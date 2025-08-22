আমাদের সাম্প্রদায়িক শোক থেকে উঠার জন্য একটি আমন্ত্রণ – সূত্র জার্নাল

না’আমা তার নিবন্ধ সম্পর্কে কথা দেখুন!
না’আমা লেভিটজ আবেদন করুন উত্তর আমেরিকার শালম হার্টম্যান ইনস্টিটিউটে ওয়েলস্প্রিং ক্যাম্প এবং পরীক্ষামূলক শিক্ষার উদ্যোগের পরিচালক।
October ই অক্টোবর, ২০২৩ -এ, দক্ষিণ ইস্রায়েলে নৃশংস হামাস আক্রমণগুলি ইস্রায়েলে এবং এর বাইরে ইহুদিদের জন্য জীবন, সম্প্রদায় এবং সুরক্ষার সম্মিলিত বোধকে ভেঙে দিয়েছে। যে চিত্রগুলি এবং গল্পগুলি উত্থিত হয়েছিল, পরিবারগুলির বাড়িতে তাদের বাড়িতে খুন করা, সীমান্তের ওপারে জিম্মি এবং পুরো কিববুটজিম ধ্বংস, বিশ্বজুড়ে শকওয়েভ প্রেরণ। তাত্ক্ষণিকভাবে, ইহুদিদের সর্বত্র সম্মিলিত শোক ও শোকের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কেবল তাদের ক্ষতির পরিমাণের সাথেই নয়, এটি ইহুদি পরিচয়, সুরক্ষা এবং সংহতির জন্য কী বোঝায় তা দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
আমার মতো ইস্রায়েলি ইহুদিদের জন্য, গত দেড় বছর ধরে শোকের অভিজ্ঞতা গভীরভাবে ব্যক্তিগত এবং তাত্ক্ষণিক হয়েছে। যুদ্ধটি প্রায় প্রতিটি পরিবারকে স্পর্শ করেছে, প্রিয়জনের ক্ষতির মাধ্যমে, রিজার্ভ ডিউটির জন্য বর্ধিত কল-আপগুলি (মিলুইম), বা ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য চিরকালীন উদ্বেগ। এখানে ইস্রায়েলে, আমাদের শোক তাত্ক্ষণিক এবং ব্যক্তিগত: বন্ধুরা হারিয়েছে, সম্প্রদায়গুলি ছিন্নভিন্ন, চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। এটি চলমান এবং দীর্ঘায়িত, পরবর্তী কী আসে তার অনিশ্চয়তার সাথে স্তরযুক্ত। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সেনাবাহিনী এবং সরকার ভেঙে গেছে বলে হতাশার গভীর অনুভূতিও রয়েছে।
উত্তর আমেরিকার ইহুদিদের জন্য, অভিজ্ঞতাটি উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা হয়েছে তবে কম তাত্পর্যপূর্ণ নয়। অনেকেই দূর থেকে দায়বদ্ধতা ও উদ্বেগ অনুভব করেছেন, ইস্রায়েলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং পরিস্থিতিটির জটিলতা বোঝার ও মূল্যায়নের জন্য লড়াই করেও। অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে ইহুদি unity ক্য রাজনৈতিক ও প্রজন্মের বিভাগগুলির ক্রমবর্ধমান ওজনের অধীনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। গত নভেম্বরে হার্টম্যান টিন ফেলোশিপ শাবব্যাটনে, আমি উত্তর আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যুদ্ধ এবং ইস্রায়েলি রাজনীতি বোঝার চেষ্টা করার সাক্ষী হয়েছি। এক কিশোর কিছু ইস্রায়েলিদের দ্বারা প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামত থাকা সত্ত্বেও তাদের ইস্রায়েলি সহকর্মীদের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। কেউ কেউ উদ্বিগ্ন যে ইস্রায়েলি ও ফিলিস্তিনি উভয়ের জীবনযাত্রার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা অন্য ইহুদিরা বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে দেখেন। হার্টম্যানের সাথে আমরা যে কলেজ ছাত্রদের সাথে কাজ করি তারা তাদের ক্যাম্পাসগুলিতে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা নেভিগেট করার চ্যালেঞ্জগুলি ভাগ করেছে এবং তারা আগের চেয়ে আরও বিচ্ছিন্ন বোধ করছে। তাদের প্রশ্নের ব্যথা আসল – এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকার জন্য তাদের আকুলতাও তাই। তাদের প্রশ্নের নীচে একটি গভীর উদ্বেগ ছিল: ইস্রায়েলীয়দের সাথে সংহতি থাকা অবস্থায় এখনও তার প্রত্যক্ষ পরিণতি সহ্য করার সময় উত্তর আমেরিকার ইহুদিরা কীভাবে October অক্টোবর of এর ঘটনাবলী দ্বারা কাঁপতে পারে – কীভাবে ঘরে বসে চাহিদা চাপিয়ে দিতে পারে? ওয়াশিংটন, ডিসি এবং বোল্ডার, কো -তে আমেরিকান ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি এই প্রশ্নটিকে আগের চেয়ে আরও কঠিন করে তুলছে।
গত 21 মাস ধরে আমার শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকারটি আমার সম্প্রদায়ের যত্ন নিচ্ছে। গত তিন বছর ধরে, আমি দক্ষিণ জেরুজালেমের প্রায় 200 পরিবারের একটি নেতৃত্বাধীন নেতৃত্বাধীন সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেয়েছি। সাধারণ পরিস্থিতিতে, এটি একটি সাধারণ স্বেচ্ছাসেবীর অবস্থান হতে পারে, নেতৃত্বের বাইরে যাওয়ার আগে কয়েক বছর ধরে সপ্তাহে সপ্তাহ থেকে সপ্তাহের কাজগুলির একটি সেট পরিচালনা করে। তবে ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর, আমাদের সম্প্রদায়ের ১৩০ টিরও বেশি সদস্যকে রাতারাতি খসড়া করা হয়েছিল এবং এক পরিবারের ছেলে হার্শ গোল্ডবার্গ-পলিন, জেড “এলনোভা সংগীত উত্সব থেকে জিম্মি নেওয়া হয়েছিল। আমরা বিধ্বস্ত, চিন্তিত এবং বেঁচে থাকার মোডে ছিল। হামাসের আক্রমণের পরে যে দিন এবং সপ্তাহগুলিতে, আমাদের আমাদের স্বাভাবিক অগ্রাধিকারগুলি থেকে নতুনের দিকে স্থানান্তরিত করতে হয়েছিল: নতুন সমর্থন কাঠামো তৈরি করা, মানুষের প্রয়োজনগুলি যাচাই করার জন্য কমিটি গঠন করা এবং অনিশ্চিত এবং বেদনাদায়ক সময়ের সময় প্রত্যেকে দেখা এবং যত্ন নিয়েছে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। একটি সম্প্রদায় হিসাবে এবং একটি সমাজ হিসাবে শোকের অর্থ হ’ল একসাথে সমাবেশ করা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সমর্থন দেখানো, খাবার, সমাবেশ এবং জাগ্রত সংগঠিত করা, জরুরিতার সাথে তহবিল সংগ্রহ করা, জানাজায় সংহতি দাঁড়িয়ে এবং কখনও কখনও কেবল কেবল প্রদর্শিত হয়।
তবে আমার চাকরিতে উত্তর আমেরিকার ইহুদি এবং ইস্রায়েলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাজ তৈরির সেতুও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এমন কাজ যা October ই অক্টোবরের আগে চ্যালেঞ্জ ছিল এবং আজ তাত্পর্যপূর্ণভাবে আরও চ্যালেঞ্জিং। আমরা কেবল একই ভাষায় কথা বলছি না বা জীবিত অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছি না – আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব ধরণের পক্ষাঘাতের মধ্যে আটকা পড়েছি। ইস্রায়েলিরা বিভ্রান্তি ও ক্লান্তির সাথে লড়াই করছে। উত্তর আমেরিকার ইহুদিরা তাদের নিজস্ব দ্রুত পরিবর্তিত ঘরোয়া রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ইস্রায়েলের প্রতি তাদের “অনুমোদিত” কী ধরণের মতামত রয়েছে তাও তারা নিশ্চিত নয় যে, অস্বস্তি বা সমালোচনা প্রকাশ করা ইস্রায়েলের সাথে বা তাদের স্থানীয় ইহুদি সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে বলে আশঙ্কা করে। তারা এমন সময়ে তাদের নিজস্ব ইহুদি পরিচয়গুলি বোঝার জন্য লড়াই করছে যখন ইহুদিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং লক্ষ্যবস্তু করা হয়।
***
আমি অবাক হওয়ার মতো বিষয় বলে মনে করি না যে আমরা যখন ইহুদি ইতিহাসের দিকে নজর রাখি, তখন আমরা সাম্প্রদায়িক আচারের দিকে ফিরে জাতীয় ক্ষতির নেভিগেট করার একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। আচারে অংশ নেওয়া, বিশেষত সাম্প্রদায়িক আচারে, আমাদের tradition তিহ্যের সাথে সংযুক্ত করে এবং যখন আবেগগুলি অপ্রতিরোধ্য হতে পারে তখন কাঠামোর প্রস্তাব দেয়। এটি গ্রাউন্ডিং এবং দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে, উভয়ই আমাদের এত খারাপভাবে প্রয়োজন। শোকের ক্ষেত্রে, ইহুদিদের আচারের কাঠামো একজন শোককারী ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম করে, স্বীকার করে যে ব্যথাটি কেবল অদৃশ্য হয় না এবং তা সত্ত্বেও জীবন অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে। তদতিরিক্ত, এই কাঠামোটি এমন একটি স্থান তৈরি করে যেখানে শোক এবং পুনর্নবীকরণ উভয়ই সহাবস্থান করতে পারে, তা নিশ্চিত করে যে কেউই একা থেকে অন্যটিতে শিফটে চলাচল করে না। এইভাবে, শোকের আচারগুলি সময় চিহ্নিত করার জন্য কেবল একটি উপায়ের চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে; এগুলি হ’ল সাম্প্রদায়িক যত্নের কাজ, ক্ষতির মুহুর্তগুলির মধ্যে আমাদের গাইড করে এবং এগিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে পেতে আমাদের সহায়তা করে।
প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে, ইহুদি আইন শোকের প্রতি গভীর কাঠামোগত পদ্ধতির রূপরেখা দেয়, ব্যক্তিদের ও সম্প্রদায়ের ক্ষতির মাধ্যমে পরিচালিত করে, যাত্রায় প্রতিটি পর্যায়ে স্বতন্ত্র রীতিনীতি সহ। প্রথম এবং সবচেয়ে তীব্র সময়টি শিব, দাফনের সাত দিন পরে। শিবের সময়, শোককারীরা বাড়িতে থাকেন, কম মল বা মেঝেতে বসে থাকেন, শেভিং এবং চামড়ার জুতা পরা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্যকে সাধারণ উপায়ে স্বাগত জানান না। খাবারটি সম্প্রদায় দ্বারা সরবরাহ করা হয়, শুরু করে সিউদাত হাভরাহসান্ত্বনার খাবার, যা tradition তিহ্যগতভাবে ডিম বা মসুর ডাল অন্তর্ভুক্ত – জীবন চক্রের প্রতীক হিসাবে খাবার।
