You are Here
আমার আদর্শ মানুষের অবশ্যই ব্যক্তিগত জেট, ইয়ট, কোনও বেবি মামা থাকতে হবে
News

আমার আদর্শ মানুষের অবশ্যই ব্যক্তিগত জেট, ইয়ট, কোনও বেবি মামা থাকতে হবে

পুরষ্কারপ্রাপ্ত নাইজেরিয়ান গায়ক তিওয়া সেভেজ ভাগ করে নিয়েছেন যে তিনি তার পরবর্তী রোমান্টিক অংশীদারকে উচ্চমান নির্ধারণ করেছেন, রসিকতা করেছেন যে তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হতে পারে কেন তিনি “এখনও অবিবাহিত”।

সাম্প্রতিক একটি অ্যাপল সংগীত 1 সাক্ষাত্কারে, পোস্ট X বৃহস্পতিবার, গায়ক তার 2023 হিট ‘কারও পুত্র’ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অংশীদার হিসাবে তিনি যে বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজছেন তা ভাগ করে নিয়েছেন।

45 বছর বয়সী ‘স্ট্যামিনা’ গায়ক প্রকাশ করেছেন যে তিনি প্রেমের সন্ধানে রয়েছেন তবে তার মানদণ্ডে দৃ firm ় রয়েছেন, বিলাসিতা, স্থিতিশীলতা এবং একটি নাটক-মুক্ত সম্পর্কের সন্ধান করছেন।

বিজ্ঞাপন

আরও পড়ুন: মার্সি চিনো, স্বামী তৃতীয় বিবাহের বার্ষিকী উদযাপন করুন

সেভেজ জোর দিয়েছিলেন যে তিনি এমন একটি অংশীদার চান যিনি একটি ব্যক্তিগত জেট এবং ইয়ট ধারণ করেন। একজনের মা আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনি অমীমাংসিত পারিবারিক ইস্যুতে জড়িয়ে থাকা কাউকে ডেটিংয়ের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে পারবেন না।

“আমি এখনও কারও ছেলের সন্ধান করছি। আমার কোনও (অংশীদার) নেই। এবং আমি মনে করি এটি কারণ আমি নির্দিষ্ট জিনিসগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করছি। সম্ভবত আমার অনুসন্ধান সংকীর্ণ করা দরকার,” তিনি বলেছিলেন।

“আমি আসলে এমন কাউকে খুঁজছি যার একটি ব্যক্তিগত বিমান রয়েছে, ইয়ট; এমন কেউ যার বাচ্চা মামা নাটক নেই কারণ আমি এটির সাথে মোকাবিলা করতে পারি না। সম্ভবত এটিই আমার সমস্যা” “

সম্প্রতি, গায়ক প্রকাশ করেছেন যে তিনি কোনও অংশীদারকে তার অনুসন্ধানে রোম্যান্সের উপরে আর্থিক স্থিতিশীলতা রাখছেন।

মে মাসে, তিনি আরও প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি তাদের “রোম্যান্সের অভাব” এর কারণে নাইজেরিয়ান পুরুষদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে পরিষ্কার করছেন।

সেভেজ ২০১৩ সালে টুনজি ‘টিবিলজ’ বালোগুনকে বিয়ে করেছিলেন এবং 2018 সালে বিবাহবিচ্ছেদের আগে এই দম্পতি তাদের ছেলে জামালকে 2015 সালে স্বাগত জানিয়েছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts