“আমার ছবি যে এনজিওগুলি সেন্সর করতে চায়, কারণ এটি অভিবাসীদের সম্পর্কে সত্য প্রকাশ করে”

“এই ফিল্মটি ক্যাসাপাউন্ড সদর দফতরে এটি প্রজেক্ট করে।” এবং আবার: “আমার সহ পরিচালক… ওনি”। গত শুক্রবার এই টেনারের অপমানের সাথে, এনজিও কর্মীদের একটি দল “দ্য স্ক্রিম” চলচ্চিত্রের স্ক্রিনিংয়ের মাত্র বিশ মিনিটের পরে বাধা পেয়েছিল, নেপোলিটান ফেস্টিভ্যালের প্রোগ্রামে দ্য হিউম্যান রাইটস সিনেমার জন্য উপেক্ষা করে। কেন এই ছবিটি এমন হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুলেছে? কারণ এটি লিবিয়ায় নিজেরাই সাক্ষাত্কার নিয়েছিল অভিবাসীদের কথার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যেও বলেছে, অভিবাসন সম্পর্কিত একটি গল্প যা সাধারণত অবিস্মরণীয় সংস্থাগুলি দ্বারা পরিচালিত হয়, পাশাপাশি প্রেসের প্রেস দ্বারাও এটি আলাদা। ডায়রিওডেলওয়েবের মাইক্রোফোনগুলি বলার জন্য It একই পরিচালক মাইকেলঞ্জেলো সেভেরগিনি, সম্প্রতি প্রকাশিত বই “উইথ হোপ উইথ ভয়” এর লেখকও।
মিশেলঞ্জেলো সেভেরগিনি, নেপলসের সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা কেমন হয়েছিল?
একজন লেখক হিসাবে, খোলামেলাভাবে, আমার একটি শান্ত এবং নির্মল প্রতিক্রিয়া ছিল। সত্যটি আমার উপর পুরোপুরি পিছলে গেল। প্রকৃতপক্ষে, যদি কিছু যদি আমি এনজিওগুলির একই প্রতিনিধিদের জন্য দুঃখিত হতাম, যারা একটি ট্রেন মুখে আসতে দেখেছিল।
কেন?
কারণ আমি লিবিয়ায় প্রাথমিক এবং নির্দেশিত উত্সগুলির সাথে যোগাযোগের বিষয়ে সচেতন, যখন এনজিও এবং তথ্যের জগতটি তা করে না। চার বছর ধরে আমি অভিবাসীদের দ্বারা সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত পাবলিক ভোকাল বার্তা, ভিডিও, ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করেছি। ডের স্পিগেল এগুলি প্রকাশ করেছিলেন, এমনকি কোরিয়ার ডেলা সেরায় সাভিয়ানোও। সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, কেউ কখনও আমার উপাদান নিয়ে প্রশ্ন করতে সক্ষম হয় নি।
এনজিওরা অবশ্য চেষ্টা করেছিল।
তারা দাবি করে যে জিনিসগুলি তাদের সেরা জানে কারণ তারা সমুদ্রে রয়েছে। তবে আপনি যদি ডুবে যাওয়া কোনও ব্যক্তির সাথে কথা বলেন, গলায় জল দিয়ে, তবে এটি স্পষ্টতই যে এটি কেবল সংরক্ষণ করতে বলতে পারে। তবে আপনি যদি আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলেন যখন আমি এখনও লিবিয়ায় থাকি তবে তারা আপনাকে অন্য গল্প সম্পর্কে বলে। সেখানে শর্ট সার্কিটটি এনজিওর সমর্থকদের দ্বারা ভরা একটি ঘরের সামনে হয়েছিল। তদুপরি, অন্যান্য পর্বগুলি ইতিমধ্যে এই সময়ের মধ্যে ঘটেছিল, এমনকি যদি এই মহাকর্ষটি কখনও না হয়।
আপনি কি উল্লেখ করেন?