শিবের পরে সময় আসে হুকযা দাফনের ত্রিশ দিন শেষ হয়। সময় হুককিছু শোককারীরা ধীরে ধীরে বিশ্বকে পুনরায় প্রবেশ করতে শুরু করবে: তারা কাজে ফিরে আসতে পারে তবে এখনও আনন্দময় ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। পিতামাতার শোককারীদের জন্য, তৃতীয় পর্যায়ে একটি পুরো বছরের জন্য অব্যাহত রয়েছে, যেমন আবৃত্তি করার মতো রীতিনীতি রয়েছে কাদ্দিশ প্রতিদিন এবং সাম্প্রদায়িক উত্সব এড়ানো।
প্রতিটি শোকের সময়কালের দৈর্ঘ্য সংজ্ঞায়িত করা হয়, তারপরে, শোকের সংবেদনশীল প্রস্তুতি দ্বারা নয়, প্রিসেট দ্বারা হালখিক সময়। শিবের সাত দিনের পরে, শোককারীরা – কল্পিতভাবে এবং প্রতীকীভাবে উত্থানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তারা তাদের জুতা পরিবর্তন করে, শিব বাড়ির বাইরে পা রাখে এবং একটি সংক্ষিপ্ত পদচারণা করে, প্রায়শই বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সাথে থাকে। এই আচারটি ইঙ্গিত দেয় না যে তাদের দুঃখ শেষ হয়েছে তবে এটি আকার পরিবর্তন করছে। এটি শোকের চলমান ব্যথা স্বীকার করে এবং ফরোয়ার্ড গতির একটি ছোট অঙ্গভঙ্গির উপর জোর দিয়ে। এইভাবে, আমাদের tradition তিহ্যটি শোকের জন্য একটি ছন্দ সরবরাহ করে: এটি ছুটে না তবে এখনও নিশ্চিত করে যে শোকর এতে জড়িত না হয়। এই হালখিক কাঠামো শোককারীদের এমন কিছু দেয় যখন অন্য কিছু স্থির মনে হয় না, এবং আচারটি নিশ্চিত করে যে সামনের পথটি অনিশ্চিত হয়েও একক, সমর্থিত পদক্ষেপের সাথে শুরু হয়।
ইহুদি শোকের অনুশীলনের কাঠামো মৃতদের সম্মান করে এবং জীবিতদের রক্ষা করে। মোয়েড কাতান ২ 27 বি -তে, তালমুদ শিক্ষা দিয়েছেন: “কাঁদতে তিন দিন, শোকের জন্য সাতটি, তিরিশটি বিরত থাকার জন্য (চুল কাটা এবং তাজা লন্ডারযুক্ত পোশাক পরা) …. এই বিন্দু থেকে, পবিত্র এক, ধন্য তিনি বলেছিলেন: ‘আমার চেয়ে মৃত ব্যক্তিদের সাথে আরও দয়ালু হবেন না,” এটিও সীমানা ও সীমাবদ্ধ, এটিও সীমাবদ্ধ। দীর্ঘায়িত শোক, রাব্বিস সতর্কতা, একজন ব্যক্তিকে জীবন নিয়ে পুনর্নবীকরণ থেকে বিরত রাখতে পারে। ইহুদি tradition তিহ্য, তার সময়সীমাবদ্ধ আচারের মাধ্যমে, শোককারীদের ক্ষতি অনুভব করার এবং প্রকাশের অনুমতি দেয়, পাশাপাশি তাদের গাইড করে-ধাপে ধাপে, সাম্প্রদায়িক সমর্থন দিয়ে the বিশ্বে পুনরায় প্রবেশের মাধ্যমে।
খুব বেশি দিন শোকের মধ্যে থাকা কেবল আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষতিকারক নয় – এটি জীবনকে অসম্মান করে। মাইমোনাইডস শোকের আইন সম্পর্কিত তাঁর বইটিতে এই সূক্ষ্ম ভারসাম্যের কথা বলেছেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যিনি অতিরিক্ত শোক করেন, যে tradition তিহ্য নির্ধারণ করে তার বাইরেও তিনি ধার্মিকতার বাইরে কাজ করছেন না তবে বাস্তবতা গ্রহণ করতে অস্বীকারের বাইরে: “একজন ব্যক্তির অত্যধিক শোক করা উচিত নয় … এটি পৃথিবীর উপায়” (হিলখোট 13:11)। তাহলে, কীভাবে আমরা কোনও জনগণের চলমান যন্ত্রণাকে এখনও ক্ষতির মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে জীবনযাপন করার সময় সম্মান জানাই যখন ডিউটারোনমিতে (৩০:১৯) জীবন বেছে নেওয়ার জন্য তাওরাতের আহ্বানকেও মেনে চলতে, ְתָּ בַּחַ?
