আমার আইফোনটি আইওএস 26 এ আপডেট করার পরে আমার সবচেয়ে বড় অনুশোচনা (এবং এটি কীভাবে ঠিক করবেন)

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- আইওএস 26 আইফোন ক্যামেরা স্যুইচারে একটি নতুন অঙ্গভঙ্গি আচরণের পরিচয় দেয়।
- অ্যাপ্লিকেশন নেভিগেশনে এই স্থানান্তরটি পেশাদার এবং নৈমিত্তিক ব্যবহারকারীদের মধ্যে হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- সর্বশেষ বিকাশকারী বিটাতে, অ্যাপল অঙ্গভঙ্গির আচরণটিকে মূলটিতে ফিরিয়ে আনতে একটি টগল যুক্ত করেছে।
যদিও অনেকেই বলবেন যে আইওএস 26 এর পাবলিক ডেভলপমেন্ট রকি হয়েছে, সাম্প্রতিক একটি বৈশিষ্ট্য, সর্বশেষতম বিকাশকারী বিটাতে প্রবর্তিত, আমাকে অ্যাপলের প্রতি নতুনভাবে বিশ্বাস দিয়েছে।
যখন সংস্থাটি প্রথম আইওএস 26 বিটা চালু করেছিল, বেশিরভাগ লোককে পোলারাইজিং তরল গ্লাস ডিজাইনের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পুনর্নির্মাণ ক্যামেরা অ্যাপ ইউআই দ্বিতীয় স্থানে এসেছিল, তবে এটি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু ছিল: বিভিন্ন ক্যামেরা মোড নেভিগেট করা অযথা পরিবর্তন করা হয়েছিল।
ক্যামেরা বাফগুলি তাৎক্ষণিকভাবে এটি লক্ষ্য করে, তারপরে নিয়মিত গ্রাহকরা আমার সহ – পেশী স্মৃতি আপনাকে এটি করবে। বাম বা ডান গ্লাইডিংয়ের সময়, বিভিন্ন মোড একই দিকে প্যান হবে।
কেন এটি একটি সমস্যা
এটি একটি প্রস্থান-একটি সম্পূর্ণ 180, যদি আপনি চান-অ্যাপলের traditional তিহ্যবাহী ইন্টারফেস পদার্থবিজ্ঞান থেকে, যেখানে উইজেটস, পাঠ্য এবং অন্যান্য উপাদানগুলি পাল্টা দিকনির্দেশে চলে যাবে, যেন আপনি এগুলি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আইওএসের প্রাথমিক সংস্করণগুলির পর থেকে এটি ঘটেছে, আপনি কোনও ওয়েব পৃষ্ঠার মাধ্যমে বা ক্যারোসেলের মাধ্যমে স্ক্রোল করছেন কিনা।
আপনার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যাওয়ার বাইরে, এই অঙ্গভঙ্গি পরিবর্তনটি পর্দায় প্রাসঙ্গিক তথ্য অবরুদ্ধ করার সমস্যাটির পরিচয় দেয়। আপনি যখন ক্যামেরা মোডগুলির মধ্যে স্ক্রোল করছেন, আপনার আঙুলটি স্বাভাবিকভাবেই কোথায় এবং আপনি কী স্ক্রোল করছেন তা কভার করে। আপনি নীচে জিনিসগুলি দেখতে পারেন।
ফিক্স
এই সমস্যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে, অ্যাপল ক্যামেরা অ্যাপের জন্য একটি নতুন সেটিং যুক্ত করেছে যা আপনাকে স্ক্রোলের দিকটি আইওএস 18 -এ কীভাবে ছিল তা ফিরিয়ে আনতে দেয় This এটি কেবলমাত্র সর্বশেষতম বিকাশকারী বিটাতে অ্যাক্সেসযোগ্য এবং মোড স্যুইচিংয়ের অধীনে ক্যামেরা সেটিংস পৃষ্ঠার নীচে পাওয়া যায়।
এটি টগল করা দিয়ে, ক্যামেরা মোডগুলির মধ্যে স্ক্রোলিং করা কেমন লাগবে তা অনুভব করবে।
অ্যাপল যদি সফ্টওয়্যার ট্রানজিশন পিরিয়ড ব্যবহারকারীদের জন্য কম বিঘ্নিত করতে চায়, বিশেষত একবার সেপ্টেম্বরে নতুন আইফোন চালু করার পরে, এটি ডিফল্ট হিসাবে মূল অঙ্গভঙ্গির আচরণটি সেট করা এবং ব্যবহারকারীদের পরিবর্তে এটি টগল করার অনুমতি দেওয়া আরও বুদ্ধিমান হবে। আশা করি এটি খুব বেশি জিজ্ঞাসা করছে না।
