আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে এই 12 টি সেটিংস পরিবর্তন করা তার ব্যাটারি লাইফ কয়েক ঘন্টা বাড়িয়েছে

আরও গভীরতর জেডডনেট টেক কভারেজ পান: আমাদের পছন্দসই গুগল উত্স হিসাবে যুক্ত করুন ক্রোম এবং ক্রোমিয়াম ব্রাউজারগুলিতে।
আমি আমার জীবনের বড় অংশগুলি আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলিতে ব্যাটারির জীবন বাড়ানোর উপায়গুলি খুঁজতে ব্যয় করেছি। স্বীকার করা যায় যে এটি বরং নাটকীয় বলে মনে হচ্ছে তবে কেবল বাজেটের মডেলগুলির সাথে বেড়ে ওঠা অর্থ আমি তাদের ব্যাটারি থেকে প্রতিটি বিট রস বের করার জন্য নিয়মিত ডিভাইস সেটিংস টুইট করছিলাম।
এই মাইক্রো ম্যানেজিংয়ের জন্য ধন্যবাদ, আমি আমার অতীতের সমস্ত স্মার্টফোনে ব্যাটারিগুলি তাদের পরম সীমাতে সফলভাবে ঠেলে দিয়েছি। আমি এই জ্ঞানটি নিজের কাছে সংগ্রহ করতে চাই না, তাই আমি এটি সবার সাথে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এছাড়াও: 2025 সালে কেনার সেরা অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলি
ব্যাটারি জীবন বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তবে, 12 টি কী সেটিংস রয়েছে যা আপনি এখনই উন্নতি দেখতে এখনই পরিবর্তন করতে পারেন। নিম্নলিখিত তালিকাটি আপনি যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি দুলছেন তা নির্বিশেষে ডিভাইস দীর্ঘায়ু উন্নত করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর, সহজ এবং দ্রুততম টুইটগুলিকে হাইলাইট করে, এটি স্যামসাংয়ের সর্বশেষতম মডেল বা অভিনব গুগল পিক্সেল কিনা। এছাড়াও, আপনাকে আপনার ফোনটি ব্যবহারের উচ্চমানের অভিজ্ঞতা ত্যাগ করতে হবে না।
যদিও আপনি কিনতে পারেন এমন প্রতিটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে পাওয়ার সেটিংস কার্যত একই রকম, তবে সেগুলি সামঞ্জস্য করার প্রক্রিয়াটি ডিভাইসের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে। আমি যে পদক্ষেপগুলি রেখেছি সেগুলি অনুসরণ করার সময় এই ফ্যাক্টরটি মনে রাখবেন তা নিশ্চিত করুন কারণ আপনি যে মডেলটি ব্যবহার করছেন তার উপর নির্ভর করে পদ্ধতির কিছুটা আলাদা হতে পারে।
1। সর্বদা অন প্রদর্শন বন্ধ করুন
যে কোনও স্মার্টফোনের জন্য বৃহত্তম ব্যাটারি ড্রেনারগুলির মধ্যে একটি হ’ল সর্বদা অন প্রদর্শন। সংস্থাগুলি নিয়মিত আপনাকে বলে যে এই ডিসপ্লে সেটিংসটি কেবল এক ঘন্টা প্রায় 1% থেকে 2% ড্রেন করে, তবে আসুন সত্য কথা বলা যাক – এটি সর্বদা আরও বেশি। সময়টি যাচাই করার জন্য কোনও টেবিলে বসে আপনার ফোনে নজর দেওয়া ভাল লাগতে পারে তবে এটি সম্ভবত ব্যাটারির জীবন ত্যাগ করার মতো নয়।
এছাড়াও: কীভাবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনটি প্রথমে আনলক না করে কারখানাটি পুনরায় সেট করবেন