আমি ইতিমধ্যে আমন্ত্রিত না হয়ে, প্রান্তিক হতে, সেন্সর করা বা লড়াইয়ের বাইরে রাখার জন্য ঘটেছে। স্পষ্টতই কারণ এই গবেষণার বিষয়বস্তুগুলি কেবল এনজিও আখ্যানকেই সঙ্কট করে না, বরং অভিবাসীদের কাছ থেকে আসে।
এবং নাগরিক হিসাবে, তবে তার প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
একজন নাগরিক হিসাবে, আমি অবশ্যই বলতে পারি যে আমি চিলস থেকে একটি ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি, আমি হতাশ এবং অবাক হয়েছি। মানবাধিকার চলচ্চিত্র উত্সবের মধ্যে, বিশ মিনিটের পরে কোনও কাজ বন্ধ করা যেতে পারে তা ভাবার জন্য, এটি ভয়াবহ, চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়। তদুপরি, আয়োজকরা কেবল এই প্রক্ষেপণটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হননি, এমনকি আমার হাতে একটি মাইক্রোফোন রাখার জন্যও নিখরচায় অপমান এবং অভিযোগের আধা ঘন্টা প্রতিলিপি তৈরি করতে সক্ষম হতে পারেননি।
ইমিগ্রেশনের থিমের পাশাপাশি ইউক্রেনের মহামারী বা যুদ্ধের ক্ষেত্রেও মতবিরোধের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদা একই থাকে: দ্বান্দ্বিক তুলনা চাওয়া হয় না, তবে আপনি তাদের নীরব বা অপরাধী করতে চান। এবং সবচেয়ে খারাপটি হ’ল স্বনির্ভর ডেমোক্র্যাটরা এমনটি করে।
হ্যাঁ, তবে আমার কাছে সত্য কথা বলার জন্য এটি কিছু সময়ের জন্য পরিষ্কার ছিল। ছবিটি 2019 সালে পান্ডেমিয়ার আগে লেখা এবং গুলি করা হয়েছিল, যখন বইটি মাত্র দু’মাস আগে প্রকাশিত হয়েছিল। এবং প্রকৃতপক্ষে “দ্য স্ক্রিম” যা শিরোনামটি বোঝায় তা লিবিয়ায় অভিবাসীদের ভোগান্তি নয়, তবে লেখকের।
কি অর্থে?
এই অর্থে যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে গত দশ বছরে ইউরোপ এবং ইতালিতে যা বলা হয়েছে তার তুলনায় লিবিয়ার মাঠে বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টে গেছে। সুতরাং যদি এইরকম গুরুতর সত্যের উপর একটি সম্পূর্ণ মহাদেশকে পুরোপুরি সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় তবে সেই মুহুর্তে আমরা সমস্ত কিছু সামর্থ্য করতে পারি। সম্মতি নিয়ন্ত্রণ সর্বগ্রাসী শাসনের চেয়ে খারাপ। এটি আমার উপসংহার।
তবে এই বিষয়বস্তু কী যে এত বিরক্ত?
যে লিবিয়ায় বেশিরভাগ অভিবাসীরা ইউরোপে, ইতালিতে পৌঁছাতে, তবে বাড়িতে নিয়ে আসতে বলে না। এটি সাধারণ আখ্যান অনুসারে অনির্বচনীয় বলে মনে হবে, তবে এটি বোঝার জন্য আপনাকে এই ছেলেদের গল্পগুলিতে গভীর যেতে হবে।
চেষ্টা করা যাক।
তাদের বেশিরভাগই মানব পাচারের একটি পরিশীলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কেলেঙ্কারির পিছনে লিবিয়ায় পৌঁছেছেন। তারা তাদের বলে যে তারা তিন মাসের মধ্যে ইউরোপে পৌঁছে যাবে, পরিবর্তে চার বছর পরে তারা এখনও নিজেকে দাসত্বের অবস্থায় অবরুদ্ধ বলে মনে করে। ইতালিতে আঠারোটি প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি, অন্য সতেরোটি আমাদের কখনই অবতরণ করতে পারে না।
এবং কেন তারা তাদের দেশে ফিরে আসতে পারে না?
তারা তাদের পায়ে এটি করতে পারে না কারণ মাঝখানে সাহারা মরুভূমি রয়েছে। এবং মাফিয়াস পরিষেবাটি পিছনের দিকে সরবরাহ করে না। একমাত্র একটি হ’ল কেউ তাদেরকে একটি বিমানে লোড করে, যেমন মাইগ্রেশন ফর মিজেন্সের জন্য, যা গত পাঁচ বছরে 60০ হাজার অভিবাসীকে স্বেচ্ছাসেবী এবং বিনামূল্যে ফ্লাইট সহ প্রত্যাহার করেছে। তবে একই ত্রিপোলি কর্তৃপক্ষ তাদের খুব স্বেচ্ছায় অনুমোদন দেয় না, কারণ তাদের আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গদের একটি ধ্রুবক মুক্ত কর্মী বজায় রাখা দরকার।
দিকগুলি, তিনি বলছেন যে এটি সত্য নয় যে ত্রিপোলি মিলিশিয়ারা অভিবাসীদের থামিয়ে দেয়, এটি আমাদের কীভাবে বলা হয়?
এটা মোটেও না। বিপরীতে, তারা তাদের শোষণ করে। এই কারণেই আমি বলি যে মিলিশিয়াগুলি অভিবাসন বন্ধ করে দেয়নি, তারা এটিকে বাড়িয়েছে। তাদের আসল উদ্দেশ্য হ’ল এই বাচ্চাদের তাদের দাস বানানোর জন্য লিবিয়ায় নিয়ে আসা এবং উপ -সাহারান মাফিয়াসের সাথে লীগে, চাঁদাবাজি উদ্দেশ্যে নির্যাতনের দায়ে তাদের দায়মুক্তি দেওয়া।
এই লিবিয়া কি ইউরোপীয় সরকারগুলি চুক্তি করে?
এটি ত্রিপলিটানিয়া, যা আমাদের জন্য পুরো লিবিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে, তবে বাস্তবে এটি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির নিয়ন্ত্রণে 20% অঞ্চল। বাকি ৮০% বৈধ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এটি একটি সরকার এবং নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত সংসদ সহ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। কয়েক বছর ধরে আমরা সেই জাতিকে সত্যিই খারাপ বলছি।
এবং এনজিওর কী ভূমিকা আছে?
এনজিওর ছবিতে আমি গণ -বিভ্রান্তির কার্যকারিতা, বিশেষত ইউরোপীয় জনগণের মতামতের প্রতি দায়ী করি। তারা আমাদেরকে সমুদ্রের মাঝখানে মারা যাওয়া দরিদ্র ক্রিসি সম্পর্কে কথা বলতে পরিচালিত করেছিল, তাই আমরা সত্য গল্পটি ভুলে গিয়েছিলাম: রাজনৈতিক কারণগুলি। আমরা এই মিলিশিয়াদের অর্থায়ন করেছি যাতে প্রতি বছর 40% লিবিয়ার তেল লুণ্ঠন করে। তবে বাস্তবে অভিবাসীরা আরও একটি উত্তর দেয়।
কোনটি?
এনজিওরা তাদের লিবিয়ায় আনার জন্য “টোপ” এর ভূমিকা পালন করে। অনেক অভিবাসীর পাঠ্য শব্দ, যার ভিডিও এবং অডিও অনলাইনে আপলোড করা হয়েছে। তারা এই মায়া তৈরিতে অবদান রাখে যার জন্য প্রত্যেকে, এমনকি যাদের অধিকার নেই, তারা কোনও উপায়ে ইউরোপে প্রবেশ করতে পারে। এবং এটি নাটকীয়ভাবে মিথ্যা।
মাইগ্রেটরি ইস্যুতে মেলোনি সরকার গৃহীত বিভিন্ন অবস্থান পরিস্থিতি আনলক করতে সহায়তা করতে পারে?
I think that Italian governments, of any color, at the moment do not have enough autonomy to launch a different foreign policy in Libya. বর্তমান পরিস্থিতি হ’ল বোমা হামলা, গাদ্দাফি শাসনের ধ্বংস, মুসলিম ব্রাদারহুডের ক্ষমতা গ্রহণের পরে বোমা হামলার পরে জন্ম নেওয়া এজেন্ডার অবশেষ। সমস্যাটি হ’ল, এর মধ্যে, বেনগাজী কর্তৃপক্ষ যারা ২০১৪ সালে জনপ্রিয় ভোটের মাধ্যমে নিজেকে বৈধতা দিয়েছেন, তারাও একটি জাতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সজ্জিত করেছেন এবং সমস্ত তেলের কূপের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ত্রিপলিটানিয়া ব্যতীত দেশটি পুনরায় শুরু করেছে।
এবং তখন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী করা উচিত?
সরাসরি তেলের জন্য আমাদের বিক্রি করতে জিজ্ঞাসা করুন। বেনগাজিতে এক লিটার পেট্রোলের জন্য তিন সেন্ট ইউরো খরচ হয়। তবে এটি করার জন্য ইতালির আন্তর্জাতিকভাবে স্বাধীনতা নেই, কারণ এর অর্থ জন্মগত এজেন্ডা ছেড়ে যাওয়া।
ডায়রিওডেলওয়েব.আইটি -র সংবাদ পড়া চালিয়ে যান এবং আমাদের অনুসরণ করুন পৃষ্ঠা ফেসবুক