরি, যদি পাকিস্তান ধীর থেকে যায়, তবে শূন্যতা আরও ভাল লজিস্টিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ব্যবস্থায় দ্রুত গতিশীল দেশগুলি পূরণ করবে।
তো, পাকিস্তান কী করা উচিত?
1-লঞ্চ একটি “বাণিজ্য সুযোগ 2025” কৌশল মার্কিন-ভিত্তিক রফতানিতে ফোকাস করে। প্রস্তুতি মূল্যায়নের জন্য টেক্সটাইল, চামড়া এবং ভাত রফতানিকারীদের সাথে 2-হোল্ড জরুরী পরামর্শ। ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্ক এবং হিউস্টনে 3-মোবাইলাইজ দূতাবাস এবং বাণিজ্য মিশনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ক্রেতাদের সাথে বাণিজ্যিক সংলাপ খোলার জন্য। 4-ফাইনস ফান্ডামেন্টালস-শক্তি, রসদ, কর এবং শুল্ক। 5-বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেক্টরগুলির জন্য একটি স্বল্প-মেয়াদী রফতানি প্রণোদনা প্যাকেজ তৈরি করুন।
এটি ভারতকে মারধর করার বিষয়ে নয়। এটি উপস্থিত থাকার বিষয়ে যখন পৃথিবী তার সোর্সিং ডেকগুলি পুনর্বিবেচনা করছে। প্রতিটি বাণিজ্য চক্রের এমন বিঘ্নের মুহুর্ত থাকে যা চটজলদিদের পুরষ্কার দেয়। পাকিস্তানের একবারের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় থাকার সুযোগ রয়েছে – যদি কেবল এটির অভিনয়ের দূরদৃষ্টি থাকে।
ট্রাম্পের শুল্ক ভারতের মাথাব্যথা হতে পারে তবে তারা পাকিস্তানের অতিরিক্ত জাগ্রত কল হতে পারে। একমাত্র প্রশ্ন: আমরা কি এটি শুনতে যথেষ্ট সতর্ক?
লেখক একজন সিনিয়র ব্যাংকার এবং অর্থনীতি শেখায়