‘আমার ছেলে অন্য দিনের মতো বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে – 18 মিনিট পরে, সে কখনই ফিরে আসবে না’
কার্লি কল্যান্ড যখন তার ছেলে জ্যাকবকে স্মরণ করে, তখন তিনি একটি ছেলেকে সর্বদা ব্যস্ত এবং চলতে দেখেন।

“তিনি সর্বদা পরিহিত ছিলেন, দরজার বাইরে, তার সাথীদের সাথে সারাদিন, ফিরে আসুন, খাবেন, ঘুম, কম্পিউটার।

তবে ১৯ মার্চ, জ্যাকব কল্যান্ড শেষবারের মতো ম্যানচেস্টারের উইথেনশায় তার পরিবারের বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সামনের দরজাটি বন্ধ করার মাত্র 18 মিনিট পরে, 14 বছর বয়সী এই বিপর্যয় সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন। তিনি তার বন্ধুর ই-স্কুটারের পিছনে একজন যাত্রী হিসাবে চড়েছিলেন এবং তাদের উভয়ই কোনও সুরক্ষা পরা হয়নি।

কার্লি কখনই জ্যাকবকে নিজের ই-স্কুটারকে অনুমতি দেয়নি এবং প্রায়শই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে তারা “অবৈধ এবং বিপজ্জনক”। তবে তিনি বলেছেন যে অন্য কারও পিছনে চড়ার জন্য একটি “বিভক্ত-দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত” তার জীবনকে তার জীবন ব্যয় করে, এবং এখন কলিং যানবাহনের আশেপাশে কঠোর বিধিবিধানের জন্য।

“আমি দুর্ঘটনার বিকেলে আমার মায়ের বাড়িতে ছিলাম, এবং আমি আমার সঙ্গীর কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিলাম,” কার্লি স্মরণ করেছিলেন। “সত্যিই, প্রথমে আমি কেবল ভেবেছিলাম, ‘ওহ এখন সে কী করেছে?’

চিকিত্সকরা সংঘর্ষের পরে জ্যাকবকে কোমাতে রেখেছিলেন

“আমি জানতাম যে তাকে ছিটকে গেছে, তবে আমি জানতাম না – এবং বিশ্বাস করতে চাইনি – এটি কতটা গুরুতর ছিল।”

কার্লি দৃশ্যে ছুটে এসে তার ছেলেকে ইতিমধ্যে একটি অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে একটি কোমায় দেখতে পেল। তাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন তিনি “দীর্ঘতম” যাত্রা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যা তিনি অনুসরণ করেছিলেন।

“আমি কেবল ভাবছিলাম, তিনি কী করেছেন? তিনি বেঁচে আছেন? এটা কতটা খারাপ?” তিনি বললেন। “এই মুহুর্তে কী ঘটেছিল তা আমি জানতাম না। আমি কেবল জানতাম যে তিনি কোমায় ছিলেন।”

তিনি যখন পৌঁছেছিলেন, পুলিশ অপেক্ষা করছিল। তারা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে জ্যাকব একটি ই-স্কুটারের পিছনে ছিলেন যা দুর্ঘটনায় জড়িত ছিল। জ্যাকবকে এমন স্ক্যানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যা প্রকাশ করেছিল যে তার মস্তিষ্কে তার বড় রক্তক্ষরণ হয়েছিল। চিকিত্সকরা তার মস্তিষ্ককে আরও ফুলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে এবং তার দেহকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাকে কোমায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কার্লি বলেছিলেন, “আপনার বাচ্চাকে এমনভাবে দেখে পরাবাস্তব ছিল।” “আমি কীভাবে এটি ব্যাখ্যা করতে জানি না। এটি ভয়াবহ ছিল।”

পরের সপ্তাহের মধ্যে, জ্যাকবকে নিবিড় যত্নে রাখা হয়েছিল, যেখানে তাকে ঘড়ির ঘড়ির মধ্যে ডাক্তাররা যত্ন করেছিলেন। তবে সংঘর্ষের আট দিন পরে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের পরে জ্যাকব মারা গিয়েছিলেন।

“আমি খুব শক্তিহীন বোধ করেছি,” কার্লি বলেছিলেন। “এটি আপনার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসার মতো, এবং এটি সম্পর্কে আপনি কিছুই করতে পারেন না You আপনি মনে করেন আপনি মা, আপনার তাদের রক্ষা করা দরকার।

“আমার মনে হয় যখন তারা আমাকে বলেছিল, সমস্ত কিছুই আমার কাছ থেকে সবেমাত্র কেড়ে নিয়েছে। আমি তাঁর সাথে থাকতাম না কেবল সেখানে থাকতাম না, তাকে বলুন আমি তাকে কতটা ভালবাসি, এবং তাকে বলুন যে আমি তার জন্য কতটা গর্বিত। তিনি যে লড়াইটি দিয়েছিলেন তার জন্য আমি গর্বিত।”

