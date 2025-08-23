You are Here
আমাদের হুমকির বিরুদ্ধে ভেনিজুয়েলায় বিশাল সামরিক তালিকাভুক্তি
আমাদের হুমকির বিরুদ্ধে ভেনিজুয়েলায় বিশাল সামরিক তালিকাভুক্তি

সরকারী কর্মচারী, গৃহিণী, অবসরপ্রাপ্তসারিটি দীর্ঘ এবং একটি প্লাজা দে কারাকাসের সামনে বৈচিত্রপূর্ণ। শনিবার সামরিক বাহিনীতে হাজার হাজার মানুষ তালিকাভুক্ত ভেনিজুয়েলা একটি আমেরিকান আগ্রাসনের আগে র‌্যাঙ্ক যুক্ত করা।

রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো এই এবং অন্যান্য সপ্তাহান্তে বলিভেরিয়ান মিলিটিয়ার নিবন্ধন করার সময় খোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এটি একটি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংযুক্ত একটি সংস্থা যা বেসামরিক নাগরিকদের সংহত করে এবং তাদের সমালোচকরা নিশ্চিত করে যে একটি উচ্চ আদর্শিক বোঝা রয়েছে।

এটি এটি যা বিবেচনা করে তা বলের একটি বিক্ষোভও তার ক্ষমতার বিরুদ্ধে “হুমকি”। তিনটি লঞ্চ ধ্বংসকারী ভেনিজুয়েলা উপকূল জুড়ে আন্তর্জাতিক জলে নিজেকে অবস্থান করবে, যদিও ওয়াশিংটন বলেছে যে এগুলি মাদক পাচারের কার্যক্রম।

মিলিশিয়া কারাকাসের মীরাফ্লোরেস প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ সহ সামরিক ও পাবলিক ভবনে নিবন্ধকরণ কেন্দ্রগুলিকে সক্ষম করেছে।

এছাড়াও সো -কলড মাউন্টেন ব্যারাকগুলিতে, যেখানে প্রয়াত সমাজতান্ত্রিক নেতার অবশেষ বিশ্রাম হুগো চাভেজ (1999-2013)।

এটি ২৩ শে জানুয়ারী, চ্যাভিসমোর একটি জনবহুল ঘাঁটি যেখানে বৃহত সামাজিক আবাসন ভবনগুলি ধ্বংসাত্মক ইটের ঘরগুলির সাথে মিশ্রিত করা হয়।

“তিনি কি এর আগে সেবা করেছেন?” রেজিস্ট্রির প্লাস্টিকের টেবিলে পৌঁছানো পর্যন্ত একের পর এক রোগী অপেক্ষা করেছিলেন, তিনি ম্যাথিয়াসের কাছে ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্মে একটি মিলিশিয়া জিজ্ঞাসা করেছেন।

“আমি এখানে আমাদের দেশের সাথে দেখা করতে এসেছি,” এই 66 বছর বয়সী অডিটর এএফপিকে বলেছেন। “আমরা জানি না কী হতে পারে, তবে আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে।”

স্বদেশ আমাদের একটি কল করে, দেশটির আমাদের প্রয়োজন, “51 রোজি পরববিথ বলেছেন।

“স্বদেশের দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুন!”

চাভেজের বলিভেরিয়ান হিসাবে বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, ভেনিজুয়েলার সশস্ত্র বাহিনী তার রাজনীতিটি আড়াল করে না। “চাভেজ বেঁচে আছে!” এটি আজ আপনার অফিসিয়াল শুভেচ্ছা।

বা এটি কতগুলি সেনা গণনা করে তা দিয়েও এটি পরিষ্কার নয়। ২০২০ সালে তাঁর প্রায় ৩৩৩,০০০ সদস্য ছিলেন, মেক্সিকো (৩৪১,০০০) এর মতোই আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট অফ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (আইআইএস) অনুসারে, এবং কেবল কলম্বিয়া (৪২৮ হাজার) এবং ব্রাজিল (762 হাজার) দ্বারা লাতিন আমেরিকাতে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন।

মাদুরো বলেছেন, তবে এই সপ্তাহে যে কেবল মিলিশিয়াতে আরও বেশি কিছু ছিল 4.5 মিলিয়ন সৈন্য।

“আমি ভেনিজুয়েলা জন্য প্রস্তুত, স্বদেশে বাস করি!” স্বেচ্ছাসেবীরা নিবন্ধনের পরে চিৎকার করেছিলেন। পুলিশ এবং এমনকি সংরক্ষিত মিলিশিয়ানরা তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করতে এসেছিল।

পর্বত ব্যারাকগুলি এমন একটি পাহাড়ে অবস্থিত যেখানে সমস্ত কারাকাস দেখা যায়। তিনি একটি পুরানো সামরিক যাদুঘর যেখানে শ্যাভেজ 1992 সালে তার ব্যর্থ অভ্যুত্থানের প্রয়াসকে সমন্বিত করেছিলেন।

একবার নিবন্ধিত হওয়ার পরে, স্বেচ্ছাসেবীরা এমন একটি কক্ষে যান যেখানে ১৯০২ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে ভেনিজুয়েলার উপকূলে ইউরোপীয় দেশগুলির অবরোধের একটি ডকুমেন্টারি অনুমান করা হয়, তত্কালীন সিপ্রিয়ানো কাস্ত্রোর রাষ্ট্রপতির প্রত্যাখ্যানের কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয় বাহ্যিক debt ণ

2017 ছবিতে সশস্ত্র কৃষকদের দেখায়। কিছু অঙ্কুর, অন্যরা মানচিত্র বিশ্লেষণ। যুদ্ধের জাহাজগুলি দূরত্বে দেখা যায়।

পাশের ঘরে, অস্ত্রগুলির কিছু অংশ উন্মুক্ত করা হয়েছে: আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি 50 -ক্যালিবার মেশিনগান, সোভিয়েত উত্সের আরপিজি আরপিজি এবং একটি বেলজিয়ামের মেশিনগান 7.62 মিমি।

একজন আর্মি লেফটেন্যান্ট প্রযুক্তিগত ভাষার সাথে স্কোপ, যে জায়গাটি প্রত্যেককে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং কী জন্য ব্যাখ্যা করে।

“এটি কি স্বর্গে ট্রিগার করা যায়?” উপস্থিতদের একজন জিজ্ঞাসা। “এটি রৈখিকভাবে ব্যবহার করা ভাল,” সেনাবাহিনীকে জবাব দেয়।

অনৈতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে মোতায়েন করেছে।

তবে এবার এটি বৃদ্ধির সাথে মিলে যায় পুরষ্কারের 50 মিলিয়ন ডলার মাদুরোর বিরুদ্ধে এবং লস সোলসের একটি কথিত ড্রাগ ব্যান্ড বাপ্তিস্মের পোস্টার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিরুদ্ধে, যা সন্ত্রাসী সংগঠনটিকে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্যাটালোজ করেছিলেন।

মাদুরো বলেছেন যে এই “অনৈতিক, অপরাধী এবং অবৈধ সংহতি কেবল একটি” শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে। “

ভেনিজুয়েলার রাস্তায়, রসিকতা এবং উদ্বেগের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, যদিও এখন বিশেষজ্ঞরা একটি এর দৃশ্য দেখেন ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে সরাসরি আমেরিকান অপারেশন

প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো ল্যাপেজ “নার্ভাসনেসে না পড়তে” বলেছিলেন। ভিটিভি স্টেট চ্যানেল কর্তৃক প্রেরিত বিবৃতিতে তিনি যোগ করেছেন, “আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস অবধি এই স্বদেশকে রক্ষা করতে যাচ্ছি।”

বিরোধীরা তালিকাভুক্তিতে না যেতে ডেকেছিল। পদে, সমস্ত বয়সের স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

আমি স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে চাই, “জেসেস বার্কেজ, ১৯ বলেছেন।

“আমি জানি যে আমার বয়সের জন্য আমি কোনও রাইফেল ধরব না তবে আমি তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক,” ওমাইরা হার্নান্দেজ, 78 বলেছেন।

এএফপি তথ্য সহ।

