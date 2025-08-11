আমাদের সন্তান একটি মৌমাছি দ্বারা স্তব্ধ ছিল। এরপরে যা ঘটেছিল তা আপনাকে হতবাক করবে – এবং আমাদের পরিবার কখনই পুনরুদ্ধার করতে পারে না

তার 12 বছর বয়সী কন্যাকে মৌমাছির দ্বারা আঘাত করা এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে চিকিত্সা কর্মীদের দ্বারা শিশু সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে কুইন্সল্যান্ডের এক উগ্র মাকে জানানো হয়েছে।
অ্যালোনা লাহনের কন্যার মৌমাছির স্টিংয়ের খারাপ প্রতিক্রিয়া ছিল এবং চিকিত্সার জন্য সানশাইন কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে হেলিকপ্টার ড্যাশের পরে ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।
অগ্নিপরীক্ষার পরে, মিস লাহান বলেছিলেন যে আইসিইউর কর্মী সদস্য কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের রিপোর্ট করার পরে তারা তদন্তাধীন রয়েছে তা জানতে তার পরিবার বাড়িতে পৌঁছেছে।
‘হাসপাতালে ছয় দিন থেকে বাড়ি পৌঁছানোর আধা ঘণ্টার মধ্যে, সুপার স্ট্রেস এবং কোনও ঘুম নেই, স্বামীর শিশু নিরাপত্তার কাছ থেকে একটি কল ছিল,’ মিসেস লাহান প্রকাশ করেছিলেন।
‘তারা আমাদের সন্তানের কল্যাণ এবং সুরক্ষা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিল। তারা বলেছিল যে তারা এখন আসছে এবং কোনও উত্তরের জন্য নেবেন না।
‘আমাকে বসে আমার গুরুতর অসুস্থ বাচ্চাকে বলতে হয়েছিল যে লোকেরা মমি ও বাবা ভাল বাবা -মা কিনা তা নির্ধারণ করতে আসছে।’
নাটকটি শুরু হয়েছিল যখন এমএস লাহনের কন্যা স্টুংয়ের পরে ঘাড়ের ব্যথার অভিযোগ করেছিল।
কিছু দিনের মধ্যে, মেয়েটির অবস্থা খুব দ্রুত অবনতি ঘটে যখন সে অলস হয়ে যায় এবং সঠিকভাবে খেতে অক্ষম হয়।
‘আমরা সকাল সাড়ে ৩ টায় জিম্পিতে জরুরী অবস্থানে উপস্থাপন করেছি। তিনি লম্পট এবং প্রাণহীন ছিলেন, ‘মেস লাহান সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন।
চিকিত্সকরা নির্ধারণ করেছেন যে অল্প বয়সী মেয়েটি ডায়াবেটিসের একটি বিপজ্জনক জটিলতা কেটোসিডোসিসে ভুগছিলেন এবং জরুরী যত্নের জন্য তাকে লাইফফ্লাইটে সানশাইন কোস্ট ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
‘তাকে আইসিইউতে চাকা করা হয়েছিল যেখানে ছয় কর্মী অপেক্ষা করছিলেন,’ মিসেস লাহান বলেছিলেন।
‘এখানে প্রতি ঘণ্টায় রক্তের চেক, নিয়মিত ভিটামিন, নার্স ইন এবং আউট, আইভিএসে সামঞ্জস্য ছিল।
‘আমি তার হাত ধরলাম, চুল স্ট্রোক করলাম এবং কানে ফিসফিস করে বললাম আমি তাকে কতটা ভালবাসি।
‘প্রচুর প্রশ্ন ছিল – আমরা কোথায় থাকি? সে কতক্ষণ অসুস্থ ছিল? লক্ষণগুলি কখন শুরু হয়েছিল? ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস।
‘আমি কখনও কেটোসিডোসিসের কথা শুনিনি, (যা) উচ্চ রক্তের গ্লুকোজ এবং ডায়াবেটিসের লক্ষণ।
‘তবে পিছনে ফিরে তাকালে, লক্ষণগুলি ছিল – মৌমাছির স্টিং এবং দ্রুত হ্রাসের পরে গত কয়েক দিন বাদে আসলে কিছুই স্পষ্ট নয়’ ‘
বলার পরে তার মেয়ে ডায়াবেটিসে ভুগছে এবং বলেছিল যে ‘কোনও নিরাময় নেই,’ মিসেস লাহন তার মেয়ের কাছ থেকে এই সংবাদটি রাখার জন্য বলেছিলেন।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য, আমি এটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য বলেছিলাম (এবং) আমরা একবারে এটি এক ধাপ নেব,’ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
‘আমি নির্ণয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেছি, এই পর্যায়ে কোনও চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিল না। আমি ভাল সাড়া দেওয়ার সাথে সাথে আমি কর্মীদের তাকে আইভিএসে আরও দীর্ঘ রাখতে বলেছিলাম।
‘আমি ইনসুলিন ব্যতীত অন্য বিকল্প চিকিত্সার বিকল্প সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি এবং প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে কোনও সংশ্লিষ্ট মায়ের উচিত।’
মিসেস লাহন বলেছেন যে তিনি সবেমাত্র ঘুমিয়েছিলেন, শর্তটি নিয়ে গবেষণা করে রাত কাটিয়েছিলেন এবং তাদের কন্যাকে আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করার সময় স্বস্তি পেয়েছিলেন
তবে তিনি বলেছিলেন যে এই মেজাজটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল যখন তাকে ওয়ার্ড কর্মীদের সাথে ডিল করতে হয়েছিল যারা পরিবারের বিকল্প জীবনযাত্রার পছন্দগুলি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।
তিনি বলেন, ‘মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল – আমাদের হোম স্কুলিং, ফার্ম লাইফ এবং সামাজিকীকরণের বিষয়ে প্রচুর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল,’ তিনি বলেছিলেন। ‘আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম।
‘আমাদের একাধিক চিকিত্সক এবং নার্স, ডায়াবেটিস শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, পুষ্টিবিদরা দেখেছিলেন – আমাদের ঘরটি ছিল মানুষের একটি ঘূর্ণায়মান দরজা।
‘আমি আমার জীবনে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে একটি হ’ল আমার অ-ওষুধযুক্ত “খাঁটি” কন্যাকে একটি ইনসুলিন সুই দেওয়া।
‘আমি যাকে “শো ব্যাগ” বলি এবং আমাদের এই রোগটি “পরিচালনা” করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং তথ্য সহ একটি ব্যাকপ্যাক দেওয়া হয়েছিল।’
মিসেস লাহান দাবি করেছেন যে বাড়িতে পৌঁছানোর কয়েক মিনিট পরে তারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিল।
‘তারা বলেছিল যে সন্তানের নিরাপত্তা একটি অগ্রাধিকার ছিল এবং তার ঝুঁকিতে ছিল,’ মিসেস লাহান বলেছিলেন।
‘আমাদের কাছে ফ্রিজে ইনসুলিন রাখার সময়ও ছিল না।’
মিসেস লাহান বলেছিলেন যে তিনি তার মেয়েকে অপ্রত্যাশিত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করতে বাধ্য হয়েছিল, তিনি ‘আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং সত্য কথা বলতে’ গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করেছিলেন।
তিনি বলেন, ‘আধা ঘন্টা আমাদের জীবনযাত্রা, হোম-স্কুল, খাবার, বাড়ি এবং ক্যারিয়ারের আশেপাশে তীব্র আলোচনা এবং প্রশ্নগুলির পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে মামলাটি আর যাবে না,’ তিনি বলেছিলেন।
যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে কেন তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে, তখন তিনি আইসিইউতে একজন মেডিকেল কর্মী শিখতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তাদের বিকল্প স্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাদের জানিয়েছিলেন।
তিনি পোস্ট করেছেন, ‘যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমাদের পতাকাঙ্কিত করা হয়েছে, তখন আমাদের জানানো হয়েছিল যে হাসপাতালে কারও দ্বারা উদ্বেগ রয়েছে যে আমরা ওষুধটি পরিচালনা করব না, কেন আমরা ওষুধটি পরিচালনা করব না তা ঠিক জানেন না।’
‘একজন ব্যক্তি আমাদের আইসিইউ থেকে জানিয়েছিলেন।’
এক সপ্তাহ পরে, তিনি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ক্ষমা চাইতে এবং ‘জিনিসগুলি আরও ভাল করা যেতে পারে’ স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য একটি ফোন কল পেয়েছিলেন।
তার কন্যা এখন সুস্থ হয়ে উঠছে, তবে মিসেস লাহান বলেছিলেন যে অভিজ্ঞতাটি তার ঝাঁকুনি ছেড়ে গেছে এবং কীভাবে পরিবারকে চিকিত্সা সংকটে আচরণ করা হয় তার পরিবর্তনের পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমি কেবল একই পরিস্থিতিতে অন্যান্য পিতামাতাকে কল্পনা করতে পারি, স্পষ্টতই বা কম বয়সী নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল রয়েছে।’
‘সিস্টেমটি খুব স্পষ্টভাবে ত্রুটিযুক্ত।
‘হাসপাতালে আরও জিজ্ঞাসাবাদ আমাকে আবিষ্কার করতে পরিচালিত করেছিল যে একজন ব্যক্তি আপনাকে শিশু সুরক্ষার কাছে প্রতিবেদন করতে পারে, এবং শিশু সুরক্ষা “আছে” কাজ করতে।
‘আমার হাসপাতালের অভিজ্ঞতাটি একটি টক নোটে শেষ হয়েছে, আমি আমাদের কাছে উপলব্ধ অনেক কর্মী এবং পরিষেবার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।’
ডেইলি মেল মন্তব্য করার জন্য সানশাইন কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল এবং কুইন্সল্যান্ড হেলথের সাথে যোগাযোগ করেছে।