আমার শব্দ: গাজার একত্রিত মিডিয়া | জেরুজালেম পোস্ট
আল জাজিরার রিপোর্টার আনাস আল-শরীফ সাংবাদিক হওয়ার কারণে হত্যা করা হয়নি; সন্ত্রাসী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।
আল জাজিরার কর্মীদের সদস্যরা সোমবার কাতারের দোহায় নেটওয়ার্কের স্টুডিওতে জড়ো হন, তাদের সহকর্মী আনাস আল-শরীফ, মোহাম্মদ কেরেকেহ, ইব্রাহিম জহর এবং মোহাম্মদ নুফালকে স্মরণ করতে, যারা সপ্তাহের প্রথম দিকে ইস্রায়েলি ধর্মঘটে নিহত হয়েছিল।(ছবির ক্রেডিট:: ইব্রাহিম আবু মুস্তফা / রয়টার্স)দ্বারাকলিন্সের দিকে তাকান