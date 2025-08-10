বিবিসি নিউজ
একটি সহিংস অভিবাসী-ধূমপানকারী গ্যাং সম্পর্কে এক বছরব্যাপী গোপন তদন্তের অনুসন্ধানগুলি বিবিসি নিউজ দ্বারা 5 আগস্ট প্রকাশিত হয়েছিল-এবং ফলস্বরূপ, একজনকে এখন বার্মিংহামে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
এখানে, আমাদের একজন সাংবাদিক যারা একটি মিথ্যা পরিচয় ধরে নিয়েছিলেন এবং অভিবাসী হিসাবে পোজ দিয়েছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে তিনি একটি গোপন বনাঞ্চলের গোপনে এই গ্যাংয়ের একজন সিনিয়র সদস্যদের সাথে দেখা করেছিলেন।
আমি আমার পকেটে ব্যাটারির কথা ভেবে ডানকির্কের কাছে বনের দিকে হাঁটছি। আমি দুটি টি-শার্টের নীচে তারগুলি লুকিয়ে রেখেছি, তবে এখনও কিছু দেখানো হচ্ছে? আমার গোপন ক্যামেরা কি কাজ করছে? এটি কি সঠিক কোণে ইশারা করছে? আমার বেশিরভাগ সময় ব্যাটারি লাইফ বাকি রয়েছে এবং আমার চোরাচালানের গোপন শিবিরে উঠতে হবে, তার সাথে দেখা করতে হবে এবং নিরাপদে বেরিয়ে আসা দরকার।
এটি সম্ভবত আমার জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, দলের সাথে এই তদন্তে কাজ করার জন্য বহু মাসের সমাপ্তি।
আমার পিঠে দেখছেন উচ্চ-ঝুঁকির পরামর্শদাতাদের একটি ছোট দল রয়েছে। গ্যাং সদস্যরা যারা বনে প্রবেশ করে তাদের প্রত্যেককে পর্যবেক্ষণ করে, আমি আশঙ্কা করি যে আমার পরামর্শদাতারা আমাকে রক্ষা করার চেয়ে আমাকে প্রকাশ করতে পারেন। তবে তারা এটিকে নিখুঁতভাবে বাজায় এবং একটি কম প্রোফাইল রাখে।
আমি একটি মিথ্যা নাম ব্যবহার করছি। আমার জামাকাপড় অন্যান্য লোকেরা ইংল্যান্ডে একটি ছোট নৌকায় চড়ে যাওয়ার চেষ্টা করার মতো। স্কফড, পুরানো জুতা। একটি বড়, উষ্ণ, নোংরা, জ্যাকেট। এমন একটি ব্যাকপ্যাক যা আমি দেখতে পেলামে সময় ব্যয় করেছি, যেন আমি এখানে পৌঁছানোর জন্য দীর্ঘ, শক্ত মাইল ভ্রমণ করেছি।
আমি আমার প্রচ্ছদ গল্পটি আমার মাথায় রেখে চলেছি। আমার যে অজুহাতগুলি দ্রুত পালাতে হবে। সম্ভাব্য পরিস্থিতি। আমরা পরিকল্পনা করেছি এবং পরিকল্পনা করেছি, তবে আমি জানি যে ক্ষেত্রটিতে প্রত্যাশার মতো কিছুই কখনও যায় না।
আমি একজন আরবি ভাষী মানুষ এবং এর আগেও ছদ্মবেশী হয়ে পড়েছি – তবে প্রতিটি সময় আলাদা, এবং বিভিন্ন ঝুঁকি বহন করে।
গত কয়েক বছর ধরে, আমি উত্তর ফ্রান্সে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি, জনগণের চোরাচালানের জটিল এবং ছায়াময় অপারেশনগুলি বোঝার এবং প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। হিংসাত্মক অপরাধী নেটওয়ার্কে অনুপ্রবেশ করা সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না।
আমি অর্থ, শক্তি এবং নীরবতার দ্বারা শাসিত একটি পৃথিবীতে প্রবেশ করছি। তবে আমি কেবল কৌতূহলী নই – আমি আরও বিশ্বাস করি যে গ্যাংগুলি তাদের মনে হয় ততটা অস্পৃশ্য নয় এবং আমি সেগুলি প্রকাশ করতে এবং সম্ভবত তাদের থামাতে সহায়তা করতে পারি।
বনের ভিতরে, আমার ঘাবড়ে যাওয়া ম্লান হয়ে যায়। আমি এখন “আবু আহমেদ” – আমার মিথ্যা পরিচয়। আমি এমনও মনে করি না যে আমি একটি অংশ অভিনয় করছি।
আমি শহরে নতুন, একজন সিরিয়ার শরণার্থী যার আশ্রয় বিড জার্মানি প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি ভয় পেয়েছি, মরিয়া, কিছুটা হারিয়েছি এবং একটি অনিশ্চিত যাত্রার শুরুতে।
আমি যেভাবে এসেছি তা মনে রাখার চেষ্টা করে চোরাচালানের শিবিরের পথে আমি হাঁটছি।
যখন চোরাচালান, আবদুল্লাহ আমার সাথে দেখা করেন, তখন তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ হন তবে তিনি বলেন যে তাকে অবিলম্বে চলে যাওয়া দরকার। আমি ক্লান্ত শব্দ করার চেষ্টা করি। আমার ব্যাটারিটি এখনও কাজ করছে এমন সময় আমাকে অবশ্যই তাকে অপেক্ষা করতে, আমার সাথে দ্রুত কথা বলার জন্য প্ররোচিত করতে হবে। তারপরে, আমি সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।
