আমার তাই প্রশ্নটি বন্ধ ছিল তাই আমি কোরউসিএফ -এ এই পোস্টটি লিখছি

namespace RandomNumberCore ; public class RandomStream : Stream { public RandomStream ( Random random ) { this . _random = random ; } private int _sequence ; private readonly Random _random ; public override bool CanRead => true ; public override bool CanSeek => false ; public override bool CanWrite => false ; public override long Length => throw new NotSupportedException (); // ReSharper disable once ValueParameterNotUsed public override long Position { get => _sequence ; set => throw new NotSupportedException (); } public override void Flush () {} public override int Read ( byte () buffer , int offset , int count ) { var internalBuffer = new Span < byte >( buffer , offset , count ); _random . NextBytes ( internalBuffer ); _sequence += count ; return count ; } public override int Read ( Span < byte > buffer ) { _random . NextBytes ( buffer ); _sequence += buffer . Length ; return buffer . Length ; } public override long Seek ( long offset , SeekOrigin origin ) { throw new NotSupportedException (); } public override void SetLength ( long value ) { throw new NotSupportedException (); } public override void Write ( byte () buffer , int offset , int count ) { throw new NotSupportedException (); } }