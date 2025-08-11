আমার অক্সফোর্ড বছরের বিতর্কিত সমাপ্তি পরিচালক দ্বারা ব্যাখ্যা করা

এই পোস্টে রয়েছে মেজর স্পয়লার “আমার অক্সফোর্ড বছর” এর জন্য
সোফিয়া কারসন নেটফ্লিক্স রোম্যান্সের রানী হিসাবে নিজের জন্য একটি দুর্দান্ত ছোট ক্যারিয়ার তৈরি করছেন। প্রাক্তন ডিজনি চ্যানেল অভিনেত্রী একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী গায়ক-গীতিকার অভিনয় করেছিলেন যিনি ২০২২ সালের রোমান্টিক কমেডি “দ্য লাইফ লিস্ট” “ফ্রন্ট করার আগে ২০২২ রোমান্টিক নাটক” বেগুনি হার্টস “-তে একটি সামুদ্রিক হয়ে পড়েছিলেন, যা ২০২৫ সালে নেটফ্লিক্সের শীর্ষ চার্টগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বছর। “
এই সর্বশেষ কারসন-নেতৃত্বাধীন রোমান্টিক নাটকটি পরিচালনা করেছেন আইয়েন মরিস, যিনি ব্রিটিশ দর্শকরা “দ্য ইনবেটউইনার্স” এর স্রষ্টা হিসাবে সবচেয়ে ভাল জানেন। যদিও “আমার অক্সফোর্ড ইয়ার” তে কোনও বাসের নজর নেই। কেবল প্রচুর ব্রুডিং, চিটচিটে কথোপকথন এবং এমনকি কিছুটা কবজ। ছবিটি অ্যালিসন বার্নেট এবং মেলিসা ওসবার্ন লিখেছেন, তবে এই সিনেমার আসল জেনেসিসটি একটি বাচ্চা সংশ্লেষিত, তাই আমার সাথে সহ্য করুন।
ছবিটি একই নামের উপন্যাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে জুলিয়া হুইলান, যিনি নিজেই অক্সফোর্ডের লিংকন কলেজের দর্শনার্থী ছাত্র হিসাবে এক বছর অতিবাহিত করেছিলেন। 2018 সালে, হুইলান তার প্রথম উপন্যাস “মাই অক্সফোর্ড ইয়ার” প্রকাশ করেছিলেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা সরাসরি অনুপ্রাণিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি বার্নেট ইতিমধ্যে লেখা শুরু করেছিলেন এমন একটি চিত্রনাট্য থেকে কাজ করছিলেন। বার্নেট যখন হুইলানকে সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি পরিবর্তে স্ক্রিপ্টের উপর ভিত্তি করে একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা ২০২৫ সালে নেটফ্লিক্স অরিজিনালটির জন্য একটি স্ক্রিপ্টে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আপনি যদি বিভ্রান্ত হন তবে চিন্তা করবেন না, কারণ চলচ্চিত্রের প্লটটি এর মূল গল্পের চেয়ে অনেক কম জটিল। শেষটি অবশ্য আশ্চর্যজনকভাবে বিতর্কিত প্রমাণিত হয়েছে এবং এখন মরিস তার স্ট্রিমিং মুভি এবং এর আশ্চর্যজনকভাবে বিরক্তিকর সমাপ্তির প্রতিরক্ষায় কথা বলেছেন।
আমার অক্সফোর্ড বছরটি একটি ধ্বংসাত্মক সমাপ্তির সাথে একটি হাস্যকর রোমান্টিক নাটক
মূলত, “আমার অক্সফোর্ড বছর” 2023 এর নির্লজ্জ কৌতুক, “সল্টবার্ন” এর মতো, কোনও বিচ্যুতি বা ডডগনেস এবং আরও অনেক তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক ট্রপস এবং রোম্যান্স ক্লিচগুলি ছাড়াই। সোফিয়া কারসন আমেরিকান শিক্ষার্থী আন্না দে লা ভেগা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের জন্য ভিক্টোরিয়ান কবিতা অধ্যয়নের জন্য ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করেছেন। কোরি মেলক্রিস্টের জেমি ডেভেনপোর্টের আকারে কিউ হ্যান্ডসাম ইংলিশ গাই, একজন ডিফিল শিক্ষার্থী এবং টিউটর যিনি আন্নাকে তার গাড়ি দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্যই, এক্সচেঞ্জের শিক্ষার্থী যে ক্লাসে পড়াশোনা করছে সে ক্লাসে বয়ে যাওয়ার পরে তার কবজগুলির জন্য পড়তে খুব বেশি সময় লাগে না।
বাকিরা বুকটোকারের স্বপ্নের মতো অভিনয় করে, জেমি এবং আন্না একটি উত্সাহী রোম্যান্সকে আঘাত করে যা তাদের উভয়ই কেবল “মজা” করছে বলে প্রাথমিক জেদ থাকা সত্ত্বেও তাদের দ্রুত গভীর অনুভূতি বিকাশ করে। জিনিসগুলি হালকা করতে সহায়তা করার জন্য কিছু ক্লাসিক কমিক রিলিফ বন্ধু রয়েছে, যা কার্যকর হয় যখন কোথাও এর বাইরে, এটি স্থানান্তরিত করে যে জেমির কিছু ভয়াবহ রোগ রয়েছে যা ইতিমধ্যে তার ভাইয়ের জীবন নিয়েছে। এটি একটি ক্লাসিক রোম্যান্স উপন্যাসের টুইস্ট যা কেবল একটি ট্যাড মরবিড তবে অবশ্যই ইতিমধ্যে ড্যাশিং শীর্ষস্থানীয় মানুষকে একটি মর্মান্তিক উপাদান দেয়, যার ফলে তাকে আন্নার পক্ষে আরও বেশি পরিমাণে অপ্রাপ্য করে তোলে। এটি বিশেষত তাই যেহেতু তিনি তার আসন্ন মৃত্যুর আগে পুরোপুরি জীবনযাপনের পক্ষে সম্ভাব্য জীবন রক্ষাকারী চিকিত্সা চালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছেন।
দেখুন, “আমার অক্সফোর্ড বছর” রোম্যান্স জেনারটিকে বিকৃত করার বা এর থিমগুলির কিছু গভীর অনুসন্ধান সরবরাহ করার চেষ্টা করছে না। তবে এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি কী তা জানে এবং নেটফ্লিক্স দ্বিপাক্ষিক চরাঞ্চলের একটি অংশ হিসাবে এটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য – সাহস করে আমি একটি আদর্শিক কল্পনা অক্সফোর্ড এবং এর সরল প্রেমের গল্পের অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনে কিছুটা কমনীয়ও বলি। এই হিসাবে, আপনি আশা করতে পারেন যে ফিল্মটি একটি পূর্ণ-খুশির সমাপ্তি সরবরাহ করবে। এটি হয় না – এবং এখন পরিচালক অবশ্যই আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বিতর্কটি নিয়ে কথা বলেছেন।
পুরো মুভি জুড়ে, জেমি এবং আন্না ইউরোপ ভ্রমণ করার স্বপ্ন দেখেছিল, তবে দরিদ্র ব্লক তাদের পলাতক হওয়ার আগেই বালতিকে লাথি মেরেছিল। ফিল্মের সাজানোর ফিল্মটি আপনাকে সেই অর্থে কৌশল করে, যদিও ফাইনালটি দেখায় যে এই জুটিটি এই মহাদেশটি একসাথে ভ্রমণ করার আগে একটি দ্রুত রূপান্তর প্রকাশের আগে প্রকাশ করে যে আনা আসলে সেখানে একা আছেন এবং জেমি সত্যই মারা গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, ভক্তরা এই অন্ধকার আশাবাদী নিন্দায় খুব বেশি প্রভাবিত হননি, বিশেষত যেহেতু এটি জেমি কতক্ষণ চলে গিয়েছিল তা কখনই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়নি। তবে আইয়েন মরিস সবাইকে ভাবেন প্রয়োজন “আমার অক্সফোর্ড বছর” এর সমাপ্তি দ্বারা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে।
আইয়েন মরিস আমার অক্সফোর্ড বছরের সাথে হোপকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন (এবং সবাইকে সত্যই দু: খিত করে তোলে)
কিছু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিচার করা প্রতিক্রিয়াদর্শকরা অবশ্যই “আমার অক্সফোর্ড ইয়ার” এর চূড়ান্ত মুহুর্তগুলি কোনও চলচ্চিত্রের সেরা সমাপ্তি হিসাবে ভাবেননি। চূড়ান্ত দৃশ্যে আন্না জেমি অক্সফোর্ডে যে একই শ্রেণিকে শিখিয়েছিলেন একই শ্রেণীর শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি একজন ব্যাংকার হওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছেন এবং তিনি যে কবিতায় তিনি পছন্দ করেছেন তাতে আরও সত্যবাদী অস্তিত্বকে গ্রহণ করেছিলেন (এবং সম্ভবত অক্সফোর্ডে শিক্ষকতা করে বেশ কিছুটা অর্থোপার্জন করেছেন)। আইয়েন মরিসের মতে এই উপাদানটিই অন্যথায় মর্মান্তিক সমাপ্তি সহনীয় করে তুলেছিল।
কথা বলছি হলিউড রিপোর্টারমরিস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি “(জেমির) গল্পটি সম্পর্কে বন্ধের অনুভূতি চেয়েছিলেন, তবে এটি খুব আক্ষরিক না হয়ে।” পরিচালক আরও যোগ করেছেন যে তিনি অনুভব করেছিলেন যে শেষের দিকে আশাবাদী এবং দু: খিত উপাদান রয়েছে এবং অক্সফোর্ডে থাকার আন্নার সিদ্ধান্তটি পুরো বিষয়টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল, কারণ এটি “আপনার সত্যকে কীভাবে বাঁচতে হবে” সে সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা জানিয়েছিল। পরিচালক অবিরত:
“আমরা তার জন্য যা করতে চাই তা হ’ল তিনি যা করা উচিত তা করা উচিত যে তিনি স্পষ্টতই ভাল যে তার প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে। আমরা চাইনি যে সে ফিরে গিয়ে গোল্ডম্যান শ্যাচকে কাজ করবে এবং ক্লেভেরেস্ট মার্কেটিং সহকারী বা যা কিছু শুরু করবে সে হিসাবে কাজ করবে। আমি মনে করি এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তিনি যা করছেন তা করা উচিত বলে মনে হচ্ছে।”
তবে দর্শকদের আশার সাথে অনুপ্রাণিত করার বাইরে, মনে হয় মরিস সবাইকে সত্যই বিরক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি কী করছেন সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। “আমি সত্যিই সত্যই আশা করি সবাইকে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য,” তিনি বলেছিলেন। “লাইক, আমি সত্যিই পরম বিটগুলিতে লোকদের চাই I অন্যথায়, যদি আপনি পরিচালকের ব্যাখ্যা দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকেন এবং একেবারে “আমার অক্সফোর্ড বছর” এর সমাপ্তি ঘৃণা করেন তবে অন্যথায় এটি সমস্ত রোম্যান্সে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তবে বইটি আরও আশাবাদী নোটে শেষ হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়।