আবদুল্লাহ কিছুই সন্দেহ করেন না এবং পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্যে মনে হয়। তবে আমি জানি যে চোরাচালানকারীদের কাছে বন্দুক এবং ছুরি রয়েছে এবং সেখানে কেবল একটি পথ রয়েছে যা শিবিরের ভিতরে এবং বাইরে চলে যায়।
একদিন পরে, বন থেকে দূরে, আমি অনলাইনে দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে আরও একটি মারাত্মক শুটিং হয়েছে।
আমার সময়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন জিনিসগুলির মধ্যে একটি, আমি আবদুল্লাহর সাথে দেখা করার কয়েক সপ্তাহ আগে ফোন নম্বরগুলির উপর নজর রাখছি। গ্যাং সদস্যরা প্রায়শই এগুলি পরিবর্তন করে এবং কখনও কখনও আপনি এক সেকেন্ডে কয়েক মাসের কাজ হারাতে পারেন। মাঝে মাঝে আমি আশা হারিয়েছি, সবকিছু ভেঙে পড়ে। তবে আমি শিখতে থাকি।
আমি ক্যালাইস বা বোলগনের আশেপাশে ছোট নৌকাগুলির জন্য অপেক্ষা করা লোকদের সাথে দেখা করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করি, তাদের জিজ্ঞাসা করি যে তারা কোন গ্যাং ব্যবহার করছে, কোন ফোন নম্বর রয়েছে। খুব সকালে ট্রেন স্টেশন, খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে বা বন এবং সৈকতের কিনারে ব্যয় করা হয়। কখনও কখনও আমি কেবল দেখি, ভিড়ের মধ্যে গলে যাওয়ার চেষ্টা করি, কথোপকথনগুলি শুনি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অঙ্গভঙ্গিগুলি চিহ্নিত করতে এবং কে নেতৃত্ব দেয় এবং কে অনুসরণ করে তা দেখার জন্য।
আমাকে অবশ্যই সাবধান হওয়া উচিত। আমি সপ্তাহগুলিতে বিভিন্ন গাড়িতে জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাই এবং সাধারণত পটভূমিতে অদৃশ্য হওয়ার চেষ্টা করি। আমি এমন কিছু করতে বা বলতে চাই না যা আমাকে চোরাচালানের নজরে আনতে পারে। তাদের এখানে অনেক চোখ এবং কান রয়েছে এবং যদি তারা সন্দেহজনক হয়ে যায় তবে এটি আমার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।
আমি কি ভয় পেয়েছি? খুব প্রায়ই না। আমি অতীতে আরও বিপজ্জনক গোষ্ঠীর সাথে জড়িত ছিলাম। তবে আমি উদ্বিগ্ন যে আমি ভুল করতে পারি, একটি বিশদ ভুলে যেতে পারি এবং আমার কভারটি ফুঁকতে পারি। বা আমার কমপক্ষে একটি কভার।
আমি ফোনগুলিও স্যুইচ করি, বিভিন্ন নাম এবং পিছনের গল্পগুলি ব্যবহার করে চোরাচালানকারীদের সাথে যোগাযোগ করে কে কোথায় এবং কী করে তা একসাথে কাজ করার চেষ্টা করে। আমি প্রতিটি ফোন লেবেল। আমার ফরাসি, জার্মান, তুর্কি এবং সিরিয়ান সংখ্যা রয়েছে। এটি ধীর কাজ। আমি যখনই কল করি তখনই আমি সঠিক জায়গায় আছি তা নিশ্চিত করার জন্য আমি সতর্কতা অবলম্বন করি, যদি চোরাচালানকারী আমাকে আমার ভিডিওটি চালু করতে বা আমার অবস্থান দেখিয়ে একটি পিন প্রেরণ করতে বলে।
চোরাচালানকারীরা আমাকে সর্বদা জিজ্ঞাসা করে, “আপনি নম্বরটি কোথায় পেয়েছেন?” এবং, “আপনার সাথে কে? আপনি কোথায় থাকছেন? ফ্রান্সে কীভাবে পেলেন?”
আবদুল্লাহ এখন একই কাজ করেছেন, আমাকে ডানকির্কের একটি বাস স্টপ থেকে বনে আমার যাত্রা দেখিয়ে ছবি পাঠাতে বলেছিলেন।
সে কি আমাকে সন্দেহ করে?
বনের ব্যক্তিগতভাবে, আবদুল্লাহ আমার বেশিরভাগ চোরাচালানকারীদের চেয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। আমি লক্ষ্য করেছি যে তিনি তার সমস্ত যাত্রীকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে আগ্রহী বলে মনে করছেন, সর্বদা কলগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি আমাকে উচ্চাভিলাষী হিসাবে আঘাত করেছেন।
সময়ের সাথে সাথে আমি গ্যাংয়ের কিছু শব্দভাণ্ডার শিখি। অভিবাসীরা হলেন “নাফার”। জুনিয়র চোরাচালানকারীরা হলেন “রেবারি”। বন সর্বদা “দ্য জঙ্গল”।
এবং এখন সময় এসেছে আমার জঙ্গল ছেড়ে চলে যাওয়ার এবং আমার দলের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য যারা আশেপাশের একটি সুপার মার্কেটে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন।
আমি যখন বন ছেড়ে রাস্তায় নামি, তখন আমি আর “আবু আহমেদ” নই। আমি আবার একজন সাংবাদিক, প্রশ্নে নির্যাতন।
ক্যামেরা কি কাজ করেছে? আমি কি আবদুল্লাহকে চোরাচালানকারী হিসাবে তাঁর ভূমিকা নিশ্চিত করে ফিল্ম করতে পেরেছি? কেউ কি এখন আমাকে অনুসরণ করছে?
হাঁটা ফিরে আরও দীর্ঘ মনে হচ্ছে।