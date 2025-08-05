আমার গো -টু এলএলএম সরঞ্জামটি স্থানীয় এআইয়ের জন্য সবেমাত্র একটি সুপার সিম্পল ম্যাক এবং পিসি অ্যাপ্লিকেশন ফেলে দিয়েছে – কেন আপনার এটি চেষ্টা করা উচিত

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ওলামা এআই ডিভস ম্যাকোস এবং উইন্ডোজের জন্য একটি স্থানীয় জিইউআই প্রকাশ করেছে।
- নতুন জিইউআই স্থানীয়ভাবে এআই ব্যবহার করে ব্যাপকভাবে সহজতর করে।
- অ্যাপটি ইনস্টল করা সহজ এবং আপনাকে বিভিন্ন এলএলএম টানতে দেয়।
আপনি যদি এআই ব্যবহার করেন তবে আপনি মেঘ থেকে পরিবর্তে স্থানীয়ভাবে এটির সাথে কাজ করতে চান এমন বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে।
প্রথমত, এটি আরও অনেক গোপনীয়তা সরবরাহ করে। মেঘে একটি বৃহত ভাষার মডেল (এলএলএম) ব্যবহার করার সময়, আপনি কখনই জানেন না যে আপনার প্রশ্নগুলি বা ফলাফলগুলি কোনও তৃতীয় পক্ষের দ্বারা ট্র্যাক করা বা এমনকি সংরক্ষণ করা হচ্ছে কিনা। এছাড়াও, একটি এলএলএম ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে শক্তি সঞ্চয় করে। ক্লাউড-ভিত্তিক এলএলএম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ শক্তি বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে সমস্যা হতে পারে।
এরগো, স্থানীয়ভাবে হোস্ট এলএলএম।
ওলামা এমন একটি সরঞ্জাম যা আপনাকে বিভিন্ন এলএলএম চালানোর অনুমতি দেয়। আমি এটি কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার করছি এবং বিভিন্ন মডেল ডাউনলোড এবং ব্যবহার করার প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য এটি খুঁজে পেয়েছি। যদিও এটির জন্য গুরুতর সিস্টেম সংস্থান প্রয়োজন (আপনি এটি কোনও বয়স্ক মেশিনে ব্যবহার করতে চাইবেন না), এটি দ্রুত চালিত হয় এবং আপনাকে বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করতে দেয়।
তবে ওল্লামা নিজেই কেবল একটি কমান্ড-লাইন-বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু তৃতীয় পক্ষের জিইউআই রয়েছে (যেমন এমএসটিওয়াই, যা আমার যেতে হয়েছে)। এখনও অবধি, ওল্লামার পিছনে বিকাশকারীরা তাদের নিজস্ব জিইউআই তৈরি করেনি।
এটি সমস্ত সম্প্রতি পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এখন একটি সোজা, ব্যবহারকারী-বান্ধব জিইউআই রয়েছে, যথাযথভাবে ওলামার নামকরণ করা হয়েছে।
সাধারণ এলএলএমএসের সাথে কাজ করে – তবে আপনি অন্যকে টানতে পারেন
জিইউআই মোটামুটি বেসিক, তবে এটি ডিজাইন করা হয়েছে যাতে যে কেউ এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এটি ব্যবহার শুরু করতে পারে। এলএলএমগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাও রয়েছে যা সহজেই এলএলএম ড্রপ-ডাউন তালিকা থেকে টানতে পারে। এই মডেলগুলি মোটামুটি সাধারণ (যেমন জেমমা, ডিপসেক এবং কুইন মডেল)। এই মডেলগুলির মধ্যে একটি নির্বাচন করুন এবং ওলামা জিইউআই এটি আপনার জন্য টানবে।
আপনি যদি তালিকাভুক্ত নয় এমন কোনও মডেল ব্যবহার করতে চান তবে আপনাকে এটি কমান্ড লাইন থেকে এমনভাবে টানতে হবে:
ওলামা পুল মডেল
আপনি যে মডেলটি চান তার নাম যেখানে মডেল।
আপনি উপলভ্য মডেলগুলির একটি সম্পূর্ণ তালিকা খুঁজে পেতে পারেন ওলামা লাইব্রেরি।
আপনি একটি মডেল টানানোর পরে, এটি ক্যোয়ারী বারের ডানদিকে ড্রপ-ডাউনে উপস্থিত হয়।
ওলামা অ্যাপটি বাজারে যে কোনও ক্লাউড-ভিত্তিক এআই ইন্টারফেসের মতো ব্যবহার করা সহজ এবং এটি ম্যাকোস এবং উইন্ডোজের জন্য ব্যবহার করা নিখরচায় (দুঃখের বিষয়, জিইউআইয়ের কোনও লিনাক্স সংস্করণ নেই)।
আমি ওলামা অ্যাপের টায়ারগুলিকে লাথি মেরেছি এবং দেখেছি যে এটি এমএসটিওয়াইয়ের বৈশিষ্ট্য সেটটি না থাকলেও এটি ব্যবহার করা সহজ এবং ম্যাকোস নান্দনিকতার সাথে আরও ভাল ফিট করে। ওলামা অ্যাপটি এমএসটিওয়াইয়ের চেয়ে কিছুটা দ্রুত বলে মনে হচ্ছে (উভয় প্রশ্নের উদ্বোধন এবং প্রতিক্রিয়া জানায়), এটি একটি ভাল জিনিস কারণ স্থানীয় এআই প্রায়শই কিছুটা ধীর হতে পারে (সিস্টেমের সংস্থার অভাবের কারণে)।
ম্যাক বা উইন্ডোতে ওলামা অ্যাপটি কীভাবে ইনস্টল করবেন
আপনার ভাগ্য রয়েছে, যেহেতু ওলামা অ্যাপটি ইনস্টল করা ম্যাকোস বা উইন্ডোজ উভয় ক্ষেত্রেই কোনও অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার মতো সহজ। আপনি কেবল আপনার ব্রাউজারটিকে নির্দেশ করুন ওলামা ডাউনলোড পৃষ্ঠাআপনার ওএসের জন্য অ্যাপটি ডাউনলোড করুন, ডাউনলোড করা ফাইলটিতে ডাবল ক্লিক করুন এবং দিকনির্দেশগুলি অনুসরণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাকোসে, আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফোল্ডারে ওলামা অ্যাপ আইকনটিকে টেনে আনুন এবং আপনি সম্পন্ন করেছেন।
ওলামা ব্যবহার সমানভাবে সহজ: আপনি যে মডেলটি চান তা নির্বাচন করুন, এটি ডাউনলোড করুন, তারপরে অনুসন্ধান করুন।
আপনার কি ওলামা অ্যাপটি চেষ্টা করা উচিত?
আপনি যদি স্থানীয় এআই চেষ্টা করার কোনও কারণ সন্ধান করে থাকেন তবে এখন সঠিক সময়।
ওলামা অ্যাপ্লিকেশনটি ক্লাউড-ভিত্তিক এআই থেকে দূরে স্থানান্তরিত করে যতটা সহজ তা সহজ করে তোলে। ওলামা লাইব্রেরির এলএলএম যেমন ইনস্টল এবং ব্যবহার করতে নিখরচায়। এটি একটি সুযোগ দিন, এবং দেখুন এটি আপনার গো-এ এআই সরঞ্জাম হয়ে যায় না।