কিভাবে: সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন এবং লক স্ক্রিন অংশটি সনাক্ত করুন। আপনি সম্ভবত এই অংশটি মূল সেটিংস তালিকায় বা “প্রদর্শন” এর অধীনে পাবেন। সেখান থেকে, “সর্বদা তথ্য দেখান” বা সর্বদা প্রদর্শিত সর্বদা সক্ষম করতে একটি সাধারণ টগল বিকল্পটি সনাক্ত করুন। যে কোনও উপায়ে, বিকল্পটি বন্ধ করুন এবং আপনি যখন এটি লক করেন তখন আপনার স্ক্রিনটি সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করে দেখুন।
2। অভিযোজিত ব্যাটারি সক্ষম করুন
অ্যাডাপটিভ ব্যাটারি নামক অ্যান্ড্রয়েডগুলিতে নির্মিত একটি সহজ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং এটি বেশিরভাগ ডিভাইসে উপলব্ধ। অভিযোজিত ব্যাটারি আপনার ব্যাটারির আয়ু বাড়ানোর জন্য বিশেষ প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে পটভূমিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ফোনের কার্যকারিতা এবং দক্ষতা পরিচালনা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আপনার ইনবক্সের মাধ্যমে স্ক্রোল করার মতো সাধারণ কোনও কিছুর জন্য আপনার সর্বাধিক পারফরম্যান্সের প্রয়োজন হয় না, সেটিংসটি জিনিসগুলিকে থ্রটল করে এবং আপনাকে কিছু রস সংরক্ষণ করে।
কিভাবে: সেটিংস> ব্যাটারি> অভিযোজিত পছন্দগুলিতে যান এবং “অভিযোজিত ব্যাটারি” সক্ষম রয়েছে তা নিশ্চিত করতে পরীক্ষা করুন। যদি তা না হয় তবে এটিকে ঝাঁকুনি দিন।
3। ব্যাটারি সেভার সক্রিয় করুন
অভিযোজিত ব্যাটারির পাশাপাশি, ব্যাটারি সেভার মোড হ’ল আরেকটি সহায়ক বৈশিষ্ট্য যা আপনার স্মার্টফোনটির দীর্ঘায়ু চার্জের মধ্যে প্রসারিত করতে পারে। বৈশিষ্ট্যটি আপনার ডিভাইসের সফ্টওয়্যার জুড়ে সুস্পষ্ট পরিবর্তনগুলি তৈরি করে, যেমন ভিজ্যুয়াল এফেক্টগুলি সীমাবদ্ধ করা, পটভূমিতে অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে সীমাবদ্ধ করা এবং এটি ইতিমধ্যে চালু না থাকলে ডার্ক মোড চালু করা।
এছাড়াও: আমি এই সার্বজনীন চার্জারগুলি ছাড়া কখনই ভ্রমণ করি না – এবং তারা ল্যাপটপগুলিকে শক্তি দিতে পারে
পিক্সেল ফোনগুলি একটি চরম ব্যাটারি সেভার রেখে এই প্রচেষ্টাটি আরও এগিয়ে নিয়ে যায়, যা আরও বৈশিষ্ট্যগুলি নিষ্ক্রিয় করে এবং বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে বিরতি দেয়। তবে, যেহেতু এই বিকল্পটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে সীমাবদ্ধ করে, আমি কেবলমাত্র চরম ব্যাটারি সেভার ব্যবহার করার পরামর্শ দিই যখন এটি একেবারে প্রয়োজনীয় হয়, যেমন ফোনের চার্জ যখন একক অঙ্কগুলিতে থাকে।
বেশিরভাগ, যদি না হয় তবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলিতে ব্যাটারি সেভার ফাংশন রয়েছে, যদিও তাদের বিভিন্ন নাম থাকতে পারে। গ্যালাক্সি ফোনগুলিতে, উদাহরণস্বরূপ, একে পাওয়ার সেভিং মোড বলা হয়। অন্যরা এটিকে নিম্ন-শক্তি মোড হিসাবে উল্লেখ করতে পারে। আপনার মডেলটিতে সহায়তার জন্য আপনার ফোন প্রস্তুতকারকের সমর্থন ওয়েবসাইটটি দেখতে ভুলবেন না।
কিভাবে: পিক্সেল ফোনে, সেটিংস> ব্যাটারি> ব্যাটারি সেভারে যান। বৈশিষ্ট্যটি কখন সক্রিয় হবে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবে তার জন্য আপনি একটি সময়সূচীও চয়ন করতে পারেন। গ্যালাক্সি ফোনে, সেটিংস> ব্যাটারি এবং ডিভাইস কেয়ার> ব্যাটারিতে যান। বৈশিষ্ট্যটি সক্রিয় করতে পাওয়ার সেভিংয়ের পাশে টগল স্যুইচটি ফ্লিপ করুন।
4। ডার্ক মোডে স্যুইচ করুন
গত কয়েক বছর ধরে, অনেক মিডরেঞ্জ এবং বাজেট অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলি ওএলইডি প্রদর্শনগুলি গ্রহণ করে তাদের ফ্ল্যাগশিপ ভাইদের অনুসরণ করেছে। প্রযুক্তিটি পৃথক পিক্সেলগুলি ব্যবহার না করার সময় ম্লান বা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে দেয়। এই বৈশিষ্ট্যটি একটি বড় ব্যাকলাইট সহ traditional তিহ্যবাহী এলসিডি স্ক্রিনের চেয়ে ব্যাটারি লাইফের জন্য অনেক বেশি উপকারী। আপনার ফোনের গা dark ় থিমটিতে স্যুইচ করে, সেই পিক্সেলগুলি প্রায়শই আরও বেশি ঘন ঘন হয়ে যাবে এবং ফলস্বরূপ, কিছু রস সংরক্ষণ করবে।
এছাড়াও: 2025 সালে আপনি কিনতে পারেন সেরা পাওয়ার ব্যাংকগুলি: বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত এবং পর্যালোচনা
কিভাবে: আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সেটিংস> প্রদর্শন করুন। সেখানে, আপনি একটি হালকা এবং গা dark ় থিমের মধ্যে স্যুইচ করার এবং দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্ধকার মোড চালু করার বিকল্পটি পাবেন। আমি ব্যাটারির জীবন সর্বাধিকতর করার জন্য ডার্ক মোডটি সর্বদা চালু রাখার পরামর্শ দিচ্ছি।
5। আপনার প্রদর্শন উজ্জ্বলতা এবং ঘুমের সময় সামঞ্জস্য করুন
এটি সাধারণ জ্ঞান যে আপনার ডিসপ্লেটির উজ্জ্বলতা ক্র্যাঙ্ক করা ব্যাটারির ব্যবহার সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে তবে এটি পুনরাবৃত্তি করার মতো। আধুনিক ফোনে প্রচুর উজ্জ্বলতা রয়েছে এবং আপনি যখন কেবল ইনস্টাগ্রামে স্ক্রোল করছেন বা আপনার ইমেলটি পরীক্ষা করছেন তখন কখনও কখনও উজ্জ্বলতার স্তরটি এত বেশি হওয়া অপ্রয়োজনীয়।
এছাড়াও, আপনার ফোনটি ঘুমাতে যেতে সময়টি ছোট করা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারকারীরা প্রায়শই ঘুমের টাইমারকে এক মিনিট বা তারও বেশি সময় সেট করে, যা আপনি যখন আপনার ফোনটি ব্যবহার করছেন না তখন আপনার ব্যাটারিটি নিষ্কাশন করতে পারে এবং এটি লক না করে কোনও টেবিলে সেট করে রাখে। এই দুটি সামঞ্জস্য করুন এবং আপনি আরও ভাল ব্যাটারি লাইফের পথে যাবেন।
কিভাবে: দ্রুত সেটিংস মেনুটি দেখার জন্য আপনার ফোনের প্রদর্শনের শীর্ষ থেকে একবার বা দু’বার সোয়াইপ করুন। আপনি কোনও সূর্যের ছবি বা এর পাশের আলোর উত্সের চিত্র সহ একটি স্লাইডার দেখতে পাবেন। আপনার উজ্জ্বলতা হ্রাস করতে স্লাইডারটি বাম দিকে টেনে আনুন। আপনার ফোনটি ঘুমাতে যে সময় লাগে তা হ্রাস করতে, সেটিংস> প্রদর্শন করুন এবং “স্ক্রিন টাইমআউট” পরিবর্তন করুন এক মিনিটের নীচে যে কোনও কিছুতে।
6 … অব্যবহৃত অ্যাকাউন্টগুলি সরান
আমরা সকলেই এটি এক পর্যায়ে করেছি: আপনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন বা ইমেল পরিষেবার জন্য একটি নতুন অ্যাকাউন্ট সেট আপ করেছেন (যা আপনি ভুলে যান) এবং তারপরে অন্য একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন যা সেই পরিষেবা বা প্ল্যাটফর্মের জন্য আপনার প্রাথমিক অ্যাকাউন্টে পরিণত হয়। আমি এই প্রক্রিয়াটি বহুবার পেরিয়েছি।
আপনি যদি আপনার ফোনে অ্যাকাউন্টগুলি সেট আপ করেন তবে সমস্ত পুরানো অ্যাকাউন্টগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে সতেজ করে এবং আপনার ব্যাটারি লাইফটিকে পটভূমিতে ফেলে দেয়। আমি আপনার স্মার্টফোন থেকে খুব শীঘ্রই কিছু পুরানো অ্যাকাউন্টগুলি সরিয়ে দেওয়ার চেয়ে শীঘ্রই সুপারিশ করছি।
কিভাবে: সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটিতে যান এবং অ্যাকাউন্টগুলি বিভাগটি সন্ধান করুন (স্যামসাং ফোনে এটি “অ্যাকাউন্টস এবং ব্যাকআপ” বলা হয়, যখন পিক্সেল ফোনগুলি “পাসওয়ার্ড এবং অ্যাকাউন্টগুলি” ব্যবহার করে)। আপনি আপনার ফোনে সিঙ্ক করা সমস্ত অ্যাকাউন্টের একটি তালিকা পাবেন। এর মধ্যে একটিতে আলতো চাপুন এবং “অ্যাকাউন্ট সরান” বোতামে নীচে স্ক্রোল করুন। এটি আলতো চাপুন, এবং অ্যাকাউন্টটি অদৃশ্য হয়ে যাবে।
7 .. কীবোর্ডের শব্দ এবং হ্যাপটিক্স বন্ধ করুন
আপনি যদি নিজের ফোনটি ব্যবহার করছেন তবে সম্ভাবনাগুলি আপনি প্রায়শই কীবোর্ডে টাইপ করছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করবেন বা আপনার বন্ধুর বার্তাগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানান। আপনার যদি শব্দ এবং হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া সক্ষম করা থাকে তবে আপনার ব্যাটারি ভোগ করতে পারে কারণ আপনার ফোনটি প্রতিবার কোনও চিঠিটি ট্যাপ করার সময় একটি সিরিজ কম্পন এবং শোরগোল তৈরি করতে হবে। আপনি টাইপ করার সাথে সাথে কীবোর্ডটি শুনে এবং অনুভূতি একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা, তবে আপনি যদি পুরো চার্জ থেকে কিছু অতিরিক্ত রস বের করতে চান তবে এটি আদর্শ নয়।
এছাড়াও: আমার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য এই কীবোর্ড কেসটি চূড়ান্ত উত্পাদনশীলতা সরঞ্জাম – এটি কীভাবে কাজ করে
কিভাবে: সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন এবং “ভাষা এবং ইনপুট” সনাক্ত করুন। এই বিভাগটি যেখানে আপনার কীবোর্ড সেটিংস বাস করে। আপনি যে বিভাগটি আপনার ডিফল্ট কীবোর্ডটি চয়ন করতে পারেন তা সন্ধান করুন, তারপরে সেটিংস পরিচালনা করতে তার পাশের গিয়ার আইকনটি আলতো চাপুন। আপনি যদি কোনও জোর্ড ব্যবহারকারী (বেশিরভাগ লোকের মতো) হন তবে আপনি তারপরে পছন্দসমূহ> কীপ্রেসে যাবেন এবং “কীপ্রেসে শব্দ” এবং “কীপ্রেসে হ্যাপটিক প্রতিক্রিয়া” অক্ষম করবেন।
8 .. আপনার বিজ্ঞপ্তিগুলি হ্রাস করুন
আপনি এটি উপলব্ধি করতে পারেন না, তবে বিজ্ঞপ্তিগুলি আপনার ফোনের ব্যাটারি লাইফের বৃহত্তম ড্রেনার হতে পারে। আপনার ফোনটি কেবল সারা দিন গুঞ্জন এবং বেজে উঠছে তা নয়, অ্যাপ্লিকেশনগুলি নিজেরাই পাঠানোর জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তিগুলি খুঁজছেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্রমাগত সতেজ হয়। বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে আপনি যে পরিমাণ বিজ্ঞপ্তি পেয়েছেন তা সীমাবদ্ধ করার উপায় রয়েছে তবে সেগুলি বন্ধ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হ’ল আপনার ফোনের সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে।
এছাড়াও: আমি কেন এই রাগযুক্ত স্যামসুং ফোনটি ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলির চেয়ে বেশি পছন্দ করি (এবং এটি দেখতে ঠিক ভাল দেখাচ্ছে)
কিভাবে: আপনার ফোনে ইনস্টল করা সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি তালিকা দেখতে সেটিংস> বিজ্ঞপ্তি> “অ্যাপ্লিকেশন বিজ্ঞপ্তি” এ যান। প্রতিটি প্রবেশের পাশে টগল রয়েছে যা উল্টে গেলে, সেই নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনটির জন্য সমস্ত বিজ্ঞপ্তি অক্ষম করবে।
9। “আরে গুগল” সনাক্তকরণ বন্ধ করুন
যদি আপনার ফোনটি ক্রমাগত আপনাকে “আরে, গুগল” বলতে শুনে থাকে তবে আপনার ব্যাটারিটি দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার মাইক্রোফোনটি সক্রিয় রয়েছে, আপনি এই দুটি যাদু শব্দ বলতে শুনতে অপেক্ষা করছেন যা ডিজিটাল সহকারীকে ট্রিগার করে এবং এই প্রক্রিয়াটি চালাতে মোটামুটি পরিমাণ শক্তি লাগে। বৈশিষ্ট্যটি অক্ষম করা যে কেউ সহকারীকে প্রতিদিন ব্যবহার করেন না তার পক্ষে কোনও মস্তিষ্কের নন। এবং আসুন সত্য কথা বলা যাক: আমাদের মধ্যে কতজন সহকারীকে প্রতিদিন ব্যবহার করেন?
কিভাবে: আপনার ফোনে গুগল অ্যাপটি খুলুন এবং উপরের ডানদিকে কোণায় আপনার প্রোফাইল ছবিটি আলতো চাপুন। তারপরে, সেটিংস> গুগল সহকারী> আরে গুগল এবং ভয়েস ম্যাচটি দেখুন এবং “আরে গুগল” বন্ধ করুন। আপনি যদি পাওয়ার বোতামটি বা অন্য কোনও পদ্ধতির মাধ্যমে ধরে রাখেন তবে এখন আপনার ফোনটি সহকারীকে ট্রিগার করবে।
10। আপনার পর্দার রিফ্রেশ হার হ্রাস করুন
ফোনের পর্দা পেয়েছে সত্যিই গত কয়েক বছর ধরে ভাল, আংশিকভাবে দ্রুত রিফ্রেশ রেট প্রস্তুতকারকরা বাস্তবায়িত হয়েছে তাদের ধন্যবাদ। এটি 90Hz, 120Hz, বা আরও দ্রুততর হোক না কেন, স্ক্রিন রিফ্রেশগুলি অ্যানিমেশনগুলি তৈরি করতে, সামাজিক মিডিয়া স্ক্রোলিং করা এবং প্রতিদিনের মিথস্ক্রিয়াগুলি মসৃণ এবং আরও প্রতিক্রিয়াশীল মনে হয় এমন সময় বাড়ানো। দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি উচ্চ রিফ্রেশ হারের অর্থ ব্যাটারির ব্যবহার বাড়ানোও – আপনি কখনও কখনও বৈশিষ্ট্যটি অক্ষম করা থেকে আরও ভাল হতে পারেন।
এছাড়াও: ব্যাটারির জীবনকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে আমি আমার পিক্সেল ফোনে 8 টি সেটিংস পরিবর্তন করেছি
কিভাবে: সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি খুলুন এবং প্রদর্শন বিভাগে নেভিগেট করুন। এখানে, আপনি আপনার রিফ্রেশ রেট কনফিগার করতে সেটিংস পাবেন। বেশিরভাগ স্মার্টফোন বৈশিষ্ট্যটিকে আলাদা কিছু বলে; গুগল এটিকে “মসৃণ প্রদর্শন” লেবেল করে, যখন স্যামসুং এটিকে “গতি মসৃণতা” বলে। রিফ্রেশ হারের সাথে সম্পর্কিত সেটিংসটি সন্ধান করুন এবং স্ট্যান্ডার্ড হারে ফিরে যান। ফলস্বরূপ আপনার স্ক্রিনটি সম্ভবত কিছুটা চপ্পিয়ার মনে হবে তবে এটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এর সহজ অর্থ এটি 60Hz এ পরিচালিত হচ্ছে, এমন গতিতেও যে কয়েক বছর আগে সবচেয়ে ভাল ফোনগুলি চালাত।
১১। আপনি যে ওয়্যারলেস বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করছেন না সেগুলি বন্ধ করুন
ফোনের ব্যাটারির জীবন বাঁচাতে আমি কখনই ওয়্যারলেস বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ বা লোকেশন পরিষেবাগুলি বন্ধ করার প্রবক্তা হইনি। অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন এবং পরিষেবাগুলি সেই সংযোগগুলির উপর নির্ভর করে যে আপনার অ্যান্ড্রয়েডের অভিজ্ঞতা দ্রুত হ্রাস করতে পারে। তবে, আপনি যদি ব্লুটুথের প্রয়োজন এমন কিছু ব্যবহার না করেন বা জিপিএসের জন্য আপনার ফোনটি ব্যবহার না করেন তবে আপনার ব্যাটারির আয়ু বাড়ানোর জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলির কয়েকটি অক্ষম করার উপযুক্ত হতে পারে।
এছাড়াও: তাত্ক্ষণিক পারফরম্যান্স বুস্টের জন্য আমি আমার পিক্সেল ফোনে 10 টি সেটিংস পরিবর্তন করেছি
কিভাবে: কার্যত প্রতিটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনে, আপনি দ্রুত সেটিংস অ্যাক্সেস করতে শীর্ষ থেকে একবার বা দু’বার সোয়াইপ করতে পারেন। এখানে, আপনি ওয়াই-ফাই, ব্লুটুথ, অবস্থান, বিমান মোড এবং আরও অনেক কিছুর জন্য আইকনগুলি পাবেন। এগুলি বন্ধ করতে একবার তাদের স্পর্শ করুন এবং তাদের আবার চালু করতে আবার স্পর্শ করুন। আপনি সেটিংস অ্যাপের মাধ্যমে এই সমস্ত সেটিংসও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, যদিও দ্রুত সেটিংস সেগুলি অ্যাক্সেস করার সহজতম উপায়।
12। লো-পাওয়ার মোড ব্যবহার করুন
লো-পাওয়ার মোড অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কিছুটা আলাদা হতে পারে তবে সাধারণ ভিত্তি একই থাকে। এই মোডটি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু বৈশিষ্ট্য অক্ষম করে, অ্যাপ্লিকেশনগুলি কতবার রিফ্রেশ হয় তা সীমাবদ্ধ করে, আপনার পর্দার উজ্জ্বলতা হ্রাস করে, রিফ্রেশ হার হ্রাস করে এবং আরও একটি চিমটিতে ব্যাটারির জীবন বাঁচাতে।
কিভাবে: আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে লো-পাওয়ার মোড সক্ষম করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে তবে দ্রুত সেটিংস পেতে আপনার স্ক্রিনের শীর্ষ থেকে দু’বার সোয়াইপ করা এবং তারপরে ব্যাটারি শর্টকাটটি আলতো চাপতে সবচেয়ে সাধারণ। শর্টকাটটি একটি প্লাস সাইন বা অনুরূপ কিছু সহ ব্যাটারির মতো দেখা উচিত। তারপরে আপনি অবহিত করবেন যে লো-পাওয়ার মোড (বা এটি আপনার ফোনে যা কিছু বলা হয়) সক্ষম করা হয়েছে। এই মোডটি অক্ষম করতে আপনি একই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করতে পারেন।