শোকের জন্য একটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, এটি বিশেষত সাম্প্রদায়িক, এই মুহুর্তে আরও কিছু দিকনির্দেশ সরবরাহ করতে সক্ষম হতে পারে। দ্বিতীয় মন্দিরটি ধ্বংস করার পরে, ইহুদি জনগণ কেবল নির্বাসনে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিল না, মন্দির-পরবর্তী যুগে ইহুদিদের জীবন কেমন হবে তা পুনরায় কল্পনাও করতে হয়েছিল। মন্দিরের ক্ষতি ছিল, October ই অক্টোবর থেকে আলাদা নয়, এমন একটি ক্ষতি যা সমস্ত ইহুদিদের জন্য বাস্তবতা বদলে দিয়েছে; আমরা আজ ইহুদিরা হিসাবে বুঝতে পারি যে সম্প্রদায়ের পক্ষে দুঃখের দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হওয়া কতটা সহজ হত।
বাভা বাট্রা 60 বি তে, তালমুদ তোসেফ্টা উদ্ধৃতি দিয়েছেন সোটা 15:11, যা রাব্বীদের মধ্যে মন্দিরের ক্ষতি সম্পর্কে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে সে সম্পর্কে একটি বিতর্ককে বর্ণনা করে। কেউ কেউ তপস্বী অনুশীলনগুলি গ্রহণ করেছেন – মাংস খাওয়ার জন্য বা ওয়াইন পান করার জন্য প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন – এটি যদি মন্দিরটি আর না থাকে তবে তারা একবার আচারের জন্য ব্যবহৃত খাবারগুলিতে অংশ নিতে পারে না। তবে রাব্বি ইহোশুয়া তাদের চ্যালেঞ্জ জানায়, এই শোকের অযৌক্তিক যুক্তিটি নির্দেশ করে: যদি কেউ মাংস এবং ওয়াইন প্রত্যাখ্যান করে তবে কেন রুটি, ফল এবং জলও নয়, যা মন্দিরের আচারের সাথেও যুক্ত রয়েছে? একে একে, গোষ্ঠীর যুক্তিগুলি নিঃশব্দ না হওয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত।
এই বিতর্কটি রাব্বীদের আরও স্থায়ী সমাধান দেওয়ার দিকে পরিচালিত করে: জীবনের সমস্ত আনন্দ ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে তারা প্রতীকী, টেকসই আচার -অনুষ্ঠান যেমন কারও বাড়িতে একটি প্রাচীরের একটি ছোট অংশকে অবিচ্ছিন্নভাবে রেখে যাওয়া পছন্দ করে। এই ছেড়ে যাওয়ার এই ধারণা জেকার লেচুরবানধ্বংসের একটি স্মরণ, এগিয়ে যেতে অক্ষম হওয়ার লক্ষণ নয়; এটি নিশ্চিত করার একটি উপায় যা কোনওটি এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধ্বংসটি ভুলে যায় না। একটি অপ্রকাশিত বিভাগ একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হয়ে যায় যে তারা অতীতকে মুছে না দিয়ে এগিয়ে যেতে এবং তাদের জীবন পুনর্নির্মাণ করতে পারে। তারা অতীত এবং ভবিষ্যতকে ব্রিজ করতে পারে। এটি শোকের একটি মডেল সরবরাহ করে তবে আশারও প্রস্তাব দেয়, এটি একটি অনুস্মারক যে সর্বাধিক ক্ষতির পরেও আমরা আবার উঠতে পারি, পুনর্নির্মাণ করতে পারি এবং এমন একটি পৃথিবীতে নতুন অর্থ খুঁজে পেতে পারি যা চিরতরে পরিবর্তিত হয়।