কার্লি বললেন জ্যাকবকে হাসপাতালে দেখে 'পরাবাস্তব'

ট্র্যাজেডি থেকে প্রায় পাঁচ মাস পরে, কার্লি জ্যাকবকে কী ঘটেছিল তা অন্য কারও সাথে না ঘটে তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করার জন্য তার শক্তি রাখছে। তিনি জ্যাকব জার্নি চালু করেছেন, এটি একটি প্রচারণা যা ই-স্কুটারের ব্যবহারের আশেপাশে আইন পরিবর্তন করা এবং কঠোর বিধিবিধানের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল।

জ্যাকব এর যাত্রা সরকারের আবেদন করা 18 বছরের কম বয়সী যে কোনও ব্যক্তির কাছে ই-স্কুটারগুলির বিক্রয় এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি হেলমেট এবং সুরক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং যাত্রীদের বহন নিষিদ্ধ করা। পাবলিক রোড বা ফুটপাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ই-স্কুটার চালানো বর্তমানে অবৈধ, তবে সেগুলি বিক্রয়ের জন্য ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্যে একটি বেসরকারী ই-স্কুটার কেনার জন্য কোনও আইনী ন্যূনতম বয়স নেই।

“জ্যাকব কখনও, কখনও আমার জন্য ফিরে আসবে না, তাই আমি যা করছি তা আমার জীবনে কোনও পার্থক্য করে না,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমি অন্য মানুষের জীবন বাঁচাতে আমার হৃদয়ের মঙ্গলভাবের বাইরে এটি করছি।”

প্রচারের অংশ হিসাবে, তিনি জ্যাকবের মৃত্যুর পিছনে বিধ্বংসী গল্পটি বলার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি আশা করছেন যে তার জীবন সেখানে “কাঁচা আকারে” রেখে দেওয়া অন্য লোকদের তারা একই পছন্দ করার আগে “থামতে এবং চিন্তাভাবনা” করতে উত্সাহিত করে।

“তিনি এই সামনের দরজাটি ছেড়ে চলে গেলেন এবং 18 মিনিট পরে, তিনি আর এখানে ছিলেন না,” তিনি বলেছিলেন। “তিনি সেই স্কুটারের পিছনে উঠেছিলেন এবং প্রতিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে দু’বার ভাবেননি।

“এই বার্তাটি আমি এমন লোকদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করছি যারা বিভক্ত সিদ্ধান্ত নেয় – এটি আপনার ফলাফল হতে পারে I আমি কখনই ভাবিনি যে এটি আমার সাথে ঘটবে, জ্যাকব কখনই ভাবেননি যে এটি তার সাথে ঘটবে।”

গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ সংঘর্ষের সাথে সম্পর্কিত সাক্ষীদের জন্য আবেদন অব্যাহত রেখেছে, এবং একটি সাদা 2015 এর চালকের সন্ধান করার জন্য একটি আবেদন জারি করেছে যা তারা বিশ্বাস করে যে “গুরুত্বপূর্ণ তথ্য” থাকতে পারে।

গোয়েন্দা কনস্টেবল স্টিভ পেনিংটন বলেছিলেন: “এটি একটি সত্যিকারের মর্মান্তিক ঘটনা যা একটি ছোট ছেলের পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের চিন্তাভাবনা জ্যাকবের প্রিয়জনদের সাথে রয়ে গেছে এবং তারা এই অকল্পনীয় ক্ষতি নেভিগেট করার কারণে আমরা তার পরিবারকে সমর্থন করে চলেছি।

“আমরা হোয়াইট কিয়া ভেঙ্গার চালকের সাথে কথা বলতে খুব আগ্রহী যারা এই মুহূর্তগুলি সংঘর্ষের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আমি স্পষ্ট হতে চাই যে তারা সন্দেহের মধ্যে নেই – আমরা বিশ্বাস করি যে তারা কী ঘটেছে তা বুঝতে আমাদের সহায়তা করতে পারে।

পরিবহণের একজন বিভাগের মুখপাত্র বলেছেন: “সড়ক নিরাপত্তা শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার। আমাদের রাস্তায় প্রতিটি মৃত্যু একটি ট্র্যাজেডি এবং আমাদের চিন্তাভাবনা প্রত্যেকের সাথে রয়েছে যারা এইভাবে প্রিয়জনকে হারিয়েছেন।

“যে কোনও পাবলিক স্পেসে বেসরকারী ই-স্কুটারগুলির ব্যবহার অবৈধ। ফুটপাতে ভাড়া স্কুটার চালানোও অবৈধ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় আচরণ মোকাবেলার জন্য একটি পরিকল্পনা থাকা উচিত।”

