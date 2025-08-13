আমার এয়ারপডগুলি ক্রমাগত আমার কান থেকে পিছলে যাচ্ছিল – যতক্ষণ না আমি এই 15 ডলার আনুষাঙ্গিকগুলি খুঁজে পাই

আপনার এয়ারপডগুলি আপনার সেরা বন্ধু হতে পারে, আপনার পকেট বা ব্যাগে থাকার জন্য আপনার প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত যথেষ্ট ছোট। তবে আপনি যদি আপনার এয়ারপডগুলির সাথে কাজ করতে চান তবে আপনার পিচ্ছিল ইয়ারবডগুলি আপনার কানে ফিরিয়ে দেওয়া একটি বিশেষ তীব্র ওয়ার্কআউটে পরিণত হতে পারে। আমি এই সমস্যার সাথে সহায়তা করার জন্য তিনটি পণ্য পেয়েছি – ব্যয় করা কয়েক ডলার আপনার এয়ারপডগুলির অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত করতে পারে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, কিছু লোকের কানের অ্যানাটমি কেবল নির্দিষ্ট ইয়ারবডগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সেরা বিকল্পটি অন্য ব্র্যান্ডের কাছ থেকে কেনা হতে পারে। তবে আপনি যদি আপনার এয়ারপডগুলি আপনার কানে থাকার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ হন তবে প্রথমে এই টিপসটি ব্যবহার করে দেখুন।
1। বিচ্ছিন্ন কানের হুকস
আপনি যদি চালাতে বা ওয়েটলিফ্ট করতে চান তবে আপনার পায়ের মাটিতে আঘাত করার প্রভাব বা নির্দিষ্ট যৌগিক গতিবিধির বিস্ফোরকতা আপনার এয়ারপডগুলি আপনার কানে স্থানান্তর করতে পারে। বিটস পাওয়ারবিটস প্রো 2 এর মতো কানের হুক সহ ইয়ারবডগুলি আপনার পুরো ওয়ার্কআউটের জন্য আপনার কানে রাখার জন্য ইন-কানের স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে।
আপনি যদি অন্য জোড়া ইয়ারবড কিনতে না চান তবে আপনি আপনার এয়ারপডগুলিতে সংযুক্ত করতে বিচ্ছিন্ন কানের হুক কিনতে পারেন। আমি চেষ্টা করেছি আইকারস্পেস হুকস অ্যামাজন থেকে। আপনি 16 ডলারে দুটি জোড়া হুক পাবেন এবং এই পণ্যটিতে 1,591 পর্যালোচনার মধ্যে 4/5 তারা রয়েছে।
এই কানের হুকগুলি এয়ারপডস প্রো এবং সমস্ত বেস মডেল এয়ারপডগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাদের আমার এয়ারপডস প্রো 2 এবং এয়ারপডস 4 এ পরীক্ষা করেছি The কানটি এয়ারপডসের স্টেমের উপর ক্লিপ হুক করে এবং তারপরে আপনি রক এবং রোল করতে পারেন।
স্টেমগুলি চলমান, বাইক চালানো, হাঁটাচলা, এবং ব্যায়ামের মতো গতিশীল আন্দোলনের জন্য আরও কানের স্থিতিশীলতা সরবরাহ করে যা বেঞ্চের প্রেস বা পুশ-আপগুলির মতো বেঞ্চে বাঁকানো বা শুয়ে থাকা প্রয়োজন। আমি দেখতে পেয়েছি যে সেটগুলির মধ্যে আমার এয়ারপডগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে না।
এই কান্ডগুলি পাওয়ারবিটস প্রো 2-তে ডালপালাগুলির মতো আরামদায়ক বা উচ্চ-মানের নয় এবং কয়েক ঘন্টা পরে তারা আমার কানের পিছনে জ্বালাতন করতে শুরু করে। আমি সাধারণত কানের হুকের অনুরাগী নই; এমনকি আরও ভাল মানেরগুলি আমার কান জ্বালাতন করে।
2। সিলিকন ডানা
আপনি যদি প্লাস্টিকের কানের হুকগুলি আপনার কানের চারপাশে যেতে না চান তবে সিলিকন ডানা বা গ্রিপস একটি বিকল্প। আমি চেষ্টা করেছি প্রুফ ল্যাব সিলিকন ডানা অ্যামাজন থেকে। $ 16 এর জন্য, আপনি বিভিন্ন আকারে চারটি জোড়া, একটি স্টোরেজ থলি এবং বহনযোগ্যতার জন্য একটি ক্যারাবিনার পান। আপনি এগুলি এয়ারপডস প্রো 1 এবং 2 এবং এয়ারপডস 4 এর জন্য কিনতে পারেন 22 22,100 রেটিংয়ের মধ্যে এই পণ্যটিতে 4.3/5 তারা রয়েছে।
এই ডানাগুলি এয়ারপডগুলির কুঁড়িটি cover েকে রাখে এবং আপনার কঞ্চের শীর্ষে বা কানের ঘন কার্টিলেজ ভাঁজের শীর্ষ অংশে বসে। প্রুফ ল্যাবস উইংসগুলি আমার এয়ারপডগুলি চারপাশে ঝাঁকুনির জন্য আমার কানের অতিরিক্ত স্থানটি সরিয়ে দেয়, স্থায়িত্ব এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রস্তাব দেয়।
কাজ করার সময় আমি উইংয়ের টিপসগুলি সহায়ক বলে মনে করেছি, তবে তারা আমার এয়ারপডস প্রো 2 আমার কানে আরও ভাল সিল তৈরি করতে সহায়তা করেছিল। একটি দীর্ঘ গাড়ি যাত্রার সময়, আমি আমার প্রিয় সোনোস এসকে ভুলে গিয়েছিলাম এবং আমার এয়ারপডগুলি অবলম্বন করতে হয়েছিল। সর্বাধিক অডিও এবং শব্দ বাতিলকরণের পারফরম্যান্সের জন্য তৈরি আমার কানের উন্নত ফিট এবং সিল।
যদি আপনি দেখতে পান যে খুব বেশি বাহ্যিক শব্দটি আলগা এয়ারপডগুলির কারণে আপনার কানে পৌঁছে যায় তবে এই সিলিকন ডানাগুলি সহায়তা করতে পারে। বিচ্ছিন্ন কানের হুকগুলির মতো, এই সিলিকন টিপসগুলি তাদের চার্জিং ক্ষেত্রে আপনার এয়ারপডগুলি রাখার আগে অবশ্যই সরানো উচিত।
3। কানের টিপ প্রতিস্থাপন
আপনি যদি এমন কোনও বিকল্প চেষ্টা করতে চান যা আপনার এয়ারপডগুলি তাদের চার্জিং ক্ষেত্রে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অপসারণ করার দরকার নেই, তবে আজলা স্ফটিক সিলিকন কানের টিপ প্রতিস্থাপন জেডডনেট সম্পাদক-ইন-চিফ জেসন হিনারের পছন্দের পণ্য।
এই কানের টিপ প্রতিস্থাপনগুলি মোটামুটি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, 15 ডলারের জন্য দুটি জোড়া টিপস (লেখার সময়) এর জন্য দুটি জোড়া টিপসে আসে। এগুলি কেবল এয়ারপডস প্রো মডেলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং 1,248 পর্যালোচনার মধ্যে 4.1/5 তারা পেয়েছে। তাদের কম চতুর পৃষ্ঠের জন্য ধন্যবাদ, ব্যবহারকারীরা বলছেন যে এই টিপসগুলি মূল এয়ারপডস প্রো টিপসের চেয়ে আরও স্থিতিশীল ফিট সরবরাহ করে।
আলগা, অসুস্থ-ফিটিং এয়ারপডগুলির প্রধান অপরাধী হ’ল আপনার কানের শারীরবৃত্ত। প্রত্যেকের কানের আকৃতি আলাদা এবং কিছু অন্যদের চেয়ে এয়ারপডগুলির জন্য আরও উপযুক্ত। নন-প্রো মডেল এয়ারপডগুলির জন্য, যদি আপনার কঞ্চা বাটি খুব ছোট হয় তবে সেগুলি পড়ে যেতে পারে। যদি আপনার অ্যান্টিহেলিক্স রিজ (কনচা বাটিতে আটকে থাকা কারটিলেজের টুকরো) খুব সমতল হয় তবে এটি আপনার কানে আপনার এয়ারপডগুলি ধরে রাখতে এবং সুরক্ষিত করতে সক্ষম নাও হতে পারে।
এয়ারপডস প্রো 2 আপনার কানে থাকার জন্য সিলিকন টিপস ব্যবহার করে তবে সেগুলি আপনার কানের খালের গভীরতা এবং প্রস্থের উপর নির্ভরশীল। যদি আপনার বাইরের খালটি খুব অগভীর বা সংকীর্ণ হয় তবে আপনার এয়ারপডগুলি আপনার কানে সঠিকভাবে সিল না করতে পারে, যার ফলে দুর্বল অডিও, শব্দ বাতিল এবং ফিট হয়ে যায়।
এই নিবন্ধের মতো আনুষাঙ্গিকগুলি সহায়তা করতে পারে তবে তারা যদি তা না করে তবে আপনার সেরা বাজি হতে পারে বিভিন্ন ইয়ারবড আকার সহ অন্য ব্র্যান্ড চেষ্টা করা বা পরিবর্তে ওভার-কানের হেডফোনগুলি বিবেচনা করা।
