আমার আইপ্যাড এবং কিন্ডল প্রতিস্থাপনকারী ট্যাবলেটটি একটি উপযুক্ত উত্তরসূরি পেয়েছে – এবং আমি আপগ্রেডগুলি ভালবাসি

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস 249 ডলারে উপলব্ধ।
- এই ট্যাবলেটটি পুরো রঙ থেকে একটি ই কালি-জাতীয় ডিসপ্লেতে একটি বোতামের টিপে স্যুইচ করতে পারে, এতে 256 গিগাবাইট স্টোরেজ রয়েছে এবং 120Hz রিফ্রেশ রেট সহ একটি আকর্ষণীয় ম্যাট ডিসপ্লে রয়েছে।
- আপনি যখন এটি একহাত ব্যবহার করেন এবং কোনও কেস বা স্টাইলাস অন্তর্ভুক্ত করেন না তখন এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস ভারী হয়ে উঠতে পারে, যদিও আপনি এগুলি আলাদাভাবে কিনতে পারেন।
আমি প্রচুর ট্যাবলেট পরীক্ষা করি এবং স্বীকার করি, এই ডিভাইসের অনেকগুলি নকশার আকাঙ্ক্ষাগুলি আত্মতুষ্ট হয়েছে। একটি নতুন ট্যাবলেট সম্পর্কে উত্তেজিত হওয়া শক্ত কারণ এর বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যে আগে পাওয়া গেছে। সত্যিকারের উদ্ভাবনী ট্যাবলেটটি পাওয়া বিরল যা গ্রাহকদের জন্য নতুন কিছু সরবরাহ করে।
প্রবেশ করুন: দ্য টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস।
আমি ইতিমধ্যে এই ট্যাবলেটটির আগের মডেলটি পছন্দ করেছি, 10 ইঞ্চি এনএক্সটিপেপার 10, তবে এটি একটি ভেরিজন একচেটিয়া ছিল যা আপনি সহজেই অন্য কোথাও কিনতে পারবেন না। নতুন এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস আমার প্রিয় ট্যাবলেটগুলির একটির আরও ভাল প্রকরণ এবং এটি ওয়ালমার্টে 249 ডলারে উপলব্ধ।
পুরো রঙের প্রদর্শন থেকে কালি-কাগজ ডিসপ্লেতে স্যুইচ করতে ট্যাবলেটের এনএক্সটিপেপার প্রযুক্তি ব্যবহার করার পাশাপাশি, এই ট্যাবলেটে 256 গিগাবাইট অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ রয়েছে, একটি 120Hz রিফ্রেশ রেট সহ 11.5 ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং প্রসারিত 8 জিবি র্যাম রয়েছে।
এটি বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর জন্য বিনোদন এবং হালকা-কাজের ট্যাবলেট হিসাবে পরিবেশন করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী তবে এটি ই-রিডার হিসাবে প্রতিস্থাপন বা দ্বিগুণ করার জন্যও উপযুক্ত।
শেষবার যখন আমি একটি টিসিএল এনএক্সটিপেপার ট্যাবলেটটি পরীক্ষা করেছি, আমি আক্ষরিক অর্থে আমার স্বামীকে আমার আইপ্যাড দিয়েছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার আর এটির দরকার নেই। আমি একই দিনে আমার বাচ্চাকে আমার কিন্ডলও দিয়েছিলাম – এই ট্যাবলেটটি কতটা ভাল পারফর্ম করেছিল। সুতরাং যখন আমি আপনাকে বলি যে আমি নতুন এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস চেষ্টা করার জন্য উত্তেজনায় কৌতুকপূর্ণ ছিলাম, আমি অতিরঞ্জিত নই।
এবার, এনএক্সটিপেপার 11 প্লাসও আমার প্রত্যাশাগুলি সরবরাহ করেছে। অবিলম্বে এটি চেষ্টা করার পরে, আমি দেখতে পেলাম যে ইন্টারফেসটি কীভাবে উন্নত হয়েছিল। প্রদর্শনটি সুন্দর এবং ম্যাট, আপনি যদি একটি আলাদাভাবে কিনতে চান তবে স্টাইলাসের সাথে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। এবং আপনি এখন ড্রপডাউন মেনুতে কোনও বিকল্প নির্বাচন না করে ট্যাবলেটের প্রান্তে একটি শর্টকাট বোতাম টিপে রঙিন কাগজ বা কালি কাগজ মোডগুলিতে স্যুইচ করতে পারেন।
টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাসে ডিসপ্লেতে এনএক্সটিপেপার 4.0 বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পূর্ববর্তী মডেলটিতে কোম্পানির পুরানো এনএক্সটিপেপার 2.0 থেকে একটি আপগ্রেড রয়েছে। পূর্ববর্তী ট্যাবলেটের উপরে নতুন ডিসপ্লেটির স্পন্দন এবং স্পষ্টতা লাফিয়ে উঠেছে, যা তার সম্পূর্ণ রঙের মোডে খুব খাস্তা লাগেনি, বিশেষত ভিডিওগুলি দেখার সময়।
ই-রিডার হিসাবে টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস ব্যবহার করার একমাত্র অসুবিধা হ’ল এটি কোনও হালকা ডিভাইস নয়। ১.3.৩ আউন্সে (মাত্র এক পাউন্ডের ওপরে), ট্যাবলেটটি কিছু সময় পড়ার পরে ভারী বোধ করতে পারে যদি না আপনি এটি প্রপ আপ না করেন বা এর জন্য কোনও কেস ব্যবহার করেন। আমি একটি হাতের স্ট্র্যাপ পেয়েছি যাতে আমি এনএক্সটিপেপার 11 প্লাসের সাথে আরও সহজেই পড়তে পারি এবং এটি একটি নিখুঁত সমাধান হিসাবে শেষ হয়েছিল।
পারফরম্যান্স অনুসারে, টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস এই জাতীয় সস্তা অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেটের জন্য আশ্চর্যজনক এবং আশ্চর্যজনকভাবে নির্ভরযোগ্য, যদিও আমি এটি পূর্ববর্তী মডেলের ক্ষেত্রেও পেয়েছি। এটি সেটআপের পরে ব্লাটওয়্যার দিয়ে ওভারলোড করা হয়নি, এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি এলোমেলোভাবে ক্র্যাশ করে না যেমন তারা আমার পরীক্ষা করা অন্যান্য অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেটগুলির সাথে করে।
টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাসের সাথে যে বড় প্রতিশ্রুতি দেয় তার মধ্যে একটি হ’ল the তিহ্যবাহী ট্যাবলেটগুলির চেয়ে 61% বেশি নীল আলো ফিল্টার করে চোখের স্ট্রেন হ্রাস করা। আপনি পঠন মোডগুলিও সেট করতে পারেন এবং চোখের ক্লান্তির সম্ভাবনা আরও কমাতে অভিযোজিত উজ্জ্বলতা সক্ষম করতে পারেন।
আমি কাজের জন্য প্রতিদিন আমার ম্যাকবুক প্রো এবং আইপ্যাড ব্যবহার করি, তাই প্রতি রাতে আমার আইপ্যাডের পরিবর্তে টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস ব্যবহার করার সময় আমি একটি বড় পার্থক্য পেয়েছি। রাতের শেষে, আমার চোখ স্ট্রেইন বা ক্লান্ত ছিল না, এবং আমার উত্তেজনার মাথা ব্যথা এমনকি হালকা হয়ে যায়, এটি একটি বড় প্লাস।
সর্বোপরি, আমি পছন্দ করতাম যে আমি যখন আমার শোবার সময় আচারের অংশ হিসাবে পড়া শুরু করতে প্রস্তুত ছিলাম তখন আমি আমার কিন্ডেলটি ধরার জন্য আমার ট্যাবলেটটি দূরে রাখার পরিবর্তে মোডগুলি নিয়মিত ফুল-কালার থেকে কালি পেপারে স্যুইচ করতে পারি।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
আপনি যদি কোনও দুর্দান্ত বিনোদন ট্যাবলেটটির জন্য বাজারে থাকেন যা কোনও ই-রিডার হিসাবে দ্বিগুণ হতে পারে তবে আপনি এর সাথে ভুল করতে পারবেন না টিসিএল এনএক্সটিপেপার 11 প্লাস। আমি পছন্দ করি যে আমি আমার কিন্ডল ই-রিডারটি করার মতো এই ট্যাবলেটটি ব্যবহার করতে পারি, বিশেষত কারণ আপনি নিয়মিত ট্যাবলেটটির দ্রুত অভিজ্ঞতা এবং কোনও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করার বহুমুখিতা পান, কেবল কিন্ডল নয়।
এই ট্যাবলেটটি সত্যই প্রতিটি পয়সা মূল্যবান, এর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স এবং ব্যবহারের সহজতার জন্য ধন্যবাদ। এটি কোনও বগি ডিভাইস নয়, যেমন আপনি প্রায়শই সাশ্রয়ী মূল্যের অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেটগুলির সাথে দেখতে পান। এটি আপনার চোখে সহজ এমন একটি বিনোদন ট্যাবলেট হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এটি প্রতিটি প্রতিশ্রুতিতে সরবরাহ